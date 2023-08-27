Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Сильный дождь сегодня.

43' Сёнтьенс Матс пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

42' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

41' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

41' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Идет дождь, трудные условия для игроков.

40' Боздоган Джан из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Лам Томас получил желтую карточку от судьи

39' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

38' Дэйви ван ден Берг ослабляет давление, выбив мяч.

38' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Утрехт

37' Дэйви ван ден Берг не смог попасть в створ ударом издали

34' Азаркан Маруан получил желтую карточку от судьи

34' Хорошую попытку сделал Бюрместер Зико . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Утрехт

30' Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали

26' О, нет. Из многообещающей позиции Лидберг Исак из команды Утрехт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

26' Азаркан Маруан из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

25' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

24' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Утрехт

22' Намли Юнес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Бюрместер Зико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Дэйви ван ден Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

17' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

14' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Дэйви ван ден Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

9' Сёнтьенс Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Боздоган Джан не смог попасть в створ ударом издали

4' Удар от ворот произведет Утрехт

3' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

1' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.