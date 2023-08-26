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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Вестерло
2:3
Конец матча
Мехелен
0'
1:0
19' Гол
Стассин Лукас
2:0
27' Гол
Фриган Матия
39' Желтая карточка
Сторм Никола
45' Желтая карточка
Бейтс Дэвид
46' Желтая карточка
2:1
74' Гол
Схоофс Роб
2:2
76' Гол в свои ворота
Мадсен Николас
2:3
84' Гол
Лаубербах Лион
90'+9
20
Гиллекенс
Ник
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
2
Пердикицци
Пьетро
25
Tuur
Rommens
89
Шадли
Насер
7
Lucas
Van
Eenoo
8
Мадсен
Николас
39
Томас
ван
ден
Кейбус
9
Фриган
Матия
76
Стассин
Лукас
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
27
Бейтс
Дэвид
23
Фулон
Дам
34
Ngal
Ayel
Mukau
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
20
Лаубербах
Лион
Вестерло
4-4-2
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерло
Мехелен

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

17 матчей

35.3%
11.8%
52.9%
6 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
5.9%
52.9%
7 побед 1 ничья 9 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
5:4
ТМК
3:1
ТМС
0:6
ПДБВЭ
3:0
ПДБВЭ
1:3
ПДБПЭ
0:3
ПДБПЭ
2:0
ТМК
0:6
ТМК
1:4
ЛП
1:2
ЛП
1:2
ЛП
3:2
ЛП
2:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
5:2
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

11
20

Голов в среднем за матч

1.22
2.5

Среднее время на гол

73
36

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

2.38
2.33

Среднее время на гол

37
38

Всего голов

30
41

Голов в среднем за матч

1.76
2.41

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

51
37

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стассин Лукас 2 0.4
Мадсен Николас 2 (2) 0.4
Йорданов Эдиссон 1 0.2
Фриган Матия 1 0.2
Шадли Насер 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 2 0.4
Хайреманс Джеффри 1 0.2
Мрабти Керим 1 0.2
Бейтс Дэвид 1 0.2
Лаубербах Лион 1 0.2
Rafik Belghali 1 0.2
Сторм Никола 0 0
Флюке Патрик 0 0
Маледе Йонас 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mathias Fixelles 2 0
Йорданов Эдиссон 1 0
Мадсен Николас 1 0
Томас ван ден Кейбус 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайреманс Джеффри 1 0
Сторм Никола 1 0
Бейтс Дэвид 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Фулон Дам 1 0
Rafik Belghali 1 0

Результаты матчей

Вестерло
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мехелен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
1
Вестерло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мехелен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Вестерло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
3
60%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
4
50%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2
Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Гент - Вестерло 3:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Васланд-Беверен - Вестерло 2:2
Мехелен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1
Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2

Результаты матчей

Вестерло
Мехелен

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 4 3 1 0 14 - 2 10
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Эйпен
 3:1 5 3 1 1 9 - 9 10
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 8 - 5 9
5.
Андерлехт
 4 3 0 1 4 - 3 9
6.
Антверпен
 4 2 1 1 8 - 2 7
7.
Генк
 4 2 1 1 5 - 1 7
8.
Сент-Трейден
 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Мехелен
 5 2 1 2 8 - 5 7
10.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 3 - 2 6
11.
РВДМ 47
 4 2 0 2 4 - 12 6
12.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 3 1 2 - 4 3
13.
АХ Лёвен
 1:3 5 0 2 3 5 - 12 2
14.
Стандард
 4 0 1 3 1 - 4 1
15.
Вестерло
 5 0 1 4 6 - 11 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Андерлехт
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Брюгге
 2 1 1 0 8 - 2 4
5.
Гент
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Эйпен
 3:1 3 1 1 1 5 - 8 4
7.
Мехелен
 2 1 0 1 4 - 1 3
8.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Генк
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
АХ Лёвен
 1:3 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Кортрейк
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Вестерло
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эйпен
 3:1 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 3 - 8 3
11.
Вестерло
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Стандард
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Антверпен
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
АХ Лёвен
 1:3 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 4
Брюгге Синкернагель Филип 3 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 3
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 3
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 1
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
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