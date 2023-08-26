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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 4139 Главный судья: Robin Hensgens
Эксельсиор
2:2
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
26' Желтая карточка
Дейкс Митчелл
1:0
30' Гол
Аграфиотис Николас
64' Желтая карточка
Гут Родриго
1:1
68' Гол
Дуарте Дерой
2:1
73' Гол
Удденес Оскар
76' Желтая карточка
Бас Юлиан
2:2
78' Гол
Mouhamed Belkheir
90' Желтая карточка
Бёйс Данни
90'+7

Ход матча

26'
 
Дейкс Митчелл
30'
Аграфиотис Николас
1:0
54'
 
Mouhamed Belkheir
Озьякуп Огузхан
54'
Ньивпорт Свен
Сеймор Серано
 
64'
 
Гут Родриго
68'
1:1
Дуарте Дерой
70'
 
Вита Реми
Дейкс Митчелл
71'
Сандра Сиссе
Науйокс Ноа
 
71'
Удденес Оскар
Лампру Лазарос
 
71'
Richie Omorowa
Аграфиотис Николас
 
73'
Удденес Оскар
(Richie Omorowa)
2:1
76'
Бас Юлиан
 
78'
2:2
Mouhamed Belkheir
86'
Пэрротт Трой
Санчес-Фернандес Деренсили
 
88'
 
Сирхейс Кай
Халилович Ален
88'
 
Ферати Арианит
Кордоба Иньиго
90'
 
Бёйс Данни

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 371 Количество передач 451
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
34
Сеймор
Серано
12
Загре
Артур
15
Науйокс
Ноа
4
Эль-Яакуби
Редуан
33
Бас
Юлиан
30
Санчес-Фернандес
Деренсили
19
Аграфиотис
Николас
7
Лампру
Лазарос
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
32
Розье
Лорейнц
6
Дуарте
Дерой
7
Кордоба
Иньиго
10
Халилович
Ален
15
Озьякуп
Огузхан
77
Tijjani
Noslin
Эксельсиор
4-3-3
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
Фортуна Ситтард

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:0
Э
4:1
Э
1:1
ТМК
0:13
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
4:2
ПД
3:0
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:1
ВД(GD
5:1

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.17

Среднее время на гол

36
77

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

2
2.14

Среднее время на гол

45
42

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

2.23
1.69

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

40
53

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аграфиотис Николас 3 1
Удденес Оскар 2 0.67
Richie Omorowa 1 0.33
Хореман Сибе 1 0.33
Виделль Каспер 1 0.33
Лампру Лазарос 0 0
Загре Артур 0 0
Дриауех Каухайб 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Дерой 1 0.33
Розье Лорейнц 1 0.33
Mouhamed Belkheir 1 0.33
Tijjani Noslin 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бас Юлиан 2 0
Сеймор Серано 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 2 0
Бёйс Данни 1 0
Сиовас Димитрис 1 0
Пинту Иву 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Дуарте Дерой 1 0
Розье Лорейнц 1 0
Пандур Ивор 1 0
Tijjani Noslin 1 0
Milan Robberechts 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Эксельсиор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Эксельсиор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1
Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0
Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4

Результаты матчей

Эксельсиор
Фортуна Ситтард

Точный счет

2:2
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Херенвен
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Эксельсиор
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
7.
Аякс
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
10.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Хераклес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
13.
Фейеноорд
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Херенвен
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Хераклес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Витесс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Утрехт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Херенвен
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Эксельсиор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Аякс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Утрехт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 3
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 2 (2)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2
Витесс Ван Гинкел Марко 2
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Хераклес Брюнс Томас 2
Хераклес Энгельс Марио 2
Алмере Сити Флоранюс Шерел 2
ПЕК Зволле Керстен Сэм 2
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