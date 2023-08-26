Тур: 5. Стадион: Хет Куипие.
0'
1:0
19' ГолСтассин Лукас
2:0
27' ГолФриган Матия
39' Желтая карточкаСторм Никола
45' Желтая карточкаБейтс Дэвид
2:1
74' ГолСхоофс Роб
2:2
76' Гол в свои воротаМадсен Николас
2:3
84' ГолЛаубербах Лион
90'+9
Ход матча
19'
1:0
27'
2:0
39'
45'
46'
74'
2:1
76'
2:2
84'
2:3
Прогноз на матч от Liveresult
25
Tuur
Rommens
89
Шадли
Насер
27
Бейтс
Дэвид
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
-
89 Шадли НасерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
79 Мацуо ЮсукеЗащитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
История личных встреч
Вестерло
Мехелен
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
17 матчей
35.3%
11.8%
52.9%
6 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
5.9%
52.9%
7 побед 1 ничья 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
20
Голов в среднем за матч
1.22
2.5
Среднее время на гол
73
36
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
2.38
2.33
Среднее время на гол
37
38
Всего голов
30
41
Голов в среднем за матч
1.76
2.41
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
51
37
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стассин Лукас
|2
|0.4
|Мадсен Николас
|2 (2)
|0.4
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.2
|Фриган Матия
|1
|0.2
|Шадли Насер
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|2
|0.4
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.2
|Мрабти Керим
|1
|0.2
|Бейтс Дэвид
|1
|0.2
|Лаубербах Лион
|1
|0.2
|Rafik Belghali
|1
|0.2
|Сторм Никола
|0
|0
|Флюке Патрик
|0
|0
|Маледе Йонас
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Йорданов Эдиссон
|1
|0
|Мадсен Николас
|1
|0
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Сторм Никола
|1
|0
|Бейтс Дэвид
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мехелен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
1
Вестерло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мехелен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Вестерло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
3
60%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
4
50%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2
Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Гент - Вестерло 3:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Васланд-Беверен - Вестерло 2:2
Мехелен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1
Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2
Результаты матчей
Вестерло
Мехелен
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|14 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|3:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 9
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|4 - 12
|6
|12.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|13.
|1:3
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|6.
|3:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|1:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 8
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|1:3
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|3 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|3
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|3
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 1
|Стандард
|Баликвиша Вильям
|1 1