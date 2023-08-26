Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

47' Команда Эксельсиор имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Аграфиотис Николас нанес удар головой, но Ивор Пандур спокойно отбил мяч.

44' Науйокс Ноа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Хорошую попытку сделал Хореман Сибе . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Redouan El Yaakoubi успешно блокирует удар.

36' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Эксельсиор

31' Redouan El Yaakoubi выиграл воздушное противоборство у Кордоба Иньиго

30' Г О О О О Л - Аграфиотис Николас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

28' Матч возобновится спорным мячом

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Удар от ворот произведет Эксельсиор

26' Кордоба Иньиго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Дуарте Дерой навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Хорошую попытку сделал Тиджани Нослин . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Дуарте Дерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Эксельсиор

6' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Redouan El Yaakoubi наказан за толчок Халилович Ален

3' Удар от ворот произведет Эксельсиор

3' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эксельсиор начинает с центра поля