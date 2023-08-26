Тур: 3. Стадион: Van Donge and De Roo Stadion. Зрители: 4139 Главный судья: Robin Hensgens
2:2
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаДейкс Митчелл
1:0
30' ГолАграфиотис Николас
64' Желтая карточкаГут Родриго
1:1
68' ГолДуарте Дерой
2:1
73' ГолУдденес Оскар
76' Желтая карточкаБас Юлиан
2:2
78' ГолMouhamed Belkheir
90' Желтая карточкаБёйс Данни
90'+7
Ход матча
26'
30'
64'
68'
1:1
73'
2:1
76'
78'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
0 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
371 Количество передач 451
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Загре
Артур
15
Науйокс
Ноа
33
Бас
Юлиан
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Ian Smeulers
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
55 Stipe Radic
-
Главный тренер: Бёйс Данни
История личных встреч
Эксельсиор
Фортуна Ситтард
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.5
1.17
Среднее время на гол
36
77
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
2
2.14
Среднее время на гол
45
42
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
2.23
1.69
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
40
53
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аграфиотис Николас
|3
|1
|Удденес Оскар
|2
|0.67
|Richie Omorowa
|1
|0.33
|Хореман Сибе
|1
|0.33
|Виделль Каспер
|1
|0.33
|Лампру Лазарос
|0
|0
|Загре Артур
|0
|0
|Дриауех Каухайб
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Дерой
|1
|0.33
|Розье Лорейнц
|1
|0.33
|Mouhamed Belkheir
|1
|0.33
|Tijjani Noslin
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бас Юлиан
|2
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Сирхейс Кай
|1
|0
|Дуарте Дерой
|1
|0
|Розье Лорейнц
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Tijjani Noslin
|1
|0
|Milan Robberechts
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Эксельсиор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Эксельсиор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1
Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0
Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4
Результаты матчей
Эксельсиор
Фортуна Ситтард
Точный счет
2:2
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|3 (1)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|3
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|2 (2)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|Витесс
|Ван Гинкел Марко
|2
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Хераклес
|Брюнс Томас
|2
|Хераклес
|Энгельс Марио
|2
|Алмере Сити
|Флоранюс Шерел
|2
|ПЕК Зволле
|Керстен Сэм
|2