Тур: 5. Стадион: Лавантталь Арена.
0:0
Первый тайм: 23'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
70
Дедич
Амар
30
Глух
Оскар
19
Конате
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Балло ТьерноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
20 Койта СекуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Вольфсбергер
Зальцбург
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
54.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
32 матча
18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 26 побед
Первый тайм
21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 21 победа
Второй тайм
9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 24 победы
43 матча
11.6%
27.9%
60.5%
5 побед 12 ничьих 26 побед
Первый тайм
18.6%
32.6%
48.8%
8 побед 14 ничьих 21 победа
Второй тайм
23.3%
20.9%
55.8%
10 побед 9 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
0.87
0.95
Среднее время на гол
103
94
Всего голов
52
43
Голов в среднем за матч
2.6
1.87
Среднее время на гол
34
48
Всего голов
72
62
Голов в среднем за матч
1.67
1.44
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
53
62
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балло Тьерно
|2
|0.4
|Циммерманн Бернхард
|1 (1)
|0.2
|Augustine Boakye
|1
|0.2
|Омич Эрвин
|1
|0.2
|Ридер Флориан
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|4
|0.8
|Дедич Амар
|2
|0.4
|Павлович Страхинья
|1
|0.2
|Доргелес Нене
|1
|0.2
|Койта Секу
|1
|0.2
|Форсон Аманква
|1
|0.2
|Глух Оскар
|1
|0.2
|Ратков Петар
|1
|0.2
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Соле Умар
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Писингер Симон
|1
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Верачниг Николас
|1
|0
|Pascal Muller
|1
|0
Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
|Конате Карим
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Зальцбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Вольфсбергер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Зальцбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Зальцбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
5
42%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
1
20%
4
33%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1
Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Хартберг 2:2
Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0
Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1 Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Зальцбург - Легия 0:2 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Зальцбург 1:1 Штурм-2 - Зальцбург 0:2 Зальцбург - ЛАСК 0:0 Зальцбург - Аустрия Вена 3:3
Результаты матчей
Вольфсбергер
Зальцбург
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|2:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 0
|13
|3.
|4
|2
|1
|1
|10 - 2
|7
|4.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|10.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|11.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|12.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|11.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|12.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|3 (1)
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|3
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|2 (2)
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|3
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|3
|Хартберг
|Диаките Усман
|3
|Хартберг
|Mamadou Sangare
|1 1
|Аустрия Клагенфурт
|Бенателли Рико
|2