Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

55' Команда Динамо Бухарест имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

55' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

54' Cristian Costin нанес удар головой, но Лукас Зима спокойно отбил мяч.

52' Безумный фол. Папп Пол грубо играет против соперника. Пострадал Cristian Costin

51' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Бена Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

46' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Хорошую попытку сделал Бена Квентин . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Dennis Politic навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Dennis Politic пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

42' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Моура Габриэл получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Моура Габриэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Илич Кристиан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

37' Жаир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Жаир задерживает мяч рукой

30' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Бани Андрей получил желтую карточку от судьи

28' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

28' Омавоо Жозуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

24' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Хорошую попытку сделал Cristian Costin. Удар в створ, но вратарь начеку

23' Бани Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Seniko Doua плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

21' Г О О О О Л - Goncalo Gregorio первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

21' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Мейхерс Барт выиграл воздушное противоборство у Cristian Costin.

17' Бена Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Матч возобновлен

13' Матч приостановлен из-за петард на поле

13' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Goncalo Gregorio оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Cristian Costin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Cristian Costin возвращается на поле.

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Cristian Costin получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Cristian Costin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Моура Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре