Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда НЕК Неймеген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удар от ворот произведет Валвейк

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Леливелд Юлиан из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

43' Баккали Закария не смог попасть в створ ударом издали

43' Мин Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Мин Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Клеонизе Денильо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Koki Ogawa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

38' Клеонизе Денильо из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

37' Худемакерс Меес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Удар от ворот произведет Валвейк

35' Баккали Закария оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Леливелд Юлиан из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

31' Яссин Оукили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Нюйтинк Брэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Валвейк

28' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

27' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

26' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

26' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Команда НЕК Неймеген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' Г О О О О Л - Маттссон Магнус первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

23' Хорошую попытку сделал Маттссон Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Хансен Сонтье создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Валвейк

20' Koki Ogawa оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Ларсен Ларс Олден создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Ларсен Ларс Олден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

19' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

17' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Худемакерс Меес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

15' Яссин Оукили навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Оооо... вот это был удар! Крамер Михил должен был забить с этой позиции.

15' Оооо... вот это был удар! Крамер Михил должен был забить с этой позиции.

15' Хорошую попытку сделал Крамер Михил . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Леливелд Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Леливелд Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Фелида Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

9' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Вердонк Калвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Перейра Брайанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Валвейк

5' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Лутонда Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Матч возобновится спорным мячом

3' Баккали Закария на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Валвейк

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Валвейк начинает с центра поля