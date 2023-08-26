Тур: 5. Стадион: Летцигрунд.
1:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаКатич Никола
45' Желтая карточкаАколо Чадрак
47' Желтая карточкаОкороджи Чима
1:0
57' ГолОкита Жонатан
65' Желтая карточкаChristian Witzig
79' Желтая карточкаКонсейсау Родригу
89' Желтая карточкаФон Моос Юлиан
1:1
90' ГолШуберт Фабиан
90'+12
Ход матча
45'
45'
47'
57'
1:0
65'
89'
90'
1:1
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
318 Количество передач 402
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.40 Победит «Цюрих»
-
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
23
Ронер
Фабиан
23
Фазлии
Бетим
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Нуу МусаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Цюрих
Санкт-Галлен
39 матчей
76.9%
23.1%
30 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
35.9%
2.6%
24 победы 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
17.9%
15.4%
26 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 17 побед
59 матчей
50.8%
22%
27.2%
30 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
40.7%
33.9%
25.4%
24 победы 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
44.1%
27.1%
28.8%
26 побед 16 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
61
Голов в среднем за матч
1.62
2.03
Среднее время на гол
55
44
Всего голов
44
34
Голов в среднем за матч
1.47
1.17
Среднее время на гол
61
76
Всего голов
91
95
Голов в среднем за матч
1.54
1.61
Тотал матчей
2.5
57
Больше 97%
Меньше 3%
2
49
Больше 83%
Меньше 17%
10
39
Больше 66%
Меньше 34%
20
28
Больше 47%
Меньше 53%
31
10
Больше 17%
Меньше 83%
49
3
Больше 5%
Меньше 95%
56
Среднее время на гол
58
55
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|4 (1)
|0.8
|Африйе Дэниел
|2
|0.4
|Маркезано Антонио
|1
|0.2
|Ронер Фабиан
|1
|0.2
|Мэтью Ифиний
|1
|0.2
|Катич Никола
|1
|0.2
|Камбери Линдрит
|1
|0.2
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалльци Альберт
|2
|0.4
|Шуберт Фабиан
|1
|0.2
|Гёртлер Лукас
|1
|0.2
|Жеббель Виллем
|1
|0.2
|Christian Witzig
|1
|0.2
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Nikolaj Moeller
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Катич Никола
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Консейсау Родригу
|1
|0
|Конде Шейк
|1
|0
|Африйе Дэниел
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинтилья Хорди
|3
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Abdoulay Diaby3
|2
|0
|Christian Witzig
|2
|0
|Карлен Грегори
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Фалльци Альберт
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Дзанотти Маттиа
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Цюрих
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Цюрих
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
3
27%
3
50%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2
Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1
Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0
Результаты матчей
Цюрих
Санкт-Галлен
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|4
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Лугано
|Штеффен Ренато
|2 (2)
|Ивердон
|Ташар Варол
|2 (1)
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|3
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|3
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|3