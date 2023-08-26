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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Железярне Подбрезова
2:2
Конец матча
Тренчин
0'
29' Желтая карточка
Купусович Негош
0:1
38' Гол
Rahim Ibrahim
1:1
42' Гол
Ковачик Петер
2:1
47' Гол
Sanusi Ridwan
51' Желтая карточка
Rahim Ibrahim
81' Желтая карточка
Акила Жессе
89' Желтая карточка
Ковачик Петер
90' Желтая карточка
Marek Kristian Bartos
90' Желтая карточка
Mark Assinor
2:2
90' Гол в свои ворота
Marek Kristian Bartos
90'+7
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
15
Rene
Paraj
4
Оравец
Матей
19
Martin
Talakov
7
Галчик
Роланд
77
Christophe
Kabongo
27
Sanusi
Ridwan
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
15
Lazar
Stojsavljevic
2
Багин
Сауэль
4
Samuel
Kozlovsky
22
Гонг
Хилари
20
Rahim
Ibrahim
14
Бондаренко
Тарас
27
Бариш
Дамьян
7
Eynel
Soares
29
Купусович
Негош
Железярне Подбрезова
3-4-3
Тренчин
4-5-1

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Тренчин

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
4:0
С
0:0
С
1:1
С
2:0
С
1:8
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
4:1
2ЙД
1:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.67

Среднее время на гол

78
135

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.89
1.57

Среднее время на гол

47
57

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.56
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

57
84

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачик Петер 4 0.8
Christophe Kabongo 2 0.4
Marek Kristian Bartos 1 0.2
Галчик Роланд 1 0.2
Sanusi Ridwan 1 0.2
Кузма Марек 0 0
Jozef Spyrka 0 0
Martin Talakov 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rahim Ibrahim 4 0.8
Eynel Soares 2 0.4
Купусович Негош 2 0.4
Гонг Хилари 1 0.2
Samuel Kozlovsky 1 0.2
Кмет Матуш 0 0
Бариш Дамьян 0 0
Гайдош Артур 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 3 0
Байо Махмуду 3 0
Ковачик Петер 2 0
Кузма Марек 1 0
Matej Gresak 1 0
Rene Paraj 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Mark Assinor 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бариш Дамьян 3 0
Rahim Ibrahim 2 0
Холли Доминик 2 0
Кмет Матуш 1 0
Lazar Stojsavljevic 1 0
Акила Жессе 1 0
Купусович Негош 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тренчин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
2
Железярне Подбрезова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6
Железярне Подбрезова
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тренчин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
4
44%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4
Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1
Тренчин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2
СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Тренчин

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 5 4 0 1 14 - 7 12
2.
Железярне Подбрезова
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Тренчин
 5 3 1 1 12 - 9 10
4.
Дукла Банска-Бистрица
 5 3 1 1 10 - 8 10
5.
ДАК
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Слован Братислава
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Спартак Трнава
 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Кошице
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Ружомберок
 4 1 1 2 5 - 9 4
10.
Скалица
 4 1 0 3 5 - 6 3
11.
Михаловце
 4 0 1 3 0 - 7 1
12.
Злате Моравце
 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 11 - 5 9
2.
Железярне Подбрезова
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Тренчин
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Ружомберок
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
ДАК
 2 1 0 1 6 - 4 3
6.
Скалица
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Спартак Трнава
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Злате Моравце
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Кошице
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
ДАК
 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тренчин
 3 1 1 1 6 - 8 4
5.
Железярне Подбрезова
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Жилина
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Кошице
 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Скалица
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
Ружомберок
 2 0 0 2 2 - 7 0
12.
Злате Моравце
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Тренчин Rahim Ibrahim 4
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 4
Жилина Henry Addo 3 (2)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 3 (1)
Жилина Дурис Давид 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Голиков Александр 3
Тренчин Бариш Дамьян 3
Железярне Подбрезова Marek Kristian Bartos 3
Жилина Стойчевски Андрей 3
Железярне Подбрезова Байо Махмуду 3
Весь список
  • 81'
    Jesse Akila получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Martin Talakov уходит с поля. Patrik Blahut выходит вместо него
  • 66'
    Sanusi Ridwan уходит с поля. Mark Assinor выходит вместо него
  • 62'
    Бондаренко Тарас уходит с поля. Холли Доминик выходит вместо него
  • 54'
    Купусович Негош уходит с поля. Jesse Akila выходит вместо него
  • 51'
    Rahim Ibrahim получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Г О О О О Л - Sanusi Ridwan бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Martin Talakov сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Ковачик Петер бьет в цель!
    • 38'
      Кмет Матуш сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Rahim Ibrahim бьет в цель!
    • 29'
      Купусович Негош получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Железярне Подбрезова 2:2 Тренчин онлайн

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