Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Команда Хайденхайм имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновится спорным мячом

49' Прёмель Гриша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

42' Кляйндинст Тим пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

42' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

40' Акпогума Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Динкчи Эрен получает желтую карточку за толчок соперника.

37' Вегхорст Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Хайденхайм

35' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

35' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

34' Бесте Ян-Никлас не смог попасть в створ ударом издали

34' Удар от ворот произведет Хайденхайм

33' Крамарич Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Крамарич Андрей бьет со штрафного в створ, но Kevin Mueller держит все под контролем

31' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Хайденхайм

28' Бебу Ила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Команда Хайденхайм забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Г О О О О Л - Бесте Ян-Никлас левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

26' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

25' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хайденхайм

24' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

23' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Бесте Ян-Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Динкчи Эрен из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Динкчи Эрен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Удар от ворот произведет Хайденхайм

19' Гриллич Флориан не смог попасть в створ ударом издали

19' Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Динкчи Эрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Хорошую попытку сделал Кляйндинст Тим . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Бесте Ян-Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Динкчи Эрен из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

16' ОН ПРОМАЗАЛ - Бесте Ян-Никлас пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

14' После проверки VAR судья изменил решение - Хайденхайм пробьет пенальти!

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хайденхайм

13' Фёренбах Йонас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

9' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Удар от ворот произведет Хайденхайм

8' Бебу Ила не смог попасть в створ ударом издали

8' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Фёренбах Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Хайденхайм

5' Брукс Джон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

2' Оооо... вот это был удар! Кляйндинст Тим должен был забить с этой позиции.

1' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хайденхайм начинает с центра поля