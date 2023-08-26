Тур: 5. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
0'
1:0
2' ГолЛунгой Кристофер
41' Желтая карточкаВуйоз Николя
2:0
54' ГолМахиус Аймен
3:0
56' ГолЛунгой Кристофер
57' Желтая карточкаСотье Антони
85' Желтая карточкаМартин Кевин
3:1
88' ГолРоделен Ронни
90' Желтая карточкаКривелли Энцо
4:1
90' ГолКлепач Михаель
90'+8
Ход матча
2'
1:0
41'
54'
2:0
56'
3:0
57'
85'
88'
3:1
90'
90'
4:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 6
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
327 Количество передач 458
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
45
Гуэ
Самюэль
27
Ташар
Варол
70
Evans
Maurin
81
Махиус
Аймен
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
- Основной состав
-
22 Мартин КевинВратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ташар ВаролПолузащитник
-
70 Evans MaurinПолузащитник
- Полузащитник
-
81 Махиус АйменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лусиф ХайтемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Johan Kury
-
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
-
44 Бессон ЛеоВратарь
- Защитник
-
68 Онгене ЖеромЗащитник
- Полузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Туати ХусейнНападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Ивердон
Серветт
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
166.7%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
2.25
1.63
Среднее время на гол
40
55
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.58
1.58
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|2
|0.4
|Evans Maurin
|2
|0.4
|Лунгой Кристофер
|2
|0.4
|Махиус Аймен
|1
|0.2
|Клепач Михаель
|1
|0.2
|Оморуйи Кевин
|1
|0.2
|Сотье Антони
|0
|0
|William Le Pogam
|0
|0
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|4 (1)
|0.8
|Кутеса Дерек
|1
|0.2
|Роделен Ронни
|1
|0.2
|Флюке Патрик
|1
|0.2
|Кривелли Энцо
|1 (1)
|0.2
|Конья Тимоте
|0
|0
|Севрен Йоан
|0
|0
|Барон Энтони
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|2
|1
|Nehemie Lucuena
|2
|0
|Сотье Антони
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Родригес Мауро
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|2
|0
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Кутеса Дерек
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Ивердон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
3
Ивердон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
3
60%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
4
50%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2
Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Ивердон - Тун 1:0 Ивердон - Лозанна 1:0 Вадуц - Ивердон 0:0 Ивердон - Беллинцона 1:2 Шаффхаузен - Ивердон 3:4
Серветт
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1
Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0
Результаты матчей
Ивердон
Серветт
Точный счет
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
14
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|4
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Лугано
|Штеффен Ренато
|2 (2)
|Ивердон
|Ташар Варол
|2 (1)
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|3
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|3
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|3