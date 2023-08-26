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Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Хартманн Роберт
Хайденхайм
2:3
Второй тайм: 89'
Хоффенхайм
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Бесте Ян-Никлас
25' Желтая карточка
Бюльтер Мариус
1:0
26' Гол
Бесте Ян-Никлас
38' Желтая карточка
Динкчи Эрен
40' Желтая карточка
Акпогума Кевин
2:0
59' Гол
Пирингер Марвин
70' Желтая карточка
Гриллич Флориан
2:1
77' Гол
Бейер Максимилиан
2:2
80' Гол
Кадержабек Павел
82' Желтая карточка
Кадержабек Павел
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Крамарич Андрей

Ход матча

16'
Бесте Ян-Никлас
0:0
25'
 
Бюльтер Мариус
26'
Бесте Ян-Никлас
1:0
38'
Динкчи Эрен
 
40'
 
Акпогума Кевин
53'
 
Сков Роберт
Бюльтер Мариус
53'
 
Фогт Кевин
Брукс Джон
59'
Пирингер Марвин
(Бесте Ян-Никлас)
2:0
64'
 
Бейер Максимилиан
Кабак Озан
65'
 
Беккер Финн
Прёмель Гриша
70'
 
Гриллич Флориан
74'
 
Бишоф Том
Бебу Ила
77'
2:1
Бейер Максимилиан
(Бишоф Том)
78'
Шёппнер Ян
Пирингер Марвин
 
78'
Сесса Кевин
Динкчи Эрен
 
80'
2:2
Кадержабек Павел
82'
 
Кадержабек Павел
89'
 
Крамарич Андрей

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 146 Количество передач 235
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 114
Хайденхайм 5.3% (6)
X 31.6% (36)
Хоффенхайм 63.2% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Хоффенхайм
3.35
3.96
36.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
8
Динкчи
Эрен
33
Малони
Леннард
11
Томалла
Денис
37
Бесте
Ян-Никлас
18
Пирингер
Марвин
10
Кляйндинст
Тим
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
23
Брукс
Джон
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
6
Прёмель
Гриша
11
Гриллич
Флориан
27
Крамарич
Андрей
21
Бюльтер
Мариус
9
Бебу
Ила
10
Вегхорст
Ваут
Хайденхайм
4-4-2
Хоффенхайм
3-5-2

История личных встреч

Хайденхайм
Хоффенхайм

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
2:0
ТМК
1:0
ТМК
4:5

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
54

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесте Ян-Никлас 1 0.5
Пирингер Марвин 1 0.5
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабак Озан 1 0.5

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпогума Кевин 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Бюльтер Мариус 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1
Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2
Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0

Результаты матчей

Хайденхайм
Хоффенхайм

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Берлин
 4:1 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Фрайбург
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
9.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
10.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
12.
Хоффенхайм
 2:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Хайденхайм
 2:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Вердер
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
15.
Бохум
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
16.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Кёльн
 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Дармштадт
 1:4 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Унион Берлин
 4:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Бохум
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Хайденхайм
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кёльн
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хоффенхайм
 2:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Дармштадт
 1:4 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Вердер
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Унион Берлин
 4:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фрайбург
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хоффенхайм
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Вердер
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Кёльн
 1:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Дармштадт
 1:4 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хайденхайм
 2:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Бохум
 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Вольфсбург Винд Йонас 4
Штутгарт Гирасси Серу 3
Унион Берлин Госенс Робин 2
Бавария Сане Лерой 2
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Дармштадт Мелем Марвин 2
Майнц Свенссон Бо 1
РБ Лейпциг Розе Марко 1
Фрайбург Хёфлер Николас 1
Весь список
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    Прогнозы 114
    Хайденхайм 5.3% (6)
    X 31.6% (36)
    Хоффенхайм 63.2% (72)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хайденхайм
    Ничья
    Хоффенхайм
    3.35
    3.96
    36.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 2:3 Хоффенхайм

    Исход игры
    Хайденхайм
    5.3% (6)
    Ничья
    31.6% (36)
    Хоффенхайм
    63.2% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    85.59% (95)
    Нет
    14.41% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Хоффенхайм
    43% (49)
    1:1 Ничья
    28.1% (32)
    0:1 Хоффенхайм
    7% (8)
    0:2 Хоффенхайм
    4.4% (5)
    2:1 Хайденхайм
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:3 Хоффенхайм
    2.6% (3)
    1:3 Хоффенхайм
    2.6% (3)
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    Хайденхайм
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