Тур: 5. Стадион: MOL Arena.
1:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаГодал Борис
40' Желтая карточкаРисванис Спирос
0:0
41' Не забитый пенальтиПолиевка Роберт
50' Желтая карточкаАндзуана Иоан
1:0
53' ГолГаврич Желько
1:1
58' ГолРымаренко Мартин
1:2
74' ГолПолиевка Роберт
90' Желтая карточкаПинту Алекс
90'+5
Ход матча
20'
40'
41'
0:0
50'
53'
1:0
58'
1:1
74'
1:2
90'
78
Пинту
Алекс
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
22
Грушка
Матуш
33
Годал
Борис
21
Lukas
Migala
29
Enzo
Arevalo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Труса МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Enzo ArevaloПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Глинка МарекЗащитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Adam Hanes
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
ДАК
Дукла Банска-Бистрица
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.8
1.67
Среднее время на гол
50
54
Всего голов
11
1
Голов в среднем за матч
1.83
0.2
Среднее время на гол
49
450
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.82
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|2
|0.4
|Качер Мирослав
|1
|0.2
|Андзуана Иоан
|1
|0.2
|Ammar Ramadan
|1
|0.2
|Гаврич Желько
|1
|0.2
|Труса Матей
|1
|0.2
|Веселовски Доминик
|1
|0.2
|Zoran Zahradnik
|1
|0.2
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|3
|0.6
|Рымаренко Мартин
|2
|0.4
|Enzo Arevalo
|2
|0.4
|Загуменски Тимотей
|1
|0.2
|Jakub Uhrincat
|1
|0.2
|Lukas Migala
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|2
|0
|Андзуана Иоан
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Труса Матей
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Mark Csinger
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Migala
|2
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Годал Борис
|1
|0
|Branislav Luptak
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Jakub Uhrincat
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
2
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Дукла Банска-Бистрица
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
2
ДАК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Дукла Банска-Бистрица
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
11%
4
40%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0
Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Михаловце - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4
Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3
Результаты матчей
ДАК
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
1:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ДАК
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
14
14
14
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|4
|Жилина
|Henry Addo
|3 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|3 (1)
|Жилина
|Дурис Давид
|3 (1)
|Кошице
|Голиков Александр
|3
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|3
|Железярне Подбрезова
|Marek Kristian Bartos
|3
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|3
|Железярне Подбрезова
|Байо Махмуду
|3