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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Вольфсбергер
0:0
Первый тайм: 23'
Зальцбург
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Зальцбург
5.80
4.50
1.56
Все Коэффициенты
1
Бонманн
Хендрик
17
Верачниг
Николас
22
Баумгартнер
Доминик
4
Кеннеди
Скотт
3
Шерцер
Йонатан
97
Яшич
Адис
16
Ляйтгеб
Марио
19
Алтунашвили
Сандро
23
Ридер
Флориан
12
Mohamed
Bamba
11
Балло
Тьерно
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
6
Беду
Самсон
31
Павлович
Страхинья
14
Кьергаард
Мауриц
18
Бидструп
Мадс
27
Гурна-Дуат
Люка
8
Камери
Дийон
30
Глух
Оскар
45
Доргелес
Нене
19
Конате
Карим
Вольфсбергер
4-3-3
Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Вольфсбергер
Зальцбург

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
54.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

32 матча

18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 26 побед

Первый тайм

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 21 победа

Второй тайм

9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 24 победы

43 матча

11.6%
27.9%
60.5%
5 побед 12 ничьих 26 побед

Первый тайм

18.6%
32.6%
48.8%
8 побед 14 ничьих 21 победа

Второй тайм

23.3%
20.9%
55.8%
10 побед 9 ничьих 24 победы

История матчей

Б
1:2
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:4
К
1:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:3
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:3
Б
5:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
2:0
КА
0:6
Б
5:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
6:2
Б
1:1
Б
0:2

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

0.87
0.95

Среднее время на гол

103
94

Всего голов

52
43

Голов в среднем за матч

2.6
1.87

Среднее время на гол

34
48

Всего голов

72
62

Голов в среднем за матч

1.67
1.44

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

53
62

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 2 0.4
Циммерманн Бернхард 1 (1) 0.2
Augustine Boakye 1 0.2
Омич Эрвин 1 0.2
Ридер Флориан 0 0
Верачниг Николас 0 0
Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 4 0.8
Дедич Амар 2 0.4
Павлович Страхинья 1 0.2
Доргелес Нене 1 0.2
Койта Секу 1 0.2
Форсон Аманква 1 0.2
Глух Оскар 1 0.2
Ратков Петар 1 0.2
Кьергаард Мауриц 0 0
Соле Умар 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Бидструп Мадс 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Писингер Симон 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Балло Тьерно 1 0
Верачниг Николас 1 0
Pascal Muller 1 0
Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 1 0
Глух Оскар 1 0
Конате Карим 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Зальцбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Вольфсбергер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Зальцбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Зальцбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
5
42%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
1
20%
4
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1
Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Хартберг 2:2
Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0
Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1 Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Зальцбург - Легия 0:2 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Зальцбург 1:1 Штурм-2 - Зальцбург 0:2 Зальцбург - ЛАСК 0:0 Зальцбург - Аустрия Вена 3:3

Результаты матчей

Вольфсбергер
Зальцбург

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 0:0 5 4 1 0 12 - 1 13
2.
Штурм Грац
 2:0 5 4 1 0 8 - 0 13
3.
Рапид Вена
 4 2 1 1 10 - 2 7
4.
Вольфсбергер
 0:0 5 1 4 0 5 - 4 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
ЛАСК
 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Хартберг
 4 1 2 1 7 - 10 5
8.
Аустрия Вена
 4 1 1 2 2 - 5 4
9.
Альтах
 4 1 1 2 2 - 7 4
10.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 2 - 8 1
12.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 2:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Зальцбург
 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Вольфсбергер
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
ЛАСК
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Рапид Вена
 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Альтах
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Аустрия Вена
 2 0 1 1 0 - 3 1
10.
Хартберг
 2 0 1 1 3 - 7 1
11.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 2 0 1 1 3 - 8 1
12.
Аустрия Лустенау
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 0:0 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Штурм Грац
 2:0 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Рапид Вена
 2 1 1 0 6 - 1 4
4.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Хартберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Вольфсбергер
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Альтах
 2 0 1 1 1 - 5 1
11.
Сваровски Тироль
 2 0 0 2 0 - 4 0
12.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 3 (1)
Штурм Грац Влодарчик Шимон 3
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 3
Штурм Грац Китеишвили Отар 3
Хартберг Диаките Усман 3
Хартберг Mamadou Sangare 1 1
Аустрия Клагенфурт Бенателли Рико 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Зальцбург
5.80
4.50
1.56
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вольфсбергер 0:0 Зальцбург онлайн

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