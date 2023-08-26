  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Iulian Dima
ЧФР Клуж
3:1
Конец матча
Ботошани
0'
14' Желтая карточка
Мутомбо Габриэль
1:0
21' Гол
Отеле Филип
2:0
36' Гол
Отеле Филип
40' Желтая карточка
Дяк Чиприан
3:0
62' Пенальти
Тахцидис Панайотис
3:1
65' Гол
Флореску Эдуард
67' Желтая карточка
Пий Джуниор
69' Желтая карточка
Олинга Фабрис
70' Желтая карточка
Олинга Фабрис
70' Красная карточка
Олинга Фабрис
70' Вторая желтая карточка
Олинга Фабрис
73' Желтая карточка
Мухар Карло
90'+9
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
6
Айети
Арлинд
45
Камора
Мауру
29
Авуну
Дюрель
77
Тахцидис
Панайотис
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
30
Бирлигея
Даниэль
17
Отеле
Филип
68
Дукан
Рэзван
3
Мутомбо
Габриэль
6
Дикан
Виктор
40
Пий
Джуниор
12
Adams
Friday
8
Флореску
Эдуард
99
Забу
Сирил
30
Цигэнашу
Александр
93
Виргиль
Пинсон
17
Камара
Секу
80
Iulian
Carausu
ЧФР Клуж
Ботошани

История личных встреч

ЧФР Клуж
Ботошани

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

27 матчей

51.9%
22.2%
25.9%
14 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
6:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
КР
2:0

Голы

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

2.14
1.15

Среднее время на гол

42
78

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.31
0.5

Среднее время на гол

68
180

Всего голов

47
22

Голов в среднем за матч

1.74
0.81

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

51
110

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 3 0.5
Бирлигея Даниэль 2 0.33
Йебоа Эммануэль 2 0.33
Авуну Дюрель 1 0.17
Бетанкор Хефте 1 0.17
Тахцидис Панайотис 1 (1) 0.17
Айети Арлинд 1 0.17
Маня Кристьян 1 0.17
Дяк Чиприан 0 0
Цэру Богдан 0 0
Красники Эрмал 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 2 0.29
Роман Михай V 1 0.14
Виргиль Пинсон 1 0.14
Дикан Виктор 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 3 0
Морган Зив 2 0
Дяк Чиприан 1 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Крешич Антон 1 0
Могос Василе 1 0
Авуну Дюрель 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Сава Рэзван 1 0
Андреа Мандорлини 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олинга Фабрис 2 1
Мутомбо Габриэль 3 0
Камара Секу 2 0
Пий Джуниор 2 0
Andrei Dragu 2 0
Eugen Gabriel David 2 0
Дикан Виктор 2 0
Шерони Алин 1 0
Патаке Андрей 1 0
Дроле Жан-Армель 1 0
Дукан Рэзван 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Виргиль Пинсон 1 0
Iulian Carausu 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
ЧФР Клуж
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ботошани
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
1
ЧФР Клуж
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ботошани
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
29%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1
Ботошани
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2
Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Ботошани

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
1
5
2
3
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 11 - 2 14
3.
ЧФР Клуж
 6 4 1 1 13 - 7 13
4.
Петролул Плоешти
 6 3 2 1 11 - 9 11
5.
Рапид Бухарест
 7 3 2 2 14 - 10 11
6.
Волунтари
 7 3 1 3 12 - 14 10
7.
Сепси
 5 2 3 0 6 - 2 9
8.
Германнштадт
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Динамо Бухарест
 6 2 1 3 6 - 10 7
10.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 9 - 10 6
11.
Университатя Клуж
 6 1 3 2 10 - 13 6
12.
У Крайова 1948
 7 2 0 5 14 - 18 6
13.
Оцелул Галац
 7 0 6 1 5 - 7 6
14.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 6 1 0 5 6 - 13 3
16.
Ботошани
 7 0 3 4 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 8 - 8 7
5.
Волунтари
 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Сепси
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Динамо Бухарест
 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
У Крайова 1948
 4 1 0 3 10 - 13 3
13.
Оцелул Галац
 4 0 3 1 4 - 6 3
14.
Ботошани
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Университатя Клуж
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Рапид Бухарест
 3 2 0 1 9 - 5 6
4.
ЧФР Клуж
 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Динамо Бухарест
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Волунтари
 4 1 1 2 6 - 9 4
11.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Оцелул Галац
 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Ботошани
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (1)
Оцелул Галац Alexandru Pop 4
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оцелул Галац Ariel Lopez1 4
Ботошани Олинга Фабрис 1 2
Волунтари Рэдуц Михай 3
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
Политехника Яссы Мартак Мариус 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: ЧФР Клуж: 62%, Ботошани: 38%.
  • 99'
    Мутомбо Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 99'
    ЧФР Клуж начинает контратаку
  • 99'
    Камора Мауру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 98'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • 98'
    Муаддиб Жали оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ЧФР Клуж 3:1 Ботошани онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     