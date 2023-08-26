Пропали у нас опасные моменты основательно. "Боруссия" не пытается идти вперед. А если и входит в чужую штрафную, то Ордец успешно нейтрализует любые попытки обострить.

МОМЕНТИЩЕ! Теперь штанга у ворот Кобеля! Патрик на линии штрафной обработал мяч и пробил по воротам Кобеля. Рикошет чуть смутил вратаря, который до дотянулся до мяча, но спасла Дортмунд штанга!

Кобель вышел из рамки сейчас и спокойно зафиксировал снаряд в перчатках. Отлично было сработано тем временем вратарем гостей. "Боруссия" держит удар.

Мукоко получил мяч спиной к воротам, после чего развернулся к воротам и нанес выстрел в дальнюю "девять"... Сфера просвистела рядом со стойкой.

Пошли у нас пять добавленных минут.

Джан доигрывает матч с капитанской повязкой. Именно Эмре выстреливал по воротам соперника с 22-х метров - направил он сферу выше цели.

Держится за заднюю поверхность бедра Ордец. Судя по всему, помощь медиков ему нужна. Присел футболист на газон. Требуется ему помощь сейчас.

15 минут остается играть соперника в этом матче. Зюле сделал передачу на партнера, но не прошел мяч на правый край. Ушла сфера за боковую линию.

Стало больше свистков, снова нарушение правил фиксируется со стороны игрока "шмелей". Хотя раньше против соперника Нмеча фолил.

Джан выполнял передачу на пол поля, к воротам соперника, но передача по точности оставляла желать лучшего. Снова потеря случилась у "шмелей" впереди.

Риман попал под прессинг со стороны соперника. Пришлось голкиперу "Бохума" в спешном темпе выбивать мяч за боковую линию. Аут для коллектива гостей.

Включилась сейчас публика в процесс игра особо активно. Чувствуют фанаты, как нужна поддержка "шмелям". Давят они на ворота соперника изо всех сил.

Гамбоа вместо Пасслака на поле появился в составе "Бохума". Патрик также вместо Штёгера появился. Двойная замена в составе "Бохума" случилась.

Мукоко, Экзан и Байно-Гиттенс появились в составе "Боруссии" из Дортмунда. Они сменили на своих позициях Аллера, Нмечу и Малена.

Около 10 минут с учетом добавленного времени остается играть командам во втором тайме. У меня складывается такое впечатление, что обе команды уже подустали.

Угловой неудачно разыграли теперь хозяева. В ответном наступлении Нмеча попытался выполнить прострел в штрафную, но все это вылилось в отбор со стороны соперника.

МОМЕНТИЩЕ! Нмеча фактически с линии штрафной пробил в ближний от себя правый угол. Мяч ударяется в штангу и вылетает за пределы поля!

Адейеми на поле вместо Забитцера вышел тем временем в составе команды гостей. Новая ротация в нашем поединке состоялась.

Показалось сейчас зрителям на трибунах, что мяч в руку Шлоттербеку попал. Судья же не стал реагировать на ситуацию и разрешил матч продолжить командам.

Слишком сильно Антви-Аджей прокинул мяч себе на ход. В итоге до удара по воротам футболист дело так и не довел. Выстрела и впрямь не последовало.

Мален дважды убирал на замахе соперников, но третий вираж от футболиста не прошел. По итогу сферу потеряли игроки команды гостей.

Штёгер сейчас сфолил на правом краю. По итогу футболист "Бохума" получил карточку желтого цвета. Первый "горчичник" в нашем противостоянии.

ОПАСНО! Как же спасает свою команду Кобель! Штёгер после удара с дужки штрафной попал в ногу защитнику. Мяч летел за шиворот вратарю "Боруссии", но тот успел перестроиться и каким-то образом дотянулся до мяча, переведя его на угловой!

ОПАСНО! Снова момент у ворот "Боруссии"! С левого углового флажка последовала подача в центр штрафной. Ордец выиграл верх у соперника и головой пробил по центру - прямо в руки Кобелю сфера прилетела!

Беро сфолил в центре поля. Увидел перед собой 19-й номер "Бохума" карточку желтого цвета. Рефери не стал его прощать в этой ситуации и наказал.

Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, поехали смотреть футбол дальше!

Зюле вместо Хуммельса появился на поле. Матс в первом тайме был малоподвижен. Во многом, из его зоны пришел гол после удара Штёгера.

Всего лишь второй угловой в матче заработали игроки "Боруссии". С левого края последовала подача на ближнюю штангу - там были только защитники соперников

Вынужденная замена в составе "Бохума". На поле появился тем временем Соареш. Он заменил травмировавшегося Виттека. 32-й номер был максимально активен и сумел отдать голевой пас на партнера. Здоровья игроку.

Джан снова в центре поля правила нарушает. Снова у нас стык в начале второго тайма. Судья проводит беседу с Эмре, чтобы подобное больше не повторилось.

Не получается толком навязать борьбу сопернику у "Боруссии". Все также в атаке действует "Бохум", активно проявляя себя впереди и беспокоя кипера "шмелей" в рамке.

Мален вошел справа в штрафную площадь соперника, но Ордец поставил ему корпус и не позволил выполнить оппоненту прострел в центр штрафной. Сегодня Ордец - претендент на звание лучшего игрока.

Бенсебаини получил мяч на левом фланге. Оттуда была выполнена прострельная передача в центр штрафной - крайне неточным получился этот пас.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАЛЕН! 1:1! Счет уже равный! Грамото убрал мяч от соперника сейчас Брандт. Последовала передача на Малена, который с линии штрафной мощно пробил чуть левее центра. Как-то запоздал с реакцией вратарь. Мяч пролетел фактически у Римана под мышкой.

Предыдущий матч команд в чемпионате Германии также закончился вничью, со счетом 1:1, и сегодня оппоненты снова близки к тому, чтобы расписать в дуэли ничейный исход.

Пытается на морально-волевых чувствах снова идти вперед "Боруссия". Брандт простреливает мяч с правого края, но попадает в ногу защитнику. Новый угловой.

Неудачно угловой разыграли дортмундцы на этот раз. У нас двойная замена в составе "Бохума" готовится. Кто там на поле в стане "бело-синих" готовится выйти на газон?

Хофманн уступает место на поле Брошински. Вместо Асано на поле появился Антви-Аджей. В атаке хозяева тем временем новый корнер зарабатывают.

Первый тайм

— Брандт классно обработал мяч на правом краю штрафной, после чего даже успел нанести удар по воротам, но выстрел получился настолько слабым, что спокойно в руки сферу забрал вратарь. Звучит свисток на перерыв. Первый тайм позади - 1:0. Впереди пока "Бохум".

44' Джан получил удар по ногам в центре поля. Рефери дает свисток, фиксируя фол со стороны Беро. Нарушение правил было, но где же желтая карточка?

43' Вечереть стало, садится солнце уже, а потому складывается такое ощущение, что начало темнеть на стадионе. Но так кажется только визуально.

42' Штрафной удар на правом краю заработали игроки "Боруссии". Готовится подача с правого края. Шлоттербек не попадает совсем немного по воротам, а ведь мог счет сравнивать!

41' Уже пятками футболисты "Бохума" играют. И даже в этой ситуации Виттек сумел нанести удар по воротам соперника. Но мяч полетел выше цели.

39' Аллер снова у "Боруссии" ворвался в штрафную соперника. Нанес он удар в дальний угол по рамке соперника, но мяч чуть правее цели улетел в этой ситуации!

38' "Бохум" переигрывает соперника в счете, и по xG также впереди соперника. Но по проценту владения впереди "шмели" - 40% против 60%. В пользу гостей.

37' Крайне сложно было Нмече сыграть по мячу, который явно укатывался за пределы поля. Уже за лицевой линией его игрок достал, но в игре не сохранил.

35' Терзич обсуждает все то, что происходит на футбольном поле в первом тайме. Я вовсе не уверен, что Эдину нравится все то, что происходит на поле в первом тайме. Уж больно много гости лажают в обороне.

34' МОМЕНТИЩЕ! Снова угловой в гущу игроков подали хозяева. На голову Хофману сфера прилетела, и тот в касание направил снаряд в перекладину. Ударившись о планку, сфера улетела за пределы поля.

33' Снова после прострела с правого фланга Бенсебаини подставляет ногу. В итоге мяч уходит на угловой. Будут подавать стандарт хозяева встречи.

32' Не проходит передача на Виттека. Вольф максимально эффективно играл против оппонента в подкате. Мяч он сумел вынести за пределы поля. В аут.

31' Хофманн в рискованном подкате играл против соперника. Мяч у соперника он смог отобрать, причем избежал фола и наказания. Сорвал футболист аплодисменты.

30' Положение "вне игры" фиксирует рефери у Асано. Снова поднимает флажок боковой судья, который определяет офсайд. Правда, с небоьшим запозданием.

29' Мален не смог отдать передачу на Нмечу... Слишком долго он искал тут возможность отпасовать на парнера. В конечном счете случилась потеря снаряда.

27' Асано никак не ожидал, что партнер среагирует на передачу Виттека с левого края. Только помешал ему коллега в этой ситуации, ведь азиатский футболист не сумел среагировать на рикошет и догнать мяч у лицевой линии.

26' Не хватает дерзости и смелости пока дортмундской команде. Как будто сами футболисты "Боруссии" не хотят показывать той игры, которую от них ждут. А ведь очки нужны "шмелям", в этом нет сомнений.

25' Асано снова наносил удар с линии штрафной. Под мяч лег защитник "Боруссии", который сумел заблокировать угрозу уже в хоккейном стиле. Красота!

24' Середина первого тайма идет. Пока мы говорим с вами только об атаках команды хозяев, которая уже и на два гола сегодня наиграла. Соперник пока не конкурентоспособен.

22' Снова отличный момент имели хозяева. Асано на скорости получил мяч от Виттека. Снова удар по воротам нанесли хозяева, но с подъема прямо по позиции Кобеля пробил 11-й номер хозяев.

21' Бенсебаини снова выбивает мяч после подачи с левого края от Виттека. Головой уверенно действует футболист, который выносит мяч в центр поля.

20' Пассивно играет в атаке "Боруссия". Нужно "шмелям" просыпаться и играть в некоторой другой манере. Если, конечно, "шмели" хотят в этой встрече увезти очки со стадиона соперника.

18' Завелись фанаты "Бохума", запели. Гонят они свой клуб вперед, а коллектив хозяев и рад стараться. Хофманн нанес удар по воротам тем временем. Хуммельс подставил пятку, направив сферу на трибуны.

17' Снова жесткий стык в центре поля. Забитцеру прилетело по ноге. Новый свисток арбитра. Много у нас нарушений в матче, и пока совсем без желтых карточек.

16' В центре поля фол случился. Снова игрок "Боруссии" на газоне. Аллер от Бернардо на втором этаже получил удар по голове. Остановка в матче.

15' Да, старт более чем шокирующий для "Боруссии", которая пропустила мяч в свои ворота в дебюте игры. Посмотрим, чем "шмели" ответят своему противнику.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ШТЁГЕР! 1:0!

Открывает счет "Бохум"! Виттек получил мяч от партнера, отдал его на Штёгера, который практически без обработки мощно направил сферу в дальний от себя правый угол!

12' Явно не скучный старт матча у нас. Постоянно в атаке себя проявляют соперники. Причем атакует как одна, так и другая команда. Такая игра не может закончиться со счетом 0:0.

11' Свой первый угловой заработали футболисты "Боруссии". С правого края последовал навес на дальнюю штангу, где сыграл головой подальше от ворот защитник.

9' ОПАСНО! Было классно! Хофманн после навеса с левого края сыграл головой под перекладину. Мяч отбивает в сторону кипер, но был фол со стороны 33-го номера "Бохума".

8' МОМЕНТИЩЕ! С правого края пошла подача в штрафную хозяев. Аллер головой пробил в правый угол, и сумел мяч в сторону отбить тут голкипер "Бохума"!

7' Нмеча покатил мяч в центр, на Джана. Подача от Эмре в штрафную не получилась опасной. Мяч спокойно улетел за пределы футбольного газона.

6' Отличная поддержка сегодня у "Бохума". "Бело-синие" в атаке себя пытаются проявить. Идет передача с левого края в штрафную соперника - на выходе действует вратарь "шмелей".

5' Подкрался на дальнюю левую штангу сейчас Брандт, который не сумел направить мяч в ворота соперника. Выстрелил он чуть левее цели, несмотря на тот факт, что был на расстрельной позиции.

3' На первых минутах встречи контролируют мяч в районе центрального круга "шмели". Ничего сверхъестественного в этом нет. Все довольно предсказуемо.

2' Футболисты "Бохума" вышли сегодня на поле в синих цветах, в то время, как игроки "Боруссии" предстали на газоне в желтом обмундировании.