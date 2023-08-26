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  4. Суперлига 2023-2024

Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Жилина
3:2
Конец матча
Злате Моравце
0'
0:1
14' Гол
Мондек Кароль
0:2
26' Гол
Мондек Кароль
1:2
27' Гол
Дурис Давид
79' Желтая карточка
Patrik Mijic
82' Желтая карточка
Henry Addo
2:2
84' Гол
Копас Адам
90' Желтая карточка
Matej Slavik
3:2
90' Гол
Eric Bille
90'+9
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
7
Мыслович
Патрик
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
8
Antoin
Essomba
29
Дурис
Давид
16
Илько
Патрик
1
Matej
Slavik
22
Суля
Самуэл
39
Мошко
Матей
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
6
Гоно
Мирослав
14
Дуга
Денис
16
Мондек
Кароль
8
Уэйр
Джеймс
11
Jakub
Svec
7
Черепаки
Роман
Жилина
3-4-3
Злате Моравце
4-2-3-1

История личных встреч

Жилина
Злате Моравце

33 матча

97%
3%
32 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
24.2%
12.2%
21 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
12.1%
6.1%
27 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

43 матча

74.4%
4.7%
20.9%
32 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

48.8%
30.2%
21%
21 победа 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

62.8%
20.9%
16.3%
27 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
4:0
С
1:0
С
4:1
С
0:1
SLE
3:2
С
5:1
С
1:0
К
0:2
С
4:1
С
4:0
С
3:0
С
0:0
С
2:1
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:4
С
4:1
С
0:2
С
6:0
С
4:0
С
5:1
С
4:1
С
1:6
С
4:0
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
2:1
С
4:1
С
1:0
С
1:0
CL
2:2
К
1:0
К
3:0
CL
1:0
CL
0:4
CL
2:1
CL
2:1
CL
0:2
CL
3:0
CL
1:6
CL
4:1

Голы

Всего голов

73
30

Голов в среднем за матч

3.04
1.58

Среднее время на гол

29
57

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.32
0.67

Среднее время на гол

68
135

Всего голов

98
46

Голов в среднем за матч

2.28
1.07

Тотал матчей

2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
28
Больше 65%
Меньше 35%
15
20
Больше 47%
Меньше 53%
23
13
Больше 30%
Меньше 70%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

39
84

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Addo 3 0.6
Дурис Давид 3 0.6
Илько Патрик 2 0.4
Зауэр Марио 2 0.4
Antoin Essomba 1 0.2
Копас Адам 1 0.2
Капралик Адриан 1 0.2
Eric Bille 1 0.2
Бари Кристиан 0 0
Руснак Матуш 0 0
Белько Любомир 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мондек Кароль 2 0.4
Наги Рихард 1 0.2
Черепаки Роман 0 0
Дуга Денис 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 3 0
Руснак Матуш 2 0
Дурис Давид 1 0
Капралик Адриан 1 0
Henry Addo 1 0
Беланик Самуэль 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мошко Матей 2 0
Чонка Матуш 1 0
Мондек Кароль 1 0
Наги Рихард 1 0
Matej Slavik 1 0
Майдан Владимир 1 0
Бренкус Адам 1 0
Patrik Mijic 1 0

Результаты матчей

Жилина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Злате Моравце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
2
Жилина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Злате Моравце
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
1
Жилина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Злате Моравце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

11
2
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
9%
1
50%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

14
3
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
14%
1
33%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
1
33%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5
Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4
Злате Моравце
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0
Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Михаловце 2:5

Результаты матчей

Жилина
Злате Моравце

Точный счет

3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Жилина
Злате Моравце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
4
1
1.5
1
4
4
1
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 5 4 0 1 14 - 7 12
2.
Железярне Подбрезова
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Тренчин
 5 3 1 1 12 - 9 10
4.
Дукла Банска-Бистрица
 5 3 1 1 10 - 8 10
5.
ДАК
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Слован Братислава
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Спартак Трнава
 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Кошице
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Ружомберок
 4 1 1 2 5 - 9 4
10.
Скалица
 4 1 0 3 5 - 6 3
11.
Михаловце
 4 0 1 3 0 - 7 1
12.
Злате Моравце
 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 11 - 5 9
2.
Железярне Подбрезова
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Тренчин
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Ружомберок
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
ДАК
 2 1 0 1 6 - 4 3
6.
Скалица
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Спартак Трнава
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Злате Моравце
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Кошице
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
ДАК
 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тренчин
 3 1 1 1 6 - 8 4
5.
Железярне Подбрезова
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Жилина
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Кошице
 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Скалица
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
Ружомберок
 2 0 0 2 2 - 7 0
12.
Злате Моравце
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Тренчин Rahim Ibrahim 4
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 4
Жилина Henry Addo 3 (2)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 3 (1)
Жилина Дурис Давид 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Голиков Александр 3
Тренчин Бариш Дамьян 3
Железярне Подбрезова Marek Kristian Bartos 3
Жилина Стойчевски Андрей 3
Железярне Подбрезова Байо Махмуду 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Белько Любомир сделал результативную передачу.
  • 97'
    Г О О О О Л - Eric Bille бьет в цель!
  • 92'
    Matej Slavik получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Henry Addo сделал результативную передачу.
  • 84'
    Г О О О О Л - Копас Адам бьет в цель!
  • 82'
    Henry Addo получил желтую карточку от судьи
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    • 46'
      Уэйр Джеймс уходит с поля. Тумма Гергей выходит вместо него
    • 46'
      Patrik Myslovic уходит с поля. Samuel Gidi выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Руснак Матуш сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Дурис Давид бьет в цель!
    • 26'
      Roman Cerepkai сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Мондек Кароль бьет в цель!
    • 14'
      Roman Cerepkai сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Мондек Кароль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Жилина 3:2 Злате Моравце онлайн

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