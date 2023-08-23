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Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Бохум
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 43
Бохум 0% (0)
X 7% (3)
Боруссия Д 93% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Боруссия Д
8.00
5.70
1.43
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бохум
Боруссия Д

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:1
К
1:2
Б
3:0
Б
3:4
Б
1:1
ТМК
1:3
ТМС
1:3
ТМК
2:2
ТМК
2:1
ТМС
2:1
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:3

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.71

Среднее время на гол

65
52

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.86
2

Среднее время на гол

48
45

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

1.6
1.87

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
48

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мален Дониэлл 1 1
Нмеча Феликс 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антви-Аджей Кристофер 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мален Дониэлл 1 0

Результаты матчей

Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
1
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0
Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 3:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Бохум - Вольфсбург 1:5 Унион Берлин - Бохум 1:1 Бохум - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1
Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1

Результаты матчей

Бохум
Боруссия Д

Точный счет

5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

5:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бохум
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
10.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Кёльн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
4.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бехренс Кевин 3
Штутгарт Гирасси Серу 2
Бавария Сане Лерой 2
Вольфсбург Винд Йонас 2
Штутгарт Мвумпа Силас 2
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Свенссон Бо 1
Майнц Да Коста Данни 1
Майнц Кор Доминик 1
Унион Берлин Бехренс Кевин 1
Вердер Дукш Марвин 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бохум - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2023, осталось 2 дня 7 часов 4 минуты.



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    • Прогнозы 43
    Бохум 0% (0)
    X 7% (3)
    Боруссия Д 93% (40)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бохум
    Ничья
    Боруссия Д
    8.00
    5.70
    1.43
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум - Боруссия Д

    Исход игры
    Бохум
    0% (0)
    Ничья
    7% (3)
    Боруссия Д
    93% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (28)
    Меньше
    33.33% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    69.05% (29)
    Нет
    30.95% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    34.9% (15)
    0:2 Боруссия Д
    23.3% (10)
    1:3 Боруссия Д
    20.9% (9)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
    0:1 Боруссия Д
    4.7% (2)
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    Бохум
    Боруссия Д
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