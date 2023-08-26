  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Боруссия М
0:3
Второй тайм: 78'
Байер Л
0'
16' Желтая карточка
Бонифасе Виктор
0:1
18' Гол
Бонифасе Виктор
45' Желтая карточка
Чванчара Томаш
45' Желтая карточка
Фримпонг Жереми
45' Желтая карточка
Та Джонатан
45' Желтая карточка
Итакура Ко
0:2
45' Гол
Та Джонатан
0:3
53' Гол
Бонифасе Виктор

Ход матча

16'
 
Бонифасе Виктор
18'
0:1
Бонифасе Виктор
(Гримальдо Алехандро)
45'
Чванчара Томаш
 
45'
 
Фримпонг Жереми
45'
 
Та Джонатан
45'
Итакура Ко
 
45'
0:2
Та Джонатан
(Хофманн Йонас)
53'
0:3
Бонифасе Виктор
(Вирц Флориан)
67'
Райтц Рокко
Нойхаус Флориан
 
67'
Хак Робин
Нгуму Натан
 
69'
 
Артур
Фримпонг Жереми
70'
 
Андрих Роберт
Паласиос Эсекиэль

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 172 Количество передач 386
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 114
Боруссия М 17.5% (20)
X 28.1% (32)
Байер Л 54.4% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Байер Л
99.20
6.20
2.32
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Омлин
Йонас
5
Фридрих
Марвин
3
Итакура
Ко
39
Вебер
Максимилиан
9
Онора
Франк
29
Скалли
Джозеф
8
Вайгль
Юлиан
10
Нойхаус
Флориан
19
Нгуму
Натан
14
Плеа
Алассан
31
Чванчара
Томаш
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
Боруссия М
3-4-2-1
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия М
Байер Л

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

33 матча

27.3%
18.2%
54.5%
9 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
9 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

Б
2:2
Б
2:3
Б
1:2
Б
4:0
Б
0:1
Б
4:3
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
0:1
К
0:5
Б
2:0
Б
2:0
К
0:1
Б
1:5
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
5:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
4:2
Б
3:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:3
Б
3:6
Б
1:1
Б
3:2
Б
5:0
Б
1:3

Голы

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.29
1.56

Среднее время на гол

69
57

Всего голов

41
35

Голов в среднем за матч

2.56
2.06

Среднее время на гол

35
43

Всего голов

63
60

Голов в среднем за матч

1.91
1.82

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

47
49

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чванчара Томаш 2 (1) 1
Итакура Ко 1 0.5
Нгуму Натан 1 0.5
Онора Франк 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Омлин Йонас 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 2 1
Та Джонатан 2 1
Фримпонг Жереми 1 0.5
Вирц Флориан 1 0.5
Хофманн Йонас 0 0
Гримальдо Алехандро 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чванчара Томаш 2 0
Итакура Ко 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонифасе Виктор 2 0
Та Джонатан 1 0
Фримпонг Жереми 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Боруссия М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1
Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2
Байер Л
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2
Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1

Результаты матчей

Боруссия М
Байер Л

Точный счет

4:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:4
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Байер Л
 3:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
9.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
12.
Боруссия М
 0:3 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
13.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Байер Л
 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Боруссия М
 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Байер Л
 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Боруссия М
 0:3 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Вольфсбург Винд Йонас 4
Штутгарт Гирасси Серу 3
Байер Л Бонифасе Виктор 2 (1)
Байер Л Та Джонатан 2
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Дармштадт Мелем Марвин 2
Боруссия М Чванчара Томаш 2
Байер Л Бонифасе Виктор 2
Майнц Свенссон Бо 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 78'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 78'
    Итакура Ко из команды Боруссия М перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 78'
    Хофманн Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 77'
    Фридрих Марвин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 77'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 77'
    Хорошую попытку сделал Онора Франк. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 77'
    Чванчара Томаш создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Боруссия М 17.5% (20)
    X 28.1% (32)
    Байер Л 54.4% (62)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Байер Л
    99.20
    6.20
    2.32
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Боруссия М 0:3 Байер Л онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 0:3 Байер Л

    Исход игры
    Боруссия М
    17.5% (20)
    Ничья
    28.1% (32)
    Байер Л
    54.4% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.58% (85)
    Меньше
    23.42% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    91.89% (102)
    Нет
    8.11% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    42.1% (48)
    1:1 Ничья
    14.9% (17)
    2:2 Ничья
    11.4% (13)
    2:1 Боруссия М
    11.4% (13)
    2:3 Байер Л
    5.3% (6)
    0:1 Байер Л
    3.5% (4)
    1:3 Байер Л
    1.8% (2)
    1:0 Боруссия М
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Боруссия М
    Байер Л
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     