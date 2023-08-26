Тур: 2. Стадион: Боруссия Парк. Главный судья: Дингерт Кристиан
0:3
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаБонифасе Виктор
0:1
18' ГолБонифасе Виктор
45' Желтая карточкаЧванчара Томаш
45' Желтая карточкаФримпонг Жереми
45' Желтая карточкаТа Джонатан
45' Желтая карточкаИтакура Ко
0:2
45' ГолТа Джонатан
0:3
53' ГолБонифасе Виктор
90'+4
Ход матча
16'
18'
45'
45'
45'
45'
45'
0:2
53'
0:3
67'
69'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
7 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 11
-
5 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
454 Количество передач 706
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Нгуму
Натан
14
Плеа
Алассан
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Хак РобинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
-
13 АртурЗащитник
- Защитник
-
18 Мбамба НоаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Боруссия М
Байер Л
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
33 матча
27.3%
18.2%
54.5%
9 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
9 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.29
1.56
Среднее время на гол
69
57
Всего голов
41
35
Голов в среднем за матч
2.56
2.06
Среднее время на гол
35
43
Всего голов
63
60
Голов в среднем за матч
1.91
1.82
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
47
49
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чванчара Томаш
|2 (1)
|1
|Итакура Ко
|1
|0.5
|Нгуму Натан
|1
|0.5
|Онора Франк
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|2
|1
|Та Джонатан
|2
|1
|Фримпонг Жереми
|1
|0.5
|Вирц Флориан
|1
|0.5
|Хофманн Йонас
|0
|0
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чванчара Томаш
|2
|0
|Итакура Ко
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Боруссия М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Боруссия М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1
Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2
Байер Л
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2
Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1
Результаты матчей
Боруссия М
Байер Л
Точный счет
0:3
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
4:4
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|4
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|3
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|2 (1)
|Байер Л
|Та Джонатан
|2
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
|Дармштадт
|Мелем Марвин
|2
|Боруссия М
|Чванчара Томаш
|2
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|2
|Майнц
|Свенссон Бо
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 0:3 Байер Л
Исход игры
Боруссия М
17.5% (20)
Ничья
28.1% (32)
Байер Л
54.4% (62)
Тотал 2.5
Больше
76.58% (85)
Меньше
23.42% (26)
Обе команды забьют
Да
91.89% (102)
Нет
8.11% (9)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
42.1% (48)
1:1 Ничья
14.9% (17)
2:2 Ничья
11.4% (13)
2:1 Боруссия М
11.4% (13)
2:3 Байер Л
5.3% (6)
0:1 Байер Л
3.5% (4)
1:3 Байер Л
1.8% (2)
1:0 Боруссия М
1.8% (2)
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