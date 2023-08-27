Тур: 3. Стадион: МАК3ПАРК. Зрители: 14000 Главный судья: Геррец Лоренс
1:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаАзаркан Маруан
39' Желтая карточкаЛам Томас
48' Желтая карточкаСёнтьенс Матс
1:0
69' ПенальтиДрёйф Ферди
76' Желтая карточкаВан Ден Берг Дэйв
84' Желтая карточкаВиргевер Ник
90'+7
Ход матча
34'
39'
48'
69'
1:0
84'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
399 Количество передач 436
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лам
Томас
10
Дрёйф
Ферди
17
Клейбер
Шон
24
Виргевер
Ник
37
Лидберг
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Дрёйф ФердиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Серрано НикоПолузащитник
- Нападающий
-
41 Duke Verduin
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лидберг ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
-
38 Йеннер ИварПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Сильбербауэр Микаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
Утрехт
12 матчей
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
25 матчей
16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.54
1.25
Среднее время на гол
58
72
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
2.58
1.54
Среднее время на гол
34
58
Всего голов
51
35
Голов в среднем за матч
2.04
1.4
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
44
64
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрёйф Ферди
|2 (2)
|0.67
|Тай Леннарт
|1
|0.33
|Керстен Сэм
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|2
|0
|Керстен Сэм
|2
|0
|Ван Полен Брам
|1
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виргевер Ник
|1
|0
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Азаркан Маруан
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
ПЕК Зволле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Утрехт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
ПЕК Зволле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Утрехт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1
ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Телстар 2:0 Эйндховен - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - Утрехт-2 2:0 Эммен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - НАК Бреда 2:0 Де Графсхап - ПЕК Зволле 0:1
Утрехт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2
Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4
Результаты матчей
ПЕК Зволле
Утрехт
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|16.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|3 (1)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|3
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|2 (2)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|Витесс
|Ван Гинкел Марко
|2
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Хераклес
|Брюнс Томас
|2
|ПЕК Зволле
|Лам Томас
|2
|Хераклес
|Энгельс Марио
|2
|Алмере Сити
|Флоранюс Шерел
|2