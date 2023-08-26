Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Хорошую попытку сделал Victor Okoh Boniface. Удар в створ, но вратарь начеку

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Г О О О О Л - Victor Okoh Boniface забивает с правой ноги!

Victor Okoh Boniface оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Victor Okoh Boniface выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Г О О О О Л - Та Джонатан забивает с левой ноги!

51' Хофманн Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Итакура Ко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

50' Матч возобновлен

49' Та Джонатан получил желтую карточку от судьи

48' Жереми Фримпонг грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

48' Чванчара Томаш грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

48' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

48' Коссуну Одилон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Victor Okoh Boniface нанес удар, но тот был заблокирован.

48' Хорошую попытку сделал Хофманн Йонас . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Гримальдо Алехандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Джака Гранит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тапсоба Эдмон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Victor Okoh Boniface нанес удар, но промахнулся очень сильно.

46' Вирц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' О, нет. Из многообещающей позиции Victor Okoh Boniface из команды Байер Л наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

43' Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Паласиос Эсекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Вебер Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Вебер Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Жереми Фримпонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Victor Okoh Boniface оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Вирц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Victor Okoh Boniface нанес удар, но тот был заблокирован.

36' Victor Okoh Boniface нанес удар, но тот был заблокирован.

34' Хорошую попытку сделал Вирц Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Хорошую попытку сделал Жереми Фримпонг. Удар в створ, но вратарь начеку

31' Гримальдо Алехандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Паласиос Эсекиэль не смог попасть в створ ударом издали

30' Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Жереми Фримпонг наказан за толчок Скалли Джозеф

26' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

18' ГОООООЛ - Victor Okoh Boniface Байер Л забивает ударом головой

18' Гримальдо Алехандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Victor Okoh Boniface из команды Байер Л получает желтую после опасной игры.

15' Victor Okoh Boniface создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Нгуму Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Джака Гранит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Victor Okoh Boniface нанес удар, но тот был заблокирован.

10' Вирц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Онора Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Плеа Алассан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

3' Коссуну Одилон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола