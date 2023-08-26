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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
Динамо Бухарест
1:1
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
1:0
21' Гол
Goncalo Gregorio
29' Желтая карточка
Бани Андрей
1:1
37' Гол
Петрович Зоран
45' Желтая карточка
Ханка Серджу
78' Желтая карточка
Dennis Politic
87' Желтая карточка
Роман Михай
90' Желтая карточка
Мейхерс Барт
90'+3
1
Голубович
Аднан
23
Патрике
Разван
4
Бена
Квентин
28
Омавоо
Жозуэ
2
Моура
Габриэл
22
Бани
Андрей
5
Илич
Кристиан
31
Амзар
Йонуц
98
Костин
Кристиан
7
Goncalo
Gregorio
17
Dennis
Politic
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
5
Тичу
Валентин
Константин
71
Seniko
Doua
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
99
Муси
Александру
Мариан
17
Петрович
Зоран
7
Грозав
Георге-Теодор
Динамо Бухарест
Петролул Плоешти

История личных встреч

Динамо Бухарест
Петролул Плоешти

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 победы

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ДА
0:0
К
2:1
ДА
1:1
ДА
1:5
ДА
2:2
ДА
1:2
ДА
3:3
ДА
1:1
К
1:2
ВД
2:2

Голы

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

1.63
1.9

Среднее время на гол

55
47

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.08
1.4

Среднее время на гол

83
64

Всего голов

26
33

Голов в среднем за матч

1.3
1.65

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

69
54

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 3 0.43
Костин Кристиан 1 0.14
Ларрусеа Горка 1 0.14
Dennis Politic 1 0.14
Патрике Разван 0 0
Бани Андрей 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.43
Жаир 2 0.29
Грозав Георге-Теодор 2 0.29
Муси Александру Мариан 2 0.29
Петрович Зоран 1 0.14
Тичу Валентин Константин 0 0
Будеску Константин 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рошу Нелуц 3 0
Моура Габриэл 2 0
Ларрусеа Горка 2 0
Бена Квентин 2 0
Dennis Politic 2 0
Бани Андрей 2 0
Амзар Йонуц 2 0
Буркэ Овидиу 1 0
Голубович Аднан 1 0
Омавоо Жозуэ 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Ханка Серджу 2 0
Тичу Валентин Константин 2 0
Жаир 1 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Папп Пол 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Мейхерс Барт 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Думитриу Лучан 1 0
Seniko Doua 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
2
Динамо Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Петролул Плоешти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
8
Динамо Бухарест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Петролул Плоешти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
57%
1
25%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
5
63%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
17%
3
30%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
42%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3
ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Стяуа Бухарест - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Униря Деж - Динамо Бухарест 0:3
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2
Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Петролул Плоешти

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:2
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 11 - 2 14
3.
ЧФР Клуж
 6 4 1 1 13 - 7 13
4.
Петролул Плоешти
 7 3 3 1 12 - 10 12
5.
Рапид Бухарест
 7 3 2 2 14 - 10 11
6.
Волунтари
 7 3 1 3 12 - 14 10
7.
Сепси
 5 2 3 0 6 - 2 9
8.
Динамо Бухарест
 7 2 2 3 7 - 11 8
9.
Германнштадт
 5 2 1 2 6 - 5 7
10.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 9 - 10 6
11.
Университатя Клуж
 6 1 3 2 10 - 13 6
12.
У Крайова 1948
 7 2 0 5 14 - 18 6
13.
Оцелул Галац
 7 0 6 1 5 - 7 6
14.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 6 1 0 5 6 - 13 3
16.
Ботошани
 7 0 3 4 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 8 - 8 7
5.
Волунтари
 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Сепси
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 2 - 6 4
9.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
У Крайова 1948
 4 1 0 3 10 - 13 3
13.
Оцелул Галац
 4 0 3 1 4 - 6 3
14.
Ботошани
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Университатя Клуж
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Рапид Бухарест
 3 2 0 1 9 - 5 6
4.
ЧФР Клуж
 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Динамо Бухарест
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Волунтари
 4 1 1 2 6 - 9 4
11.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Оцелул Галац
 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Ботошани
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (1)
Оцелул Галац Alexandru Pop 4
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оцелул Галац Ariel Lopez1 4
Волунтари Рэдуц Михай 3
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
Политехника Яссы Мартак Мариус 3
Ботошани Мутомбо Габриэль 3
Весь список
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