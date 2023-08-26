Тур: 3. Стадион: Гоффертштадион. Зрители: 12319 Главный судья: Камфуис Йочем
3:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаХудемакерс Меес
1:0
23' ГолМаттссон Магнус
60' Желтая карточкаМин Давид
2:0
90' ГолМаттссон Магнус
90' Желтая карточкаYassin Oukili
3:0
90' ГолГонсалес Роберто
90'+9
Ход матча
16'
23'
1:0
60'
76'
90'
2:0
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
293 Количество передач 448
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
18
Koki
Ogawa
23
Гаари
Жюрьен
35
Фелида
Кевин
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Koki OgawaНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
5 Бас ЮриЗащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Дост БасНападающий
-
31 Rijk Janse
-
30 Daan Maas
-
-
35 Luc Netten
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
-
22 Меир РазЗащитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Chris Lokesa
-
15 Nouri Cheung
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
История личных встреч
НЕК Неймеген
Валвейк
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
25 матчей
60%
12%
28%
15 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
44%
20%
36%
11 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
13
Голов в среднем за матч
2
1.18
Среднее время на гол
45
76
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.09
0.86
Среднее время на гол
82
105
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|2
|0.67
|Koki Ogawa
|2
|0.67
|Гонсалес Роберто
|1
|0.33
|Хансен Сонтье
|1
|0.33
|Бас Юри
|1
|0.33
|Шоне Лассе
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Пропер Дирк
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|2 (2)
|0.67
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркеш Педру
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Бас Юри
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|1
|0
|Фелида Кевин
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Маргарет Рихонелл
|1
|0
|Yassin Oukili
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Валвейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
НЕК Неймеген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Валвейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
0
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Валвейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1
НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0
Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1
Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Валвейк
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|2:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|10.
|2:2 Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|2:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2:2 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|3 (1)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|3
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|2 (2)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|Витесс
|Ван Гинкел Марко
|2
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Хераклес
|Брюнс Томас
|2
|Хераклес
|Энгельс Марио
|2
|Алмере Сити
|Флоранюс Шерел
|2
|ПЕК Зволле
|Керстен Сэм
|2