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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Бохум
1:1
Второй тайм: 90+'
Боруссия Д
0'
1:0
13' Гол
Штёгер Кевин
1:1
56' Гол
Мален Дониэлл
66' Желтая карточка
Штёгер Кевин
72' Желтая карточка
Беро Матуш
75' Желтая карточка
Джан Эмре
Бохум - Боруссия Дортмунд. 1:1. ...
Бохум - Боруссия Дортмунд. 1:0. ...

Ход матча

13'
Штёгер Кевин
(Виттек Максимилиан)
1:0
46'
 
Зюле Никлас
Хуммельс Матс
48'
Данило Соарес
Виттек Максимилиан
 
56'
1:1
Мален Дониэлл
(Брандт Юлиан)
59'
Брошински Мориц
Хофманн Филипп
 
59'
Антви-Аджей Кристофер
Асано Такума
 
62'
 
Адейеми Карим
Забитцер Марсель
66'
Штёгер Кевин
 
72'
Беро Матуш
 
75'
 
Джан Эмре
81'
Гамбоа Кристиан
Пасслак Феликс
 
81'
Патрик Остерхаге
Штёгер Кевин
 
82'
 
Мукоко Юссуфа
Аллер Себастьян
82'
 
Эзкан Салих
Нмеча Феликс
82'
 
Байно-Гиттенс Джейми
Мален Дониэлл

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 132 Количество передач 233
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 121
Бохум 1.7% (2)
X 4.1% (5)
Боруссия Д 94.2% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Боруссия Д
8.00
5.69
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
4
Машович
Эрхан
20
Ордец
Иван
5
Бернардо
Фернандес
15
Пасслак
Феликс
32
Виттек
Максимилиан
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
11
Асано
Такума
19
Беро
Матуш
33
Хофманн
Филипп
1
Кобель
Грегор
17
Вольф
Мариус
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
5
Бенсебаини
Рами
20
Забитцер
Марсель
23
Джан
Эмре
19
Брандт
Юлиан
8
Нмеча
Феликс
21
Мален
Дониэлл
9
Аллер
Себастьян
Бохум
3-4-2-1
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Боруссия Д

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:1
К
1:2
Б
3:0
Б
3:4
Б
1:1
ТМК
1:3
ТМС
1:3
ТМК
2:2
ТМК
2:1
ТМС
2:1
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:3

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.71

Среднее время на гол

65
52

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.86
2

Среднее время на гол

48
45

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

1.6
1.87

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
48

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штёгер Кевин 1 0.5
Виттек Максимилиан 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мален Дониэлл 2 1
Брандт Юлиан 0 0
Нмеча Феликс 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 1 0
Беро Матуш 1 0
Антви-Аджей Кристофер 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 1 0
Мален Дониэлл 1 0

Результаты матчей

Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
1
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0
Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 3:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Бохум - Вольфсбург 1:5 Унион Берлин - Бохум 1:1 Бохум - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1
Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1

Результаты матчей

Бохум
Боруссия Д

Точный счет

5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

5:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бохум
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Берлин
 4:1 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Фрайбург
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
9.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
10.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
12.
Хоффенхайм
 2:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Хайденхайм
 2:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Вердер
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
15.
Бохум
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
16.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Кёльн
 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Дармштадт
 1:4 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Унион Берлин
 4:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Фрайбург
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Бохум
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Хайденхайм
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кёльн
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хоффенхайм
 2:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Дармштадт
 1:4 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Вердер
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Унион Берлин
 4:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фрайбург
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Вольфсбург
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хоффенхайм
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Вердер
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Кёльн
 1:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Дармштадт
 1:4 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хайденхайм
 2:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Бохум
 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Вольфсбург Винд Йонас 4
Штутгарт Гирасси Серу 3
Унион Берлин Госенс Робин 2
Бавария Сане Лерой 2
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Дармштадт Мелем Марвин 2
Майнц Свенссон Бо 1
РБ Лейпциг Розе Марко 1
Фрайбург Хёфлер Николас 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    90'
    Держится за заднюю поверхность бедра Ордец. Судя по всему, помощь медиков ему нужна. Присел футболист на газон. Требуется ему помощь сейчас. 
  • 90'
    Джан доигрывает матч с капитанской повязкой. Именно Эмре выстреливал по воротам соперника с 22-х метров - направил он сферу выше цели. 
  • Дополнительное время
    90'
    Пошли у нас пять добавленных минут.
  • 89'
    Мукоко получил мяч спиной к воротам, после чего развернулся к воротам и нанес выстрел в дальнюю "девять"... Сфера просвистела рядом со стойкой. 
  • Угловой
    87'
    Кобель вышел из рамки сейчас и спокойно зафиксировал снаряд в перчатках. Отлично было сработано тем временем вратарем гостей. "Боруссия" держит удар. 
  • Штанга
    86'
    МОМЕНТИЩЕ! Теперь штанга у ворот Кобеля! Патрик на линии штрафной обработал мяч и пробил по воротам Кобеля. Рикошет чуть смутил вратаря, который до дотянулся до мяча, но спасла Дортмунд штанга!
  • 85'
    Пропали у нас опасные моменты основательно. "Боруссия" не пытается идти вперед. А если и входит в чужую штрафную, то Ордец успешно нейтрализует любые попытки обострить. 
  • 84'
    Около 10 минут с учетом добавленного времени остается играть командам во втором тайме. У меня складывается такое впечатление, что обе команды уже подустали. 
  • Замена
    82'
    Мукоко, Экзан и Байно-Гиттенс появились в составе "Боруссии" из Дортмунда. Они сменили на своих позициях Аллера, Нмечу и Малена. 
  • Замена
    81'
    Гамбоа вместо Пасслака на поле появился в составе "Бохума". Патрик также вместо Штёгера появился. Двойная замена в составе "Бохума" случилась.
  • 79'
    Включилась сейчас публика в процесс игра особо активно. Чувствуют фанаты, как нужна поддержка "шмелям". Давят они на ворота соперника изо всех сил. 
  • 78'
    Риман попал под прессинг со стороны соперника. Пришлось голкиперу "Бохума" в спешном темпе выбивать мяч за боковую линию. Аут для коллектива гостей. 
  • 77'
    Джан выполнял передачу на пол поля, к воротам соперника, но передача по точности оставляла желать лучшего. Снова потеря случилась у "шмелей" впереди. 
  • Фол, нарушение
    76'
    Стало больше свистков, снова нарушение правил фиксируется со стороны игрока "шмелей". Хотя раньше против соперника Нмеча фолил. 
  • 75'
    15 минут остается играть соперника в этом матче. Зюле сделал передачу на партнера, но не прошел мяч на правый край. Ушла сфера за боковую линию. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      73'
      Беро сфолил в центре поля. Увидел перед собой 19-й номер "Бохума" карточку желтого цвета. Рефери не стал его прощать в этой ситуации и наказал. 
    • Опасный момент
      72'
      ОПАСНО! Снова момент у ворот "Боруссии"! С левого углового флажка последовала подача в центр штрафной. Ордец выиграл верх у соперника и головой пробил по центру - прямо в руки Кобелю сфера прилетела!
    • Опасный момент
      70'
      ОПАСНО! Как же спасает свою команду Кобель! Штёгер после удара с дужки штрафной попал в ногу защитнику. Мяч летел за шиворот вратарю "Боруссии", но тот успел перестроиться и каким-то образом дотянулся до мяча, переведя его на угловой!
    • Желтая карточка
      69'
      Штёгер сейчас сфолил на правом краю. По итогу футболист "Бохума" получил карточку желтого цвета. Первый "горчичник" в нашем противостоянии. 
    • 68'
      Мален дважды убирал на замахе соперников, но третий вираж от футболиста не прошел. По итогу сферу потеряли игроки команды гостей. 
    • 67'
      Слишком сильно Антви-Аджей прокинул мяч себе на ход. В итоге до удара по воротам футболист дело так и не довел. Выстрела и впрямь не последовало. 
    • 66'
      Показалось сейчас зрителям на трибунах, что мяч в руку Шлоттербеку попал. Судья же не стал реагировать на ситуацию и разрешил матч продолжить командам. 
    • Замена
      64'
      Адейеми на поле вместо Забитцера вышел тем временем в составе команды гостей. Новая ротация в нашем поединке состоялась. 
    • Штанга
      63'
      МОМЕНТИЩЕ! Нмеча фактически с линии штрафной пробил в ближний от себя правый угол. Мяч ударяется в штангу и вылетает за пределы поля!
    • Угловой
      62'
      Угловой неудачно разыграли теперь хозяева. В ответном наступлении Нмеча попытался выполнить прострел в штрафную, но все это вылилось в отбор со стороны соперника. 
    • Замена
      61'
      Хофманн уступает место на поле Брошински. Вместо Асано на поле появился Антви-Аджей. В атаке хозяева тем временем новый корнер зарабатывают.
    • 59'
      Неудачно угловой разыграли дортмундцы на этот раз. У нас двойная замена в составе "Бохума" готовится. Кто там на поле в стане "бело-синих" готовится выйти на газон?
    • Угловой
      58'
      Пытается на морально-волевых чувствах снова идти вперед "Боруссия". Брандт простреливает мяч с правого края, но попадает в ногу защитнику. Новый угловой. 
    • 57'
      Предыдущий матч команд в чемпионате Германии также закончился вничью, со счетом 1:1, и сегодня оппоненты снова близки к тому, чтобы расписать в дуэли ничейный исход.
    • Описание гола
      56'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАЛЕН! 1:1!
      Счет уже равный! Грамото убрал мяч от соперника сейчас Брандт. Последовала передача на Малена, который с линии штрафной мощно пробил чуть левее центра. Как-то запоздал с реакцией вратарь. Мяч пролетел фактически у Римана под мышкой. 
    • 55'
      Бенсебаини получил мяч на левом фланге. Оттуда была выполнена прострельная передача в центр штрафной - крайне неточным получился этот пас. 
    • 54'
      Мален вошел справа в штрафную площадь соперника, но Ордец поставил ему корпус и не позволил выполнить оппоненту прострел в центр штрафной. Сегодня Ордец - претендент на звание лучшего игрока. 
    • 52'
      Не получается толком навязать борьбу сопернику у "Боруссии". Все также в атаке действует "Бохум", активно проявляя себя впереди и беспокоя кипера "шмелей" в рамке. 
    • Фол, нарушение
      51'
      Джан снова в центре поля правила нарушает. Снова у нас стык в начале второго тайма. Судья проводит беседу с Эмре, чтобы подобное больше не повторилось. 
    • Травма, повреждение
      50'
      Вынужденная замена в составе "Бохума". На поле появился тем временем Соареш. Он заменил травмировавшегося Виттека. 32-й номер был максимально активен и сумел отдать голевой пас на партнера. Здоровья игроку. 
    • 48'
      Всего лишь второй угловой в матче заработали игроки "Боруссии". С левого края последовала подача на ближнюю штангу - там были только защитники соперников 
    • Замена
      47'
      Зюле вместо Хуммельса появился на поле. Матс в первом тайме был малоподвижен. Во многом, из его зоны пришел гол после удара Штёгера. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, поехали смотреть футбол дальше!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Брандт классно обработал мяч на правом краю штрафной, после чего даже успел нанести удар по воротам, но выстрел получился настолько слабым, что спокойно в руки сферу забрал вратарь. Звучит свисток на перерыв. Первый тайм позади - 1:0. Впереди пока "Бохум".
    • Фол, нарушение
      44'
      Джан получил удар по ногам в центре поля. Рефери дает свисток, фиксируя фол со стороны Беро. Нарушение правил было, но где же желтая карточка?
    • 43'
      Вечереть стало, садится солнце уже, а потому складывается такое ощущение, что начало темнеть на стадионе. Но так кажется только визуально. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Штрафной удар на правом краю заработали игроки "Боруссии". Готовится подача с правого края. Шлоттербек не попадает совсем немного по воротам, а ведь мог счет сравнивать!
    • 41'
      Уже пятками футболисты "Бохума" играют. И даже в этой ситуации Виттек сумел нанести удар по воротам соперника. Но мяч полетел выше цели. 
    • 39'
      Аллер снова у "Боруссии" ворвался в штрафную соперника. Нанес он удар в дальний угол по рамке соперника, но мяч чуть правее цели улетел в этой ситуации!
    • 38'
      "Бохум" переигрывает соперника в счете, и по xG также впереди соперника. Но по проценту владения впереди "шмели" - 40% против 60%. В пользу гостей. 
    • 37'
      Крайне сложно было Нмече сыграть по мячу, который явно укатывался за пределы поля. Уже за лицевой линией его игрок достал, но в игре не сохранил. 
    • 35'
      Терзич обсуждает все то, что происходит на футбольном поле в первом тайме. Я вовсе не уверен, что Эдину нравится все то, что происходит на поле в первом тайме. Уж больно много гости лажают в обороне. 
    • Штанга
      34'
      МОМЕНТИЩЕ! Снова угловой в гущу игроков подали хозяева. На голову Хофману сфера прилетела, и тот в касание направил снаряд в перекладину. Ударившись о планку, сфера улетела за пределы поля.
    • 33'
      Снова после прострела с правого фланга Бенсебаини подставляет ногу. В итоге мяч уходит на угловой. Будут подавать стандарт хозяева встречи. 
    • 32'
      Не проходит передача на Виттека. Вольф максимально эффективно играл против оппонента в подкате. Мяч он сумел вынести за пределы поля. В аут. 
    • 31'
      Хофманн в рискованном подкате играл против соперника. Мяч у соперника он смог отобрать, причем избежал фола и наказания. Сорвал футболист аплодисменты. 
    • Офсайд
      30'
      Положение "вне игры" фиксирует рефери у Асано. Снова поднимает флажок боковой судья, который определяет офсайд. Правда, с небоьшим запозданием.
    • 29'
      Мален не смог отдать передачу на Нмечу... Слишком долго он искал тут возможность отпасовать на парнера. В конечном счете случилась потеря снаряда. 
    • 27'
      Асано никак не ожидал, что партнер среагирует на передачу Виттека с левого края. Только помешал ему коллега в этой ситуации, ведь азиатский футболист не сумел среагировать на рикошет и догнать мяч у лицевой линии.
    • 26'
      Не хватает дерзости и смелости пока дортмундской команде. Как будто сами футболисты "Боруссии" не хотят показывать той игры, которую от них ждут. А ведь очки нужны "шмелям", в этом нет сомнений. 
    • 25'
      Асано снова наносил удар с линии штрафной. Под мяч лег защитник "Боруссии", который сумел заблокировать угрозу уже в хоккейном стиле. Красота!
    • 24'
      Середина первого тайма идет. Пока мы говорим с вами только об атаках команды хозяев, которая уже и на два гола сегодня наиграла. Соперник пока не конкурентоспособен. 
    • Опасный момент
      22'
      Снова отличный момент имели хозяева. Асано на скорости получил мяч от Виттека. Снова удар по воротам нанесли хозяева, но с подъема прямо по позиции Кобеля пробил 11-й номер хозяев. 
    • 21'
      Бенсебаини снова выбивает мяч после подачи с левого края от Виттека. Головой уверенно действует футболист, который выносит мяч в центр поля. 
    • 20'
      Пассивно играет в атаке "Боруссия". Нужно "шмелям" просыпаться и играть в некоторой другой манере. Если, конечно, "шмели" хотят в этой встрече увезти очки со стадиона соперника. 
    • 18'
      Завелись фанаты "Бохума", запели. Гонят они свой клуб вперед, а коллектив хозяев и рад стараться. Хофманн нанес удар по воротам тем временем. Хуммельс подставил пятку, направив сферу на трибуны. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Снова жесткий стык в центре поля. Забитцеру прилетело по ноге. Новый свисток арбитра. Много у нас нарушений в матче, и пока совсем без желтых карточек. 
    • Фол, нарушение
      16'
      В центре поля фол случился. Снова игрок "Боруссии" на газоне. Аллер от Бернардо на втором этаже получил удар по голове. Остановка в матче. 
    • 15'
      Да, старт более чем шокирующий для "Боруссии", которая пропустила мяч в свои ворота в дебюте игры. Посмотрим, чем "шмели" ответят своему противнику. 
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ШТЁГЕР! 1:0!
      Открывает счет "Бохум"! Виттек получил мяч от партнера, отдал его на Штёгера, который практически без обработки мощно направил сферу в дальний от себя правый угол!
    • 12'
      Явно не скучный старт матча у нас. Постоянно в атаке себя проявляют соперники. Причем атакует как одна, так и другая команда. Такая игра не может закончиться со счетом 0:0. 
    • Угловой
      11'
      Свой первый угловой заработали футболисты "Боруссии". С правого края последовал навес на дальнюю штангу, где сыграл головой подальше от ворот защитник.
    • Опасный момент
      9'
      ОПАСНО! Было классно! Хофманн после навеса с левого края сыграл головой под перекладину. Мяч отбивает в сторону кипер, но был фол со стороны 33-го номера "Бохума". 
    • Опасный момент
      8'
      МОМЕНТИЩЕ! С правого края пошла подача в штрафную хозяев. Аллер головой пробил в правый угол, и сумел мяч в сторону отбить тут голкипер "Бохума"!
    • 7'
      Нмеча покатил мяч в центр, на Джана. Подача от Эмре в штрафную не получилась опасной. Мяч спокойно улетел за пределы футбольного газона.
    • 6'
      Отличная поддержка сегодня у "Бохума". "Бело-синие" в атаке себя пытаются проявить. Идет передача с левого края в штрафную соперника - на выходе действует вратарь "шмелей". 
    • 5'
      Подкрался на дальнюю левую штангу сейчас Брандт, который не сумел направить мяч в ворота соперника. Выстрелил он чуть левее цели, несмотря на тот факт, что был на расстрельной позиции. 
    • 3'
      На первых минутах встречи контролируют мяч в районе центрального круга "шмели". Ничего сверхъестественного в этом нет. Все довольно предсказуемо. 
    • 2'
      Футболисты "Бохума" вышли сегодня на поле в синих цветах, в то время, как игроки "Боруссии" предстали на газоне в желтом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Бохуме! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 38.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 1:1 Боруссия Д

    Исход игры
    Бохум
    1.7% (2)
    Ничья
    4.1% (5)
    Боруссия Д
    94.2% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.18% (73)
    Меньше
    34.82% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    65.18% (73)
    Нет
    34.82% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    38.8% (47)
    0:2 Боруссия Д
    24% (29)
    1:3 Боруссия Д
    14% (17)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    0:1 Боруссия Д
    3.3% (4)
    0:3 Боруссия Д
    3.3% (4)
    1:4 Боруссия Д
    1.7% (2)
    1:0 Бохум
    1.7% (2)
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