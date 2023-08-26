Тур: 5. Стадион: Kehrwegstadion. Зрители: 2351
0'
1:0
23' ПенальтиGary Magnee
31' Желтая карточкаEzechiel Banzuzi
2:0
49' ГолНуху Айзек
2:1
80' ПенальтиШрейверс Сьебе
81' Желтая карточкаNachon Nsingi
3:1
86' ГолЧарльз-Кук Риган
90' Желтая карточкаДэвидсон Джейсон
90'+8
Ход матча
23'
1:0
31'
49'
80'
2:1
81'
86'
3:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Gary
Magnee
35
Ламбер
Борис
18
Amadou
Keita
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
-
18 Amadou KeitaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Алло ТеддиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
-
21 Jan Kral
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Влитинк ТибоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Раве ОреганВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Н'Дри КонанНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Эйпен
АХ Лёвен
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
16.7%
8 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
14 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Среднее время на гол
49
60
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.25
1.83
Среднее время на гол
72
49
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.5
1.64
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
60
54
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0.4
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.4
|Yentil van Genechten
|2
|0.4
|Нуху Айзек
|1
|0.2
|Деом Жером
|1
|0.2
|Amadou Keita
|1
|0.2
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Richie Sagrado
|2
|0.4
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.2
|Торстейнссон Йон
|1
|0.2
|Шрейверс Сьебе
|1 (1)
|0.2
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0
|Jan Kral
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
|Amadou Keita
|1
|0
|Rune Paeshuyse
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|3
|1
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0
|Richie Sagrado
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
|Влитинк Тибо
|1
|0
|Кийине Софиан
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
|Nachon Nsingi
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
АХ Лёвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Эйпен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
1
Эйпен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
АХ Лёвен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
60%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
44%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2
Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0 Эйпен - Мехелен 2:1 Эйпен - Вестерло 1:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Гент - АХ Лёвен 2:0
Результаты матчей
Эйпен
АХ Лёвен
Точный счет
0:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
5 раз 100%
Тоталы голов в матче
Эйпен
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|14 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 9
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|4 - 12
|6
|12.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|13.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|15.
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|16.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 8
|3
|11.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|16.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|3 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|3
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|3
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 1
|Стандард
|Баликвиша Вильям
|1 1