  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 2351
Эйпен
3:1
Конец матча
АХ Лёвен
0'
1:0
23' Пенальти
Gary Magnee
31' Желтая карточка
Ezechiel Banzuzi
2:0
49' Гол
Нуху Айзек
2:1
80' Пенальти
Шрейверс Сьебе
81' Желтая карточка
Nachon Nsingi
3:1
86' Гол
Чарльз-Кук Риган
90' Желтая карточка
Дэвидсон Джейсон
90'+8
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
3
Дэвидсон
Джейсон
15
Gary
Magnee
6
Байе
Брандон
35
Ламбер
Борис
18
Amadou
Keita
2
Yentil
van
Genechten
7
Нуху
Айзек
27
Финнбогасон
Альфред
16
Прево
Максенс
52
Richie
Sagrado
28
Плетинкс
Эвауд
18
Мигель
Флориан
14
Рикка
Федерико
6
Дом
Джорен
8
Шрейверс
Сьебе
11
Ezechiel
Banzuzi
7
Торстейнссон
Йон
9
Браут-Брюнес
Джонатан
77
Влитинк
Тибо
Эйпен
3-5-2
АХ Лёвен
4-3-3

История личных встреч

Эйпен
АХ Лёвен

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
16.7%
8 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

14 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
4:2
ПДА
3:1
ПДА
1:4
ПДА
3:3
ПДА
1:1
ТМК
2:2
ТМК
0:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:1
БВЛ
1:1
БВЛ
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:3

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Среднее время на гол

49
60

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.83

Среднее время на гол

72
49

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.5
1.64

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

60
54

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз-Кук Риган 2 0.4
Gary Magnee 2 (1) 0.4
Yentil van Genechten 2 0.4
Нуху Айзек 1 0.2
Деом Жером 1 0.2
Amadou Keita 1 0.2
Финнбогасон Альфред 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Richie Sagrado 2 0.4
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.2
Торстейнссон Йон 1 0.2
Шрейверс Сьебе 1 (1) 0.2
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Дэвидсон Джейсон 1 0
Jan Kral 1 0
Слонина Габриел 1 0
Нуху Айзек 1 0
Amadou Keita 1 0
Rune Paeshuyse 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 3 1
Ezechiel Banzuzi 2 0
Richie Sagrado 2 0
Дом Джорен 1 0
Мертенс Матье 1 0
Влитинк Тибо 1 0
Кийине Софиан 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0
Nachon Nsingi 1 0

Результаты матчей

Эйпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
АХ Лёвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Эйпен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1
Эйпен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
АХ Лёвен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
60%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
44%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2
Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0 Эйпен - Мехелен 2:1 Эйпен - Вестерло 1:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Гент - АХ Лёвен 2:0

Результаты матчей

Эйпен
АХ Лёвен

Точный счет

0:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
5 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эйпен
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 4 3 1 0 14 - 2 10
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Эйпен
 5 3 1 1 9 - 9 10
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 8 - 5 9
5.
Андерлехт
 4 3 0 1 4 - 3 9
6.
Антверпен
 4 2 1 1 8 - 2 7
7.
Генк
 4 2 1 1 5 - 1 7
8.
Сент-Трейден
 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Мехелен
 5 2 1 2 8 - 5 7
10.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 3 - 2 6
11.
РВДМ 47
 4 2 0 2 4 - 12 6
12.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 3 1 2 - 4 3
13.
Стандард
 1:1 5 0 2 3 2 - 5 2
14.
АХ Лёвен
 5 0 2 3 5 - 12 2
15.
Вестерло
 5 0 1 4 6 - 11 1
16.
Кортрейк
 1:1 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Андерлехт
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Брюгге
 2 1 1 0 8 - 2 4
5.
Гент
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Эйпен
 3 1 1 1 5 - 8 4
7.
Мехелен
 2 1 0 1 4 - 1 3
8.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Генк
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Кортрейк
 1:1 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Стандард
 1:1 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Вестерло
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эйпен
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 3 - 8 3
11.
Стандард
 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Вестерло
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Антверпен
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Кортрейк
 1:1 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 4
Брюгге Синкернагель Филип 3 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 3
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 3
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 1
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Финнбогасон Альфред сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Нуху Айзек бьет в цель!
    • 46'
      Мигель Флориан уходит с поля. Н'Дри Конан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Ezechiel Banzuzi получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Г О О О О Л - Gary Magnee из команды Эйпен забивает с точки!
    • 21'
      Дом Джорен получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Эйпен 3:1 АХ Лёвен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     