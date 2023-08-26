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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Аустрия Лустенау
0:2
Первый тайм: 42'
Альтах
0'
0:1
2' Гол в свои ворота
Domenik Schierl
24' Желтая карточка
Dario Grujic
0:2
26' Гол
Гебауэр Кристиан
35' Желтая карточка
Mike-Steven Baehre
37' Желтая карточка
Stefano Surdanovic
37' Желтая карточка
Нухиу Атдхи

Ход матча

2'
0:1
Domenik Schierl
24'
Dario Grujic
 
26'
0:2
Гебауэр Кристиан
35'
 
Mike-Steven Baehre
36'
Lukas Fridrikas
Leo Matzler
 
37'
Stefano Surdanovic
 
37'
 
Нухиу Атдхи
Лучшие коэффициенты
Аустрия Лустенау
Ничья
Альтах
35.00
3.50
2.35
Все Коэффициенты
27
Domenik
Schierl
28
Оливейра
Андерсон
31
Маак
Маттиас
6
Dario
Grujic
5
Leo
Matzler
7
Fabian
Gmeiner
33
Daniel
Tiefenbach
8
Torben
Rhein
11
Диалло
Байла
22
Диаби
Ядали
70
Stefano
Surdanovic
1
Стоянович
Деян
6
Райнер
Константин
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
27
Гебауэр
Кристиан
12
Лукачевич
Леонардо
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
30
Фадингер
Лукас
9
Нухиу
Атдхи
20
Gustavo
VI
Аустрия Лустенау
3-1-4-2
Альтах
3-4-1-2

История личных встреч

Аустрия Лустенау
Альтах

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
12 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
1:2
ЭЛ
5:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
4:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:5
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
0:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2
0.83

Среднее время на гол

45
108

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.4
Namory Cisse 1 0.2
Dario Grujic 0 0
Torben Rhein 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 1 0.2
Гебауэр Кристиан 1 0.2
Фадингер Лукас 1 0.2
Лукачевич Леонардо 0 0

Карточки

Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Андерсон 1 0
Маак Маттиас 1 0
Pius Grabher 1 0
Domenik Schierl 1 0
Daniel Tiefenbach 1 0
Stefano Surdanovic 1 0
Dario Grujic 1 0
Leo Matzler 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йегер Лукас 2 0
Штандфест Йоахим 1 0
Нухиу Атдхи 1 0
Mike-Steven Baehre 1 0
Gustavo VI 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Райнер Константин 1 0
Фадингер Лукас 1 0
Бишоф Ной 1 0

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Альтах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Альтах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Лустенау
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2
СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2
Альтах
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2
Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Альтах 1:1

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
Альтах

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Аустрия Лустенау
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 5 5 0 0 14 - 2 15
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Рапид Вена
 4 2 1 1 10 - 2 7
4.
Альтах
 2:0 5 2 1 2 4 - 7 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Вольфсбергер
 5 1 3 1 6 - 6 6
7.
ЛАСК
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Хартберг
 4 1 2 1 7 - 10 5
9.
Аустрия Вена
 4 1 1 2 2 - 5 4
10.
Аустрия Лустенау
 0:2 5 0 2 3 3 - 8 2
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 2 - 8 1
12.
Блау-Вайсс Линц
 5 0 1 4 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
ЛАСК
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Вольфсбергер
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Рапид Вена
 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Альтах
 2:0 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Аустрия Вена
 2 0 1 1 0 - 3 1
10.
Хартберг
 2 0 1 1 3 - 7 1
11.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 8 1
12.
Аустрия Лустенау
 0:2 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Штурм Грац
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Рапид Вена
 2 1 1 0 6 - 1 4
4.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Хартберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Альтах
 2:0 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Аустрия Лустенау
 0:2 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Вольфсбергер
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Сваровски Тироль
 2 0 0 2 0 - 4 0
12.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 3 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 3
Штурм Грац Китеишвили Отар 3
Хартберг Диаките Усман 3
Хартберг Mamadou Sangare 1 1
Вольфсбергер Augustine Boakye 1 1
Весь список
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Лустенау
Ничья
Альтах
35.00
3.50
2.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аустрия Лустенау 0:2 Альтах онлайн

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