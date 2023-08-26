Тур: 5. Стадион: Стадион под Дубном.
3:2
Конец матча
0'
0:1
14' ГолМондек Кароль
0:2
26' ГолМондек Кароль
1:2
27' ГолДурис Давид
79' Желтая карточкаPatrik Mijic
82' Желтая карточкаHenry Addo
2:2
84' ГолКопас Адам
90' Желтая карточкаMatej Slavik
3:2
90' ГолEric Bille
90'+9
Ход матча
14'
0:1
26'
0:2
27'
1:2
79'
82'
84'
2:2
90'
90'
3:2
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
37
Зауэр
Марио
29
Дурис
Давид
16
Илько
Патрик
22
Суля
Самуэл
39
Мошко
Матей
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
11
Jakub
Svec
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Полузащитник
-
-
14 Eric Bille
-
13 Henry Addo
-
11 Samuel Gidi
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Суля СамуэлЗащитник
-
39 Мошко МатейЗащитник
-
25 Наги РихардЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jakub SvecПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
10 Калу НсумохНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vladimir Cifranic
История личных встреч
Жилина
Злате Моравце
33 матча
97%
3%
32 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
24.2%
12.2%
21 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
12.1%
6.1%
27 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
43 матча
74.4%
4.7%
20.9%
32 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
48.8%
30.2%
21%
21 победа 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
62.8%
20.9%
16.3%
27 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
73
30
Голов в среднем за матч
3.04
1.58
Среднее время на гол
29
57
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.32
0.67
Среднее время на гол
68
135
Всего голов
98
46
Голов в среднем за матч
2.28
1.07
Тотал матчей
2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
28
Больше 65%
Меньше 35%
15
20
Больше 47%
Меньше 53%
23
13
Больше 30%
Меньше 70%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
39
84
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henry Addo
|3
|0.6
|Дурис Давид
|3
|0.6
|Илько Патрик
|2
|0.4
|Зауэр Марио
|2
|0.4
|Antoin Essomba
|1
|0.2
|Копас Адам
|1
|0.2
|Капралик Адриан
|1
|0.2
|Eric Bille
|1
|0.2
|Бари Кристиан
|0
|0
|Руснак Матуш
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|2
|0.4
|Наги Рихард
|1
|0.2
|Черепаки Роман
|0
|0
|Дуга Денис
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|3
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|Беланик Самуэль
|1
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мошко Матей
|2
|0
|Чонка Матуш
|1
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Наги Рихард
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Майдан Владимир
|1
|0
|Бренкус Адам
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Злате Моравце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
2
Жилина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Злате Моравце
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
1
Жилина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Злате Моравце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
11
2
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
9%
1
50%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
14
3
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
14%
1
33%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
1
33%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5
Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4
Злате Моравце
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0
Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Михаловце 2:5
Результаты матчей
Жилина
Злате Моравце
Точный счет
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Жилина
Злате Моравце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
14
41
14
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|4
|Жилина
|Henry Addo
|3 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|3 (1)
|Жилина
|Дурис Давид
|3 (1)
|Кошице
|Голиков Александр
|3
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|3
|Железярне Подбрезова
|Marek Kristian Bartos
|3
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|3
|Железярне Подбрезова
|Байо Махмуду
|3