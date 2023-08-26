Тур: 7. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Iulian Dima
0'
14' Желтая карточкаМутомбо Габриэль
1:0
21' ГолОтеле Филип
2:0
36' ГолОтеле Филип
40' Желтая карточкаДяк Чиприан
3:0
62' ПенальтиТахцидис Панайотис
3:1
65' ГолФлореску Эдуард
67' Желтая карточкаПий Джуниор
69' Желтая карточкаОлинга Фабрис
70' Желтая карточкаОлинга Фабрис
70' Красная карточкаОлинга Фабрис
70' Вторая желтая карточкаОлинга Фабрис
73' Желтая карточкаМухар Карло
90'+9
Ход матча
14'
21'
1:0
36'
2:0
40'
62'
65'
3:1
67'
69'
73'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
29
Авуну
Дюрель
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
68
Дукан
Рэзван
40
Пий
Джуниор
12
Adams
Friday
99
Забу
Сирил
17
Камара
Секу
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Luca Mihai
-
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
-
12 Adams FridayПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Забу СирилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Камара СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Муаддиб ЖалиНападающий
-
26 Razvan Cret
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
История личных встреч
ЧФР Клуж
Ботошани
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
27 матчей
51.9%
22.2%
25.9%
14 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
15
Голов в среднем за матч
2.14
1.15
Среднее время на гол
42
78
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.31
0.5
Среднее время на гол
68
180
Всего голов
47
22
Голов в среднем за матч
1.74
0.81
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
51
110
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|3
|0.5
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.33
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.33
|Авуну Дюрель
|1
|0.17
|Бетанкор Хефте
|1
|0.17
|Тахцидис Панайотис
|1 (1)
|0.17
|Айети Арлинд
|1
|0.17
|Маня Кристьян
|1
|0.17
|Дяк Чиприан
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|2
|0.29
|Роман Михай V
|1
|0.14
|Виргиль Пинсон
|1
|0.14
|Дикан Виктор
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|3
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Дяк Чиприан
|1
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Крешич Антон
|1
|0
|Могос Василе
|1
|0
|Авуну Дюрель
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Сава Рэзван
|1
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олинга Фабрис
|2
|1
|Мутомбо Габриэль
|3
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Пий Джуниор
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Eugen Gabriel David
|2
|0
|Дикан Виктор
|2
|0
|Шерони Алин
|1
|0
|Патаке Андрей
|1
|0
|Дроле Жан-Армель
|1
|0
|Дукан Рэзван
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Виргиль Пинсон
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
ЧФР Клуж
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ботошани
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
1
ЧФР Клуж
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ботошани
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
29%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1
Ботошани
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2
Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Ботошани
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
32
15
23
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (1)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|4
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|4
|Ботошани
|Олинга Фабрис
|1 2
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|3
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|3
|Политехника Яссы
|Мартак Мариус
|3