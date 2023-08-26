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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
НЕК Неймеген
1:0
Второй тайм: 67'
Валвейк
0'
16' Желтая карточка
Худемакерс Меес
1:0
23' Гол
Маттссон Магнус
60' Желтая карточка
Мин Давид

Ход матча

16'
Худемакерс Меес
 
23'
Маттссон Магнус
1:0
46'
 
Мейерс Арон
Фелида Кевин
46'
 
Адевойе Шоун
Лутонда Тьерри
60'
 
Мин Давид
63'
 
Нимейер Рёвен
Мин Давид

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 157 Количество передач 261
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Валвейк
1.68
5.30
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силлессен
Яспер
2
Перейра
Брайанн
4
Росс
Матиас
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
6
Худемакерс
Меес
14
Ларсен
Ларс
Олден
8
Маттссон
Магнус
10
Хансен
Сонтье
18
Koki
Ogawa
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
25
Брума
Джеффри
23
Гаари
Жюрьен
5
Лутонда
Тьерри
11
Баккали
Закария
35
Фелида
Кевин
6
Yassin
Oukili
7
Клеонизе
Денильо
9
Мин
Давид
29
Крамер
Михил
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Валвейк
4-4-2

История личных встреч

НЕК Неймеген
Валвейк

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

25 матчей

60%
12%
28%
15 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

44%
20%
36%
11 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:1
Э
1:3
Э
6:1
ТМК
3:1
Э
1:1
Э
2:1
ТМК
3:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
ПДПОЗВЭ
3:0
ПДПОЗВЭ
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
1:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1

Голы

Всего голов

28
13

Голов в среднем за матч

2
1.18

Среднее время на гол

45
76

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.09
0.86

Среднее время на гол

82
105

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Koki Ogawa 2 0.67
Маттссон Магнус 1 0.33
Хансен Сонтье 1 0.33
Бас Юри 1 0.33
Шоне Лассе 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Пропер Дирк 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 2 (2) 0.67

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркеш Педру 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Бас Юри 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 1 0
Фелида Кевин 1 0
Мин Давид 1 0
Маргарет Рихонелл 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Валвейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
НЕК Неймеген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Валвейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Валвейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1
НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0
Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1
Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Валвейк

Точный счет

3:4
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Херенвен
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Аякс
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
10.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Хераклес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Фейеноорд
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Валвейк
 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Херенвен
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Хераклес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Эксельсиор
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Витесс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Утрехт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Валвейк
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Херенвен
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Эксельсиор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Аякс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Утрехт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Валвейк
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2
Витесс Ван Гинкел Марко 2
НЕК Неймеген Koki Ogawa 2
ПСВ Вертессен Йорбе 2
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Хераклес Брюнс Томас 2
Хераклес Энгельс Марио 2
Алмере Сити Флоранюс Шерел 2
ПЕК Зволле Керстен Сэм 2
Весь список
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    Ничья
    Валвейк
    1.68
    5.30
    4.80
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