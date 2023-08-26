Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Чиоу Мариус Лулиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' Маня Кристьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Красники Эрмал навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Adams Friday навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Муаддиб Жали из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Удар от ворот произведет Ботошани

79' Муаддиб Жали навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Флореску Эдуард бьет со штрафного в створ, но Рэзван Сава держит все под контролем

73' Мухар Карло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Удар от ворот произведет Ботошани

71' Матч возобновлен

70' УДАЛЕНИЕ! - Олинга Фабрис получает вторую желтую за споры

69' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

66' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ботошани

65' Г О О О О Л - Флореску Эдуард первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

64' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

64' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Г О О О О О Л - Тахцидис Панайотис из команды ЧФР Клуж забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Razvan Ducan прыгнул не в ту сторону.

60' После проверки VAR судья изменил решение - ЧФР Клуж пробьет пенальти!

59' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ЧФР Клуж

58' Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Могос Василе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Могос Василе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Авуну Дюрель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Пий Джуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

52' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Ботошани

51' Мухар Карло не смог попасть в створ ударом издали

50' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Ботошани

49' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Iulian Carausu не смог попасть в створ ударом издали

47' Забу Сирил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

46' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника