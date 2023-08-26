Тур: 5. Стадион: Planet Pure Stadium.
0:2
Первый тайм: 42'
0'
0:1
2' Гол в свои воротаDomenik Schierl
24' Желтая карточкаDario Grujic
0:2
26' ГолГебауэр Кристиан
35' Желтая карточкаMike-Steven Baehre
37' Желтая карточкаStefano Surdanovic
37' Желтая карточкаНухиу Атдхи
Ход матча
2'
0:1
24'
26'
0:2
37'
31
Маак
Маттиас
11
Диалло
Байла
22
Диаби
Ядали
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диалло БайлаПолузащитник
-
22 Диаби ЯдалиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
-
19 Бобциен БенНападающий
-
-
15 Namory Cisse
-
-
-
Главный тренер: Markus Mader
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
История личных встреч
Аустрия Лустенау
Альтах
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
12 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
2
0.83
Среднее время на гол
45
108
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.4
|Namory Cisse
|1
|0.2
|Dario Grujic
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|1
|0.2
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.2
|Фадингер Лукас
|1
|0.2
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Маак Маттиас
|1
|0
|Pius Grabher
|1
|0
|Domenik Schierl
|1
|0
|Daniel Tiefenbach
|1
|0
|Stefano Surdanovic
|1
|0
|Dario Grujic
|1
|0
|Leo Matzler
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йегер Лукас
|2
|0
|Штандфест Йоахим
|1
|0
|Нухиу Атдхи
|1
|0
|Mike-Steven Baehre
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Фадингер Лукас
|1
|0
|Бишоф Ной
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Альтах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Альтах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2
СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2
Альтах
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2
Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Альтах 1:1
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
Альтах
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Аустрия Лустенау
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|4
|2
|1
|1
|10 - 2
|7
|4.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|6.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|10.
|0:2
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|11.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|12.
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|6.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|12.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|0:2
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|3 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|2 (2)
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|3
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|3
|Хартберг
|Диаките Усман
|3
|Хартберг
|Mamadou Sangare
|1 1
|Вольфсбергер
|Augustine Boakye
|1 1