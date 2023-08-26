Тур: 5. Стадион: Planet Pure Stadium. Зрители: 4589
0:3
Конец матча
0'
0:1
2' Гол в свои воротаDomenik Schierl
24' Желтая карточкаDario Grujic
0:2
26' ГолГебауэр Кристиан
33' Желтая карточкаMike-Steven Baehre
37' Желтая карточкаStefano Surdanovic
37' Желтая карточкаНухиу Атдхи
0:3
57' ГолКоллер Пауль-Фридрих
67' Желтая карточкаМаак Маттиас
90' Желтая карточкаNamory Cisse
90'+3
Ход матча
2'
0:1
24'
26'
0:2
37'
57'
67'
80'
90'
31
Маак
Маттиас
11
Диалло
Байла
22
Диаби
Ядали
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диалло БайлаПолузащитник
-
22 Диаби ЯдалиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
-
19 Бобциен БенНападающий
-
-
15 Namory Cisse
-
-
-
Главный тренер: Markus Mader
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
История личных встреч
Аустрия Лустенау
Альтах
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
12 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
2
0.83
Среднее время на гол
45
108
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.4
|Namory Cisse
|1
|0.2
|Dario Grujic
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|1
|0.2
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.2
|Фадингер Лукас
|1
|0.2
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0.2
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маак Маттиас
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Pius Grabher
|1
|0
|Domenik Schierl
|1
|0
|Daniel Tiefenbach
|1
|0
|Dario Grujic
|1
|0
|Leo Matzler
|1
|0
|Namory Cisse
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|2
|0
|Йегер Лукас
|2
|0
|Mike-Steven Baehre
|2
|0
|Штандфест Йоахим
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Фадингер Лукас
|1
|0
|Бишоф Ной
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2
СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2
Альтах
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2
Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Альтах 1:1
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
Альтах
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аустрия Лустенау
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|3 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|2 (2)
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|3
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|3
|Хартберг
|Диаките Усман
|3
|Хартберг
|Mamadou Sangare
|1 1
|Вольфсбергер
|Augustine Boakye
|1 1