Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Яссин Оукили - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

91' Команда НЕК Неймеген забила решающий гол в последние минуты игры!

90' Г О О О О Л - Маттссон Магнус первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

90' Хорошую попытку сделал Маттссон Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

90' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Матч возобновится спорным мячом

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Хорошую попытку сделал Маттссон Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

88' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Оооо... вот это был удар! Маттссон Магнус должен был забить с этой позиции.

87' Хорошую попытку сделал Маттссон Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

85' Матч возобновлен

84' Перейра Брайанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

82' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Гаари Жюрьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

78' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Яссин Оукили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Бас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

71' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

69' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Игра в одни ворота сейчас. Валвейк доминирует и владеет мячом

65' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

63' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Валвейк

62' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

60' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Клеонизе Денильо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Оооо... вот это был удар! Мин Давид должен был забить с этой позиции.

58' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Мин Давид и попал в каркас ворот!

58' Баккали Закария из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

56' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Клеонизе Денильо из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Гаари Жюрьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Валвейк

52' Перейра Брайанн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Ох, нехорошо это выглядит. Росс Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Росс Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Перейра Брайанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.