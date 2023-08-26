Тур: 5. Стадион: ZELPO Arena.
2:2
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаКупусович Негош
0:1
38' ГолRahim Ibrahim
1:1
42' ГолКовачик Петер
2:1
47' ГолSanusi Ridwan
51' Желтая карточкаRahim Ibrahim
81' Желтая карточкаАкила Жессе
89' Желтая карточкаКовачик Петер
90' Желтая карточкаMarek Kristian Bartos
90' Желтая карточкаMark Assinor
2:2
90' Гол в свои воротаMarek Kristian Bartos
90'+7
Ход матча
29'
38'
0:1
42'
1:1
47'
2:1
51'
81'
89'
90'
90'
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
11
Кмет
Матуш
22
Гонг
Хилари
27
Бариш
Дамьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Patrik MacejВратарь
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Jozef SpyrkaНападающий
-
29 Кузма МарекНападающий
-
90 Mark Assinor
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Гонг ХилариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Пирес КелвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Акила ЖессеНападающий
-
18 Джуд СандейНападающий
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Тренчин
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
16 матчей
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.67
Среднее время на гол
78
135
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.89
1.57
Среднее время на гол
47
57
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.56
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
57
84
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковачик Петер
|4
|0.8
|Christophe Kabongo
|2
|0.4
|Marek Kristian Bartos
|1
|0.2
|Галчик Роланд
|1
|0.2
|Sanusi Ridwan
|1
|0.2
|Кузма Марек
|0
|0
|Jozef Spyrka
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rahim Ibrahim
|4
|0.8
|Eynel Soares
|2
|0.4
|Купусович Негош
|2
|0.4
|Гонг Хилари
|1
|0.2
|Samuel Kozlovsky
|1
|0.2
|Кмет Матуш
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Гайдош Артур
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|3
|0
|Байо Махмуду
|3
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Matej Gresak
|1
|0
|Rene Paraj
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Mark Assinor
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бариш Дамьян
|3
|0
|Rahim Ibrahim
|2
|0
|Холли Доминик
|2
|0
|Кмет Матуш
|1
|0
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0
|Акила Жессе
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тренчин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
2
Железярне Подбрезова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
6
Железярне Подбрезова
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тренчин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
4
44%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4
Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1
Тренчин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2
СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Тренчин
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|4
|Жилина
|Henry Addo
|3 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|3 (1)
|Жилина
|Дурис Давид
|3 (1)
|Кошице
|Голиков Александр
|3
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|3
|Железярне Подбрезова
|Marek Kristian Bartos
|3
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|3
|Железярне Подбрезова
|Байо Махмуду
|3