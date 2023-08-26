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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Ивердон
4:1
Конец матча
Серветт
0'
1:0
2' Гол
Лунгой Кристофер
41' Желтая карточка
Вуйоз Николя
2:0
54' Гол
Махиус Аймен
3:0
56' Гол
Лунгой Кристофер
57' Желтая карточка
Сотье Антони
85' Желтая карточка
Мартин Кевин
3:1
88' Гол
Роделен Ронни
90' Желтая карточка
Кривелли Энцо
4:1
90' Гол
Клепач Михаель
90'+8

Ход матча

2'
Лунгой Кристофер
(Ташар Варол)
1:0
41'
 
Вуйоз Николя
54'
Махиус Аймен
(Сотье Антони)
2:0
56'
Лунгой Кристофер
(Evans Maurin)
3:0
57'
Сотье Антони
 
60'
 
Ондуа Гаэль
Дулин Давид
61'
 
Барон Энтони
Вуйоз Николя
61'
 
Туати Хусейн
Мазику Брэдли
64'
Nehemie Lucuena
Evans Maurin
 
72'
Родригес Мауро
Лунгой Кристофер
 
73'
Лусиф Хайтем
Ташар Варол
 
79'
 
Роделен Ронни
Бедья Крис
84'
Клепач Михаель
Махиус Аймен
 
84'
Корнесс Доминик
Сеспедес Борис
 
85'
Мартин Кевин
 
88'
3:1
Роделен Ронни
(Конья Тимоте)
90'
 
Кривелли Энцо
90'
Клепач Михаель
(Лусиф Хайтем)
4:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 327 Количество передач 458
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
23
Гуннарссон
Никлас
4
Дель
Фабро
Дарио
6
William
Le
Pogam
45
Гуэ
Самюэль
5
Сеспедес
Борис
27
Ташар
Варол
70
Evans
Maurin
88
Лунгой
Кристофер
81
Махиус
Аймен
1
Малл
Джоэл
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
21
Гийемено
Джереми
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
29
Бедья
Крис
Ивердон
4-2-3-1
Серветт
4-4-2

История личных встреч

Ивердон
Серветт

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
166.7%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
1:0
К
1:3
ЧЛ
0:2
ЧЛ
3:1
ТМС
3:4
ЧЛ
1:2
ЧЛ
3:3
ЧЛ
1:1
ТМС
1:1
ЧЛ
3:0
ТМС
2:1
ЧЛ
0:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

2.25
1.63

Среднее время на гол

40
55

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.58
1.58

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 2 0.4
Evans Maurin 2 0.4
Лунгой Кристофер 2 0.4
Махиус Аймен 1 0.2
Клепач Михаель 1 0.2
Оморуйи Кевин 1 0.2
Сотье Антони 0 0
William Le Pogam 0 0
Лусиф Хайтем 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 4 (1) 0.8
Кутеса Дерек 1 0.2
Роделен Ронни 1 0.2
Флюке Патрик 1 0.2
Кривелли Энцо 1 (1) 0.2
Конья Тимоте 0 0
Севрен Йоан 0 0
Барон Энтони 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 2 1
Nehemie Lucuena 2 0
Сотье Антони 1 0
Мартин Кевин 1 0
Ташар Варол 1 0
Родригес Мауро 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 2 0
Гийемено Джереми 2 0
Малл Джоэл 1 0
Дулин Давид 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Руй Стив 1 0
Кутеса Дерек 1 0
Антунес Алексис 1 0
Вуйоз Николя 1 0

Результаты матчей

Ивердон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Ивердон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
3
Ивердон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
3
60%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
4
50%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2
Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Ивердон - Тун 1:0 Ивердон - Лозанна 1:0 Вадуц - Ивердон 0:0 Ивердон - Беллинцона 1:2 Шаффхаузен - Ивердон 3:4
Серветт
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1
Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0

Результаты матчей

Ивердон
Серветт

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 2 0 11 - 3 11
2.
Лугано
 4 3 0 1 10 - 4 9
3.
Янг Бойз
 4 2 2 0 10 - 6 8
4.
Санкт-Галлен
 5 2 2 1 6 - 5 8
5.
Ивердон
 5 2 1 2 9 - 12 7
6.
Серветт
 5 1 3 1 8 - 9 6
7.
Люцерн
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Лозанна
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
Винтертур
 4 1 1 2 7 - 11 4
11.
Базель
 4 1 0 3 8 - 9 3
12.
Стад Лозанна-Уши
 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
4.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Ивердон
 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Винтертур
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Люцерн
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Базель
 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Грасcхоппер
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Серветт
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Лозанна
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Серветт
 3 1 1 1 5 - 6 4
3.
Лозанна
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Ивердон
 3 1 0 2 3 - 9 3
6.
Янг Бойз
 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Санкт-Галлен
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Люцерн
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Цюрих Окита Жонатан 4
Базель Фрай Фабиан 3
Лугано Штеффен Ренато 2 (2)
Ивердон Ташар Варол 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Сидлер Сильван 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Лозанна Дюссенн Ноэ 3
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Лусиф Хайтем сделал результативную передачу.
  • 96'
    Г О О О О Л - Mihael Klepac бьет в цель!
  • 90'
    Кривелли Энцо получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Конья Тимоте сделал результативную передачу.
  • 88'
    Г О О О О Л - Роделен Ронни бьет в цель!
  • 85'
    Мартин Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Вуйоз Николя получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Ташар Варол сделал результативную передачу.
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