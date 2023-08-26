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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
ДАК
1:2
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
20' Желтая карточка
Годал Борис
40' Желтая карточка
Рисванис Спирос
0:0
41' Не забитый пенальти
Полиевка Роберт
50' Желтая карточка
Андзуана Иоан
1:0
53' Гол
Гаврич Желько
1:1
58' Гол
Рымаренко Мартин
1:2
74' Гол
Полиевка Роберт
90' Желтая карточка
Пинту Алекс
90'+5
41
Попович
Александар
44
Рисванис
Спирос
78
Пинту
Алекс
21
Mark
Csinger
17
Андзуана
Иоан
8
Димун
Милан
66
Качер
Мирослав
24
Герц
Кристиан
80
Гаврич
Желько
10
Ammar
Ramadan
46
Труса
Матей
22
Грушка
Матуш
33
Годал
Борис
7
Jakub
Uhrincat
41
Lubomir
Willweber
44
Загуменски
Тимотей
21
Lukas
Migala
6
Рихтарех
Давид
10
Branislav
Luptak
11
Рымаренко
Мартин
29
Enzo
Arevalo
17
Полиевка
Роберт
ДАК
4-3-3
Дукла Банска-Бистрица
3-4-2-1

История личных встреч

ДАК
Дукла Банска-Бистрица

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:0
С
2:3
С
1:3
С
3:0
К
3:2
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
4:0
С
5:1
С
1:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.8
1.67

Среднее время на гол

50
54

Всего голов

11
1

Голов в среднем за матч

1.83
0.2

Среднее время на гол

49
450

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.82
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.4
Качер Мирослав 1 0.2
Андзуана Иоан 1 0.2
Ammar Ramadan 1 0.2
Гаврич Желько 1 0.2
Труса Матей 1 0.2
Веселовски Доминик 1 0.2
Zoran Zahradnik 1 0.2
Ниархос Иоаннис 0 0
Герц Кристиан 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 3 0.6
Рымаренко Мартин 2 0.4
Enzo Arevalo 2 0.4
Загуменски Тимотей 1 0.2
Jakub Uhrincat 1 0.2
Lukas Migala 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 2 0
Андзуана Иоан 1 0
Крстович Никола 1 0
Пинту Алекс 1 0
Труса Матей 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Mark Csinger 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Migala 2 0
Lubomir Willweber 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Годал Борис 1 0
Branislav Luptak 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Jakub Uhrincat 1 0

Результаты матчей

ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
2
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Дукла Банска-Бистрица
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
2
ДАК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Дукла Банска-Бистрица
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
11%
4
40%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0
Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Михаловце - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4
Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3

Результаты матчей

ДАК
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ДАК
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 5 4 0 1 14 - 7 12
2.
Железярне Подбрезова
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Тренчин
 5 3 1 1 12 - 9 10
4.
Дукла Банска-Бистрица
 5 3 1 1 10 - 8 10
5.
ДАК
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Слован Братислава
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Спартак Трнава
 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Кошице
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Ружомберок
 4 1 1 2 5 - 9 4
10.
Скалица
 4 1 0 3 5 - 6 3
11.
Михаловце
 4 0 1 3 0 - 7 1
12.
Злате Моравце
 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 11 - 5 9
2.
Железярне Подбрезова
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Тренчин
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Ружомберок
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
ДАК
 2 1 0 1 6 - 4 3
6.
Скалица
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Спартак Трнава
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Злате Моравце
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Кошице
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
ДАК
 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тренчин
 3 1 1 1 6 - 8 4
5.
Железярне Подбрезова
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Жилина
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Кошице
 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Скалица
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
Ружомберок
 2 0 0 2 2 - 7 0
12.
Злате Моравце
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Тренчин Rahim Ibrahim 4
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 4
Жилина Henry Addo 3 (2)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 3 (1)
Жилина Дурис Давид 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Голиков Александр 3
Тренчин Бариш Дамьян 3
Железярне Подбрезова Marek Kristian Bartos 3
Жилина Стойчевски Андрей 3
Железярне Подбрезова Байо Махмуду 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Полиевка Роберт пробил пенальти, но не смог забить!
    • 40'
      Рисванис Спирос получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Годал Борис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ДАК 1:2 Дукла Банска-Бистрица онлайн

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