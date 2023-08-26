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Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Боруссия М
0:3
Конец матча
Байер Л
0'
16' Желтая карточка
Бонифасе Виктор
0:1
18' Гол
Бонифасе Виктор
45' Желтая карточка
Чванчара Томаш
45' Желтая карточка
Фримпонг Жереми
45' Желтая карточка
Та Джонатан
45' Желтая карточка
Итакура Ко
0:2
45' Гол
Та Джонатан
0:3
53' Гол
Бонифасе Виктор
90'+4

Ход матча

16'
 
Бонифасе Виктор
18'
0:1
Бонифасе Виктор
(Гримальдо Алехандро)
45'
Чванчара Томаш
 
45'
 
Фримпонг Жереми
45'
 
Та Джонатан
45'
Итакура Ко
 
45'
0:2
Та Джонатан
(Хофманн Йонас)
53'
0:3
Бонифасе Виктор
(Вирц Флориан)
67'
Райтц Рокко
Нойхаус Флориан
 
67'
Хак Робин
Нгуму Натан
 
69'
 
Артур
Фримпонг Жереми
70'
 
Андрих Роберт
Паласиос Эсекиэль
79'
Ранос Грант-Леон
Чванчара Томаш
 
79'
Боргес Санчес Ивандро
Онора Франк
 
81'
 
Станишич Йосип
Коссуну Одилон
81'
 
Гложек Адам
Хофманн Йонас
88'
Улльрих Лукас
Итакура Ко
 
88'
 
Пуэрта Густаво
Бонифасе Виктор

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 11
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 454 Количество передач 706
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Боруссия М 17.5% (20)
X 28.1% (32)
Байер Л 54.4% (62)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Омлин
Йонас
5
Фридрих
Марвин
3
Итакура
Ко
39
Вебер
Максимилиан
9
Онора
Франк
29
Скалли
Джозеф
8
Вайгль
Юлиан
10
Нойхаус
Флориан
19
Нгуму
Натан
14
Плеа
Алассан
31
Чванчара
Томаш
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
Боруссия М
3-4-2-1
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия М
Байер Л

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

33 матча

27.3%
18.2%
54.5%
9 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
9 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

Б
2:2
Б
2:3
Б
1:2
Б
4:0
Б
0:1
Б
4:3
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
0:1
К
0:5
Б
2:0
Б
2:0
К
0:1
Б
1:5
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
5:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
4:2
Б
3:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:3
Б
3:6
Б
1:1
Б
3:2
Б
5:0
Б
1:3

Голы

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.29
1.56

Среднее время на гол

69
57

Всего голов

41
35

Голов в среднем за матч

2.56
2.06

Среднее время на гол

35
43

Всего голов

63
60

Голов в среднем за матч

1.91
1.82

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

47
49

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чванчара Томаш 2 (1) 1
Итакура Ко 1 0.5
Нгуму Натан 1 0.5
Онора Франк 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Омлин Йонас 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 2 1
Та Джонатан 2 1
Фримпонг Жереми 1 0.5
Вирц Флориан 1 0.5
Хофманн Йонас 0 0
Гримальдо Алехандро 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чванчара Томаш 2 0
Итакура Ко 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонифасе Виктор 2 0
Та Джонатан 1 0
Фримпонг Жереми 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Боруссия М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Боруссия М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1
Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2
Байер Л
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2
Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1

Результаты матчей

Боруссия М
Байер Л

Точный счет

0:3
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

4:4
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
9.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
12.
Боруссия М
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
13.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Вольфсбург Винд Йонас 4
Штутгарт Гирасси Серу 3
Байер Л Бонифасе Виктор 2 (1)
Байер Л Та Джонатан 2
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Дармштадт Мелем Марвин 2
Боруссия М Чванчара Томаш 2
Байер Л Бонифасе Виктор 2
Майнц Свенссон Бо 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 86'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 86'
      Скалли Джозеф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 86'
      Фридрих Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Байер Л контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Боруссия М 17.5% (20)
    X 28.1% (32)
    Байер Л 54.4% (62)
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    Где смотреть матч Боруссия М 0:3 Байер Л онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 0:3 Байер Л

    Исход игры
    Боруссия М
    17.5% (20)
    Ничья
    28.1% (32)
    Байер Л
    54.4% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.58% (85)
    Меньше
    23.42% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    91.89% (102)
    Нет
    8.11% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    42.1% (48)
    1:1 Ничья
    14.9% (17)
    2:2 Ничья
    11.4% (13)
    2:1 Боруссия М
    11.4% (13)
    2:3 Байер Л
    5.3% (6)
    0:1 Байер Л
    3.5% (4)
    1:3 Байер Л
    1.8% (2)
    1:0 Боруссия М
    1.8% (2)
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