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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Кортрейк
1:1
Второй тайм: 90+'
Стандард
0'
16' Желтая карточка
Канга Вилфрид
1:0
24' Гол
Дэвис Айзек
1:1
73' Гол
Кавабэ Хаяо
90' Желтая карточка
Ванхесден Зиньо
1
Tom
Vandenberghe
6
Nayel
Mehssatou
44
Сильва
Жоао
66
Радованович
Александар
11
Dion
De
Neve
27
Сиссако
Абдулайе
89
Аудоор
Линнт
54
Оджо
Шейи
10
Abdelkahar
Kadri
39
Дэвис
Айзек
70
Бруно
Массимо
16
Бодар
Арно
4
Ванхесден
Зиньо
20
Бокади
Мервей
3
Nathan
Ngoy
2
Девале
Жиль
22
Баликвиша
Вильям
24
О'Нил
Эйден
8
Прайс
Айзек
11
Доннум
Арон
7
Драгус
Денис
14
Канга
Вилфрид
Кортрейк
4-2-3-1
Стандард
3-5-2

История личных встреч

Кортрейк
Стандард

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

31 матч

32.3%
16.1%
51.6%
10 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

19.4%
54.8%
25.8%
6 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
0:1
ПДА
0:1
ПДА
1:1
К
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ТМС
3:2
ПДА
3:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ПДА
3:1
ЛП
0:3
ЛП
3:3
ЛП
1:0
ЛП
1:1
К
2:0
ЛП
1:1
ЛП
2:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:5
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.53
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.69
1.53

Среднее время на гол

53
58

Всего голов

50
39

Голов в среднем за матч

1.61
1.26

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

55
71

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abdelkahar Kadri 2 0.4
Авенатти Фелипе 1 0.2
Дэвис Айзек 1 0.2
Бруно Массимо 0 0
Dion De Neve 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 1 0.2
Драгус Денис 1 0.2
Канга Вилфрид 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nayel Mehssatou 3 0
Авенатти Фелипе 1 1
Сильва Жоао 2 0
Martin Wasinski 2 0
Малинов Кристиян 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Аудоор Линнт 1 0
Lars Montegnies 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баликвиша Вильям 1 1
Nathan Ngoy 1 1
Доннум Арон 2 0
Хефкенс Карл 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Ванхесден Зиньо 1 0
Драгус Денис 1 0
Мандл Ромейн 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Стандард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Кортрейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
0
Кортрейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Стандард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
1
9%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2
Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3
Стандард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0
Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0

Результаты матчей

Кортрейк
Стандард

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 4 3 1 0 14 - 2 10
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Эйпен
 5 3 1 1 9 - 9 10
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 8 - 5 9
5.
Андерлехт
 4 3 0 1 4 - 3 9
6.
Антверпен
 4 2 1 1 8 - 2 7
7.
Генк
 4 2 1 1 5 - 1 7
8.
Сент-Трейден
 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Мехелен
 5 2 1 2 8 - 5 7
10.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 3 - 2 6
11.
РВДМ 47
 4 2 0 2 4 - 12 6
12.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 3 1 2 - 4 3
13.
Стандард
 1:1 5 0 2 3 2 - 5 2
14.
АХ Лёвен
 5 0 2 3 5 - 12 2
15.
Вестерло
 5 0 1 4 6 - 11 1
16.
Кортрейк
 1:1 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Андерлехт
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Брюгге
 2 1 1 0 8 - 2 4
5.
Гент
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Эйпен
 3 1 1 1 5 - 8 4
7.
Мехелен
 2 1 0 1 4 - 1 3
8.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Генк
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Кортрейк
 1:1 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Стандард
 1:1 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Вестерло
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эйпен
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Андерлехт
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 3 - 8 3
11.
Стандард
 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Вестерло
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Антверпен
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Кортрейк
 1:1 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 4
Брюгге Синкернагель Филип 3 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 3
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 3
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 1
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Весь список
  • 61'
    Аудоор Линнт уходит с поля. Малинов Кристиян выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Г О О О О Л - Дэвис Айзек бьет в цель!
  • 16'
    Канга Вилфрид получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Стандард
9.42
3.55
6.40
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Где смотреть матч Кортрейк 1:1 Стандард онлайн

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