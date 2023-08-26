Тур: 5. Стадион: Гульденспоренстадион.
0'
16' Желтая карточкаКанга Вилфрид
1:0
23' ГолДэвис Айзек
1:1
72' ГолКавабэ Хаяо
90' Желтая карточкаВанхесден Зиньо
90'+8
Ход матча
16'
23'
1:0
72'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
89
Аудоор
Линнт
54
Оджо
Шейи
39
Дэвис
Айзек
16
Бодар
Арно
24
О'Нил
Эйден
11
Доннум
Арон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис АйзекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мандл РомейнПолузащитник
-
-
61 Cihan Canak
-
10 Noah Ohio
-
99 Tom Poitoux
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
История личных встреч
Кортрейк
Стандард
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
31 матч
32.3%
16.1%
51.6%
10 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
19.4%
54.8%
25.8%
6 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.53
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.69
1.53
Среднее время на гол
53
58
Всего голов
50
39
Голов в среднем за матч
1.61
1.26
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
55
71
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.4
|Авенатти Фелипе
|1
|0.2
|Дэвис Айзек
|1
|0.2
|Бруно Массимо
|0
|0
|Dion De Neve
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|1
|0.2
|Драгус Денис
|1
|0.2
|Канга Вилфрид
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nayel Mehssatou
|3
|0
|Авенатти Фелипе
|1
|1
|Сильва Жоао
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Малинов Кристиян
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Аудоор Линнт
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Nathan Ngoy
|1
|1
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Хефкенс Карл
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Стандард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Кортрейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
0
0
Кортрейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Стандард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
40%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
1
8%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2
Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3
Стандард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0
Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0
Результаты матчей
Кортрейк
Стандард
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
3:2
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|3 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|3
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|3
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 1
|Стандард
|Баликвиша Вильям
|1 1