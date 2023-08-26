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Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 4589
Аустрия Лустенау
0:3
Конец матча
Альтах
0'
0:1
2' Гол в свои ворота
Domenik Schierl
24' Желтая карточка
Dario Grujic
0:2
26' Гол
Гебауэр Кристиан
33' Желтая карточка
Mike-Steven Baehre
37' Желтая карточка
Stefano Surdanovic
37' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
0:3
57' Гол
Коллер Пауль-Фридрих
67' Желтая карточка
Маак Маттиас
90' Желтая карточка
Namory Cisse
90'+3
27
Domenik
Schierl
28
Оливейра
Андерсон
31
Маак
Маттиас
6
Dario
Grujic
5
Leo
Matzler
7
Fabian
Gmeiner
33
Daniel
Tiefenbach
8
Torben
Rhein
11
Диалло
Байла
22
Диаби
Ядали
70
Stefano
Surdanovic
1
Стоянович
Деян
6
Райнер
Константин
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
27
Гебауэр
Кристиан
12
Лукачевич
Леонардо
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
30
Фадингер
Лукас
9
Нухиу
Атдхи
20
Gustavo
VI
Аустрия Лустенау
3-1-4-2
Альтах
3-4-1-2

История личных встреч

Аустрия Лустенау
Альтах

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
12 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
1:2
ЭЛ
5:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
4:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:5
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
0:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2
0.83

Среднее время на гол

45
108

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.4
Namory Cisse 1 0.2
Dario Grujic 0 0
Torben Rhein 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 1 0.2
Гебауэр Кристиан 1 0.2
Фадингер Лукас 1 0.2
Коллер Пауль-Фридрих 1 0.2
Лукачевич Леонардо 0 0

Карточки

Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маак Маттиас 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Pius Grabher 1 0
Domenik Schierl 1 0
Daniel Tiefenbach 1 0
Dario Grujic 1 0
Leo Matzler 1 0
Namory Cisse 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 2 0
Йегер Лукас 2 0
Mike-Steven Baehre 2 0
Штандфест Йоахим 1 0
Gustavo VI 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Райнер Константин 1 0
Фадингер Лукас 1 0
Бишоф Ной 1 0

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Лустенау
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2
СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2
Альтах
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2
Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Альтах 1:1

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
Альтах

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аустрия Лустенау
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 5 5 0 0 14 - 2 15
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Рапид Вена
 4 2 1 1 10 - 2 7
4.
Альтах
 5 2 1 2 5 - 7 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Вольфсбергер
 5 1 3 1 6 - 6 6
7.
ЛАСК
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Хартберг
 4 1 2 1 7 - 10 5
9.
Аустрия Вена
 4 1 1 2 2 - 5 4
10.
Аустрия Лустенау
 5 0 2 3 3 - 9 2
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 2 - 8 1
12.
Блау-Вайсс Линц
 5 0 1 4 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
ЛАСК
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Вольфсбергер
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Рапид Вена
 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Альтах
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Аустрия Вена
 2 0 1 1 0 - 3 1
10.
Хартберг
 2 0 1 1 3 - 7 1
11.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 8 1
12.
Аустрия Лустенау
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Штурм Грац
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Рапид Вена
 2 1 1 0 6 - 1 4
4.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Хартберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Вольфсбергер
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Сваровски Тироль
 2 0 0 2 0 - 4 0
12.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 3 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 3
Штурм Грац Китеишвили Отар 3
Хартберг Диаките Усман 3
Хартберг Mamadou Sangare 1 1
Вольфсбергер Augustine Boakye 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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