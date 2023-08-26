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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 3879
Вольфсбергер
1:2
Конец матча
Зальцбург
0'
32' Желтая карточка
Павлович Страхинья
1:0
43' Гол
Mohamed Bamba
45' Желтая карточка
Конате Карим
45' Желтая карточка
Mohamed Bamba
57' Желтая карточка
Верачниг Николас
1:1
61' Гол
Беду Самсон
69' Желтая карточка
Ляйтгеб Марио
1:2
73' Гол
Койта Секу
81' Желтая карточка
Ульмер Андреас
84' Желтая карточка
Augustine Boakye
89' Желтая карточка
Омич Эрвин
90' Вторая желтая карточка
Augustine Boakye
90' Желтая карточка
Манфред Шмид
90' Желтая карточка
Алтунашвили Сандро
90'+6
1
Бонманн
Хендрик
17
Верачниг
Николас
22
Баумгартнер
Доминик
4
Кеннеди
Скотт
3
Шерцер
Йонатан
97
Яшич
Адис
16
Ляйтгеб
Марио
19
Алтунашвили
Сандро
23
Ридер
Флориан
12
Mohamed
Bamba
11
Балло
Тьерно
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
6
Беду
Самсон
31
Павлович
Страхинья
14
Кьергаард
Мауриц
18
Бидструп
Мадс
27
Гурна-Дуат
Люка
8
Камери
Дийон
30
Глух
Оскар
45
Доргелес
Нене
19
Конате
Карим
Вольфсбергер
4-3-3
Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Вольфсбергер
Зальцбург

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
54.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

32 матча

18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 26 побед

Первый тайм

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 21 победа

Второй тайм

9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 24 победы

43 матча

11.6%
27.9%
60.5%
5 побед 12 ничьих 26 побед

Первый тайм

18.6%
32.6%
48.8%
8 побед 14 ничьих 21 победа

Второй тайм

23.3%
20.9%
55.8%
10 побед 9 ничьих 24 победы

История матчей

Б
1:2
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:4
К
1:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:3
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:3
Б
5:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
2:0
КА
0:6
Б
5:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
6:2
Б
1:1
Б
0:2

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

0.87
0.95

Среднее время на гол

103
94

Всего голов

52
43

Голов в среднем за матч

2.6
1.87

Среднее время на гол

34
48

Всего голов

72
62

Голов в среднем за матч

1.67
1.44

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

53
62

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 2 0.4
Циммерманн Бернхард 1 (1) 0.2
Mohamed Bamba 1 0.2
Augustine Boakye 1 0.2
Омич Эрвин 1 0.2
Баумгартнер Доминик 0 0
Ридер Флориан 0 0
Верачниг Николас 0 0
Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 4 0.8
Дедич Амар 2 0.4
Койта Секу 2 0.4
Павлович Страхинья 1 0.2
Доргелес Нене 1 0.2
Форсон Аманква 1 0.2
Беду Самсон 1 0.2
Глух Оскар 1 0.2
Ратков Петар 1 0.2
Кьергаард Мауриц 0 0
Соле Умар 0 0
Фернандо Педро 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Бидструп Мадс 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Augustine Boakye 1 1
Верачниг Николас 2 0
Ляйтгеб Марио 1 0
Писингер Симон 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Алтунашвили Сандро 1 0
Балло Тьерно 1 0
Mohamed Bamba 1 0
Омич Эрвин 1 0
Pascal Muller 1 0
Манфред Шмид 1 0
Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 2 0
Конате Карим 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Глух Оскар 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Зальцбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
0
Вольфсбергер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Зальцбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Вольфсбергер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Зальцбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
1
17%
5
36%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1
Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Хартберг 2:2
Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0
Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1 Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Зальцбург - Легия 0:2 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Зальцбург 1:1 Штурм-2 - Зальцбург 0:2 Зальцбург - ЛАСК 0:0 Зальцбург - Аустрия Вена 3:3

Результаты матчей

Вольфсбергер
Зальцбург

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 5 5 0 0 14 - 2 15
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Рапид Вена
 4 2 1 1 10 - 2 7
4.
Альтах
 2:0 5 2 1 2 4 - 7 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Вольфсбергер
 5 1 3 1 6 - 6 6
7.
ЛАСК
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Хартберг
 4 1 2 1 7 - 10 5
9.
Аустрия Вена
 4 1 1 2 2 - 5 4
10.
Аустрия Лустенау
 0:2 5 0 2 3 3 - 8 2
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 2 - 8 1
12.
Блау-Вайсс Линц
 5 0 1 4 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
ЛАСК
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Вольфсбергер
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Рапид Вена
 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Альтах
 2:0 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Аустрия Вена
 2 0 1 1 0 - 3 1
10.
Хартберг
 2 0 1 1 3 - 7 1
11.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 8 1
12.
Аустрия Лустенау
 0:2 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Штурм Грац
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Рапид Вена
 2 1 1 0 6 - 1 4
4.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Хартберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Альтах
 2:0 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Аустрия Лустенау
 0:2 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Вольфсбергер
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Сваровски Тироль
 2 0 0 2 0 - 4 0
12.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 3 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 3
Штурм Грац Китеишвили Отар 3
Хартберг Диаките Усман 3
Хартберг Mamadou Sangare 1 1
Вольфсбергер Augustine Boakye 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Алтунашвили Сандро получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Манфред Шмид получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Augustine Boakye получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 89'
    Омич Эрвин получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Мауритс Кьергор уходит с поля. Форсон Аманква выходит вместо него
  • 84'
    Augustine Boakye получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Mohamed Bamba получил желтую карточку от судьи
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Вольфсбергер 1:2 Зальцбург онлайн

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