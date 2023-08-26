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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Цюрих
1:1
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
45' Желтая карточка
Катич Никола
45' Желтая карточка
Аколо Чадрак
47' Желтая карточка
Окороджи Чима
1:0
57' Гол
Окита Жонатан
65' Желтая карточка
Christian Witzig
79' Желтая карточка
Консейсау Родригу
89' Желтая карточка
Фон Моос Юлиан
1:1
90' Гол
Шуберт Фабиан
90'+12

Ход матча

45'
Катич Никола
 
45'
 
Аколо Чадрак
46'
Маркезано Антонио
Ронер Фабиан
 
47'
 
Окороджи Чима
57'
Окита Жонатан
1:0
59'
 
Фон Моос Юлиан
Жеббель Виллем
65'
 
Christian Witzig
72'
Консейсау Родригу
Африйе Дэниел
 
75'
 
Patrick Sutter
Окороджи Чима
75'
 
Nikolaj Moeller
Аколо Чадрак
75'
 
Стеванович Михайло
Гёртлер Лукас
79'
Консейсау Родригу
 
89'
 
Шуберт Фабиан
Christian Witzig
89'
 
Фон Моос Юлиан
90'
Хорншу Марк
Окита Жонатан
 
90'
1:1
Шуберт Фабиан

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 318 Количество передач 402
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
3
Герреро
Адрия
23
Ронер
Фабиан
18
Африйе
Дэниел
11
Окита
Жонатан
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
15
Abdoulay
Diaby3
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
23
Фазлии
Бетим
37
Christian
Witzig
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Цюрих
3-4-3
Санкт-Галлен
4-4-2

История личных встреч

Цюрих
Санкт-Галлен

39 матчей

76.9%
23.1%
30 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
35.9%
2.6%
24 победы 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
17.9%
15.4%
26 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 17 побед

59 матчей

50.8%
22%
27.2%
30 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

40.7%
33.9%
25.4%
24 победы 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

44.1%
27.1%
28.8%
26 побед 16 ничьих 17 побед

История матчей

С
1:0
С
2:2
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
С
3:1
С
3:3
С
2:2
С
1:1
С
2:3
С
1:2
С
1:3
С
0:4
С
1:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
0:0
ТМК
4:1
С
4:0
С
1:2
С
1:3
С
1:1
ТМК
2:3
К
2:1
С
3:0
С
4:0
С
2:2
С
0:2
С
1:2
С
1:4
С
1:4
С
1:1
С
0:2
С
2:2
С
0:2
КШ
0:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
0:2
С
3:1
К
4:2
С
2:2
С
3:1
С
0:3
С
3:1
ТМС
4:2
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
ТМС
0:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3

Голы

Всего голов

47
61

Голов в среднем за матч

1.62
2.03

Среднее время на гол

55
44

Всего голов

44
34

Голов в среднем за матч

1.47
1.17

Среднее время на гол

61
76

Всего голов

91
95

Голов в среднем за матч

1.54
1.61

Тотал матчей

2.5
57
Больше 97%
Меньше 3%
2
49
Больше 83%
Меньше 17%
10
39
Больше 66%
Меньше 34%
20
28
Больше 47%
Меньше 53%
31
10
Больше 17%
Меньше 83%
49
3
Больше 5%
Меньше 95%
56

Среднее время на гол

58
55

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 4 (1) 0.8
Африйе Дэниел 2 0.4
Маркезано Антонио 1 0.2
Ронер Фабиан 1 0.2
Мэтью Ифиний 1 0.2
Катич Никола 1 0.2
Камбери Линдрит 1 0.2
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалльци Альберт 2 0.4
Шуберт Фабиан 1 0.2
Гёртлер Лукас 1 0.2
Жеббель Виллем 1 0.2
Christian Witzig 1 0.2
Кинтилья Хорди 0 0
Nikolaj Moeller 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 1 0
Катич Никола 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Консейсау Родригу 1 0
Конде Шейк 1 0
Африйе Дэниел 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 3 0
Аколо Чадрак 2 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Christian Witzig 2 0
Карлен Грегори 1 0
Окороджи Чима 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Фалльци Альберт 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Patrick Sutter 1 0
Дзанотти Маттиа 1 0
Nikolaj Moeller 1 0

Результаты матчей

Цюрих
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Цюрих
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Цюрих
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
3
27%
3
50%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2
Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1
Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0

Результаты матчей

Цюрих
Санкт-Галлен

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 2 0 11 - 3 11
2.
Лугано
 4 3 0 1 10 - 4 9
3.
Янг Бойз
 4 2 2 0 10 - 6 8
4.
Санкт-Галлен
 5 2 2 1 6 - 5 8
5.
Ивердон
 5 2 1 2 9 - 12 7
6.
Серветт
 5 1 3 1 8 - 9 6
7.
Люцерн
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Лозанна
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
Винтертур
 4 1 1 2 7 - 11 4
11.
Базель
 4 1 0 3 8 - 9 3
12.
Стад Лозанна-Уши
 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
4.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Ивердон
 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Винтертур
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Люцерн
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Базель
 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Грасcхоппер
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Серветт
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Лозанна
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Серветт
 3 1 1 1 5 - 6 4
3.
Лозанна
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Ивердон
 3 1 0 2 3 - 9 3
6.
Янг Бойз
 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Санкт-Галлен
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Люцерн
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Цюрих Окита Жонатан 4
Базель Фрай Фабиан 3
Лугано Штеффен Ренато 2 (2)
Ивердон Ташар Варол 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Сидлер Сильван 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Лозанна Дюссенн Ноэ 3
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Весь список
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    • 46'
      Ронер Фабиан уходит с поля. Маркезано Антонио выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Аколо Чадрак получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Катич Никола получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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