Тур: 7. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Калин Юлиан
1:1
Второй тайм: 84'
0'
1:0
21' ГолGoncalo Gregorio
29' Желтая карточкаБани Андрей
1:1
37' ГолПетрович Зоран
45' Желтая карточкаХанка Серджу
77' Желтая карточкаDennis Politic
Ход матча
21'
1:0
29'
37'
1:1
45'
77'
Владение мячом
28
Омавоо
Жозуэ
22
Бани
Андрей
31
Амзар
Йонуц
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
71
Seniko
Doua
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Амзар ЙонуцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Гезали ЛаминПолузащитник
-
16 Крету ДжаниПолузащитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaПолузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Роман МихайНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
История личных встреч
Динамо Бухарест
Петролул Плоешти
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 победы
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
1.63
1.9
Среднее время на гол
55
47
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.08
1.4
Среднее время на гол
83
64
Всего голов
26
33
Голов в среднем за матч
1.3
1.65
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
69
54
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|3
|0.43
|Костин Кристиан
|1
|0.14
|Ларрусеа Горка
|1
|0.14
|Dennis Politic
|1
|0.14
|Патрике Разван
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.43
|Жаир
|2
|0.29
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0.29
|Муси Александру Мариан
|2
|0.29
|Петрович Зоран
|1
|0.14
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Будеску Константин
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рошу Нелуц
|3
|0
|Моура Габриэл
|2
|0
|Ларрусеа Горка
|2
|0
|Бена Квентин
|2
|0
|Dennis Politic
|2
|0
|Бани Андрей
|2
|0
|Амзар Йонуц
|2
|0
|Буркэ Овидиу
|1
|0
|Голубович Аднан
|1
|0
|Омавоо Жозуэ
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Ханка Серджу
|2
|0
|Тичу Валентин Константин
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Папп Пол
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Думитриу Лучан
|1
|0
|Seniko Doua
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
Динамо Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Петролул Плоешти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
8
Динамо Бухарест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Петролул Плоешти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
67%
1
33%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
5
63%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
20%
3
33%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
5
45%
6
55%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3
ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Стяуа Бухарест - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Униря Деж - Динамо Бухарест 0:3
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2
Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Петролул Плоешти
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
33
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 2
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|8.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|10 - 13
|6
|12.
|7
|2
|0
|5
|14 - 18
|6
|13.
|7
|0
|6
|1
|5 - 7
|6
|14.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|15.
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|16.
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|10 - 13
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (1)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|4
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|4
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|3
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|3
|Политехника Яссы
|Мартак Мариус
|3
|Ботошани
|Мутомбо Габриэль
|3