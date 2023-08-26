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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 12319 Главный судья: Камфуис Йочем
НЕК Неймеген
3:0
Конец матча
Валвейк
0'
16' Желтая карточка
Худемакерс Меес
1:0
23' Гол
Маттссон Магнус
60' Желтая карточка
Мин Давид
2:0
90' Гол
Маттссон Магнус
90' Желтая карточка
Yassin Oukili
3:0
90' Гол
Гонсалес Роберто
90'+9

Ход матча

16'
Худемакерс Меес
 
23'
Маттссон Магнус
1:0
46'
 
Мейерс Арон
Фелида Кевин
46'
 
Адевойе Шоун
Лутонда Тьерри
60'
 
Мин Давид
63'
 
Нимейер Рёвен
Мин Давид
68'
Бас Юри
Ларсен Ларс Олден
 
75'
Гонсалес Роберто
Хансен Сонтье
 
76'
Дост Бас
Koki Ogawa
 
76'
 
Маргарет Рихонелл
Клеонизе Денильо
84'
 
Меир Раз
Леливелд Юлиан
85'
Маркеш Педру
Перейра Брайанн
 
90'
Маттссон Магнус
2:0
90'
 
Yassin Oukili
90'
Гонсалес Роберто
(Маттссон Магнус)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 293 Количество передач 448
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силлессен
Яспер
2
Перейра
Брайанн
4
Росс
Матиас
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
6
Худемакерс
Меес
14
Ларсен
Ларс
Олден
8
Маттссон
Магнус
10
Хансен
Сонтье
18
Koki
Ogawa
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
25
Брума
Джеффри
23
Гаари
Жюрьен
5
Лутонда
Тьерри
11
Баккали
Закария
35
Фелида
Кевин
6
Yassin
Oukili
7
Клеонизе
Денильо
9
Мин
Давид
29
Крамер
Михил
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Валвейк
4-4-2

История личных встреч

НЕК Неймеген
Валвейк

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

25 матчей

60%
12%
28%
15 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

44%
20%
36%
11 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:1
Э
1:3
Э
6:1
ТМК
3:1
Э
1:1
Э
2:1
ТМК
3:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
ПДПОЗВЭ
3:0
ПДПОЗВЭ
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
1:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1

Голы

Всего голов

28
13

Голов в среднем за матч

2
1.18

Среднее время на гол

45
76

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.09
0.86

Среднее время на гол

82
105

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 2 0.67
Koki Ogawa 2 0.67
Гонсалес Роберто 1 0.33
Хансен Сонтье 1 0.33
Бас Юри 1 0.33
Шоне Лассе 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Пропер Дирк 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 2 (2) 0.67

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркеш Педру 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Бас Юри 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 1 0
Фелида Кевин 1 0
Мин Давид 1 0
Маргарет Рихонелл 1 0
Yassin Oukili 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Валвейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
НЕК Неймеген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Валвейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Валвейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1
НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0
Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1
Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Валвейк

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Херенвен
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Фортуна Ситтард
 2:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Эксельсиор
 2:2 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
7.
Аякс
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
10.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Хераклес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
13.
Фейеноорд
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Херенвен
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Хераклес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фортуна Ситтард
 2:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Эксельсиор
 2:2 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Витесс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Утрехт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Херенвен
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Эксельсиор
 2:2 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фортуна Ситтард
 2:2 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Аякс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Утрехт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 3
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 2 (2)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2
Витесс Ван Гинкел Марко 2
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Хераклес Брюнс Томас 2
Хераклес Энгельс Марио 2
Алмере Сити Флоранюс Шерел 2
ПЕК Зволле Керстен Сэм 2
Весь список
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