Тур: 2. Стадион: Войт-Арена. Главный судья: Хартманн Роберт
2:3
Второй тайм: 89'
0'
0:0
16' Не забитый пенальтиБесте Ян-Никлас
25' Желтая карточкаБюльтер Мариус
1:0
26' ГолБесте Ян-Никлас
38' Желтая карточкаДинкчи Эрен
40' Желтая карточкаАкпогума Кевин
2:0
59' ГолПирингер Марвин
70' Желтая карточкаГриллич Флориан
2:1
77' ГолБейер Максимилиан
2:2
80' ГолКадержабек Павел
82' Желтая карточкаКадержабек Павел
89' Undefined phrase: football_event_Крамарич Андрей
Ход матча
16'
0:0
25'
26'
1:0
38'
40'
53'
59'
70'
77'
2:1
80'
2:2
82'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
6 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 7
-
8 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
146 Количество передач 235
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Брукс
Джон
9
Бебу
Ила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
17 Юстван ЮлианЗащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Нападающий
-
29 Сков РобертНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хайденхайм
Хоффенхайм
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
54
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесте Ян-Никлас
|1
|0.5
|Пирингер Марвин
|1
|0.5
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабак Озан
|1
|0.5
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпогума Кевин
|1
|0
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1
Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2
Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0
Результаты матчей
Хайденхайм
Хоффенхайм
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|12.
|2:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|2:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|15.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|1:4 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|4:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|11.
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|2:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1:4 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|4:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|8.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1:4 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|2:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|1:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|4
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|3
|Унион Берлин
|Госенс Робин
|2
|Бавария
|Сане Лерой
|2
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
|Дармштадт
|Мелем Марвин
|2
|Майнц
|Свенссон Бо
|1
|РБ Лейпциг
|Розе Марко
|1
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм 2:3 Хоффенхайм
Исход игры
Хайденхайм
5.3% (6)
Ничья
31.6% (36)
Хоффенхайм
63.2% (72)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
85.59% (95)
Нет
14.41% (16)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
43% (49)
1:1 Ничья
28.1% (32)
0:1 Хоффенхайм
7% (8)
0:2 Хоффенхайм
4.4% (5)
2:1 Хайденхайм
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:3 Хоффенхайм
2.6% (3)
1:3 Хоффенхайм
2.6% (3)
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