  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 14000 Главный судья: Геррец Лоренс
ПЕК Зволле
1:0
Конец матча
Утрехт
0'
34' Желтая карточка
Азаркан Маруан
39' Желтая карточка
Лам Томас
48' Желтая карточка
Сёнтьенс Матс
1:0
69' Пенальти
Дрёйф Ферди
76' Желтая карточка
Ван Ден Берг Дэйв
84' Желтая карточка
Виргевер Ник
90'+7

Ход матча

34'
 
Азаркан Маруан
39'
Лам Томас
 
46'
 
Фламинго Райан
Тоорнстра Йенс
48'
 
Сёнтьенс Матс
61'
Веланас Одиссеус
Тай Леннарт
 
61'
Серрано Нико
Рейндерс Элиано
 
65'
 
Фрауло Оскар
Боздоган Джан
65'
 
Ромени Оле
Лидберг Исак
69'
Дрёйф Ферди
1:0
76'
Ван Ден Берг Дэйв
 
78'
 
Рамселар Барт
Азаркан Маруан
78'
 
Дескотт Антони
Лабьяд Закария
79'
Ансельмо Гарсия-Макналти
Циборра Леннарт
 
84'
 
Виргевер Ник
90'
Ван Хинтум Барт
Намли Юнес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 399 Количество передач 436
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
20
Циборра
Леннарт
7
Намли
Юнес
28
Бюрместер
Зико
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
23
Рейндерс
Элиано
9
Тай
Леннарт
10
Дрёйф
Ферди
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Боздоган
Джан
18
Тоорнстра
Йенс
11
Азаркан
Маруан
20
Лабьяд
Закария
21
Сёнтьенс
Матс
37
Лидберг
Исак
ПЕК Зволле
4-4-2
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Утрехт

12 матчей

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

25 матчей

16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:1
Э
5:1
Э
3:3
Э
1:1
ТМК
3:3
Э
3:3
Э
3:1
Э
4:3
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:1
К
1:2
Э
1:1
ЛЕ
5:2
ЛЕ
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
ТМС
5:1

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.54
1.25

Среднее время на гол

58
72

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

2.58
1.54

Среднее время на гол

34
58

Всего голов

51
35

Голов в среднем за матч

2.04
1.4

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

44
64

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 2 (2) 0.67
Тай Леннарт 1 0.33
Керстен Сэм 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 2 0
Керстен Сэм 2 0
Ван Полен Брам 1 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Веллиос Апостолос 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Ван Ден Берг Дэйв 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виргевер Ник 1 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Азаркан Маруан 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
ПЕК Зволле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Утрехт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
ПЕК Зволле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Утрехт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1
ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Телстар 2:0 Эйндховен - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - Утрехт-2 2:0 Эммен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - НАК Бреда 2:0 Де Графсхап - ПЕК Зволле 0:1
Утрехт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2
Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Утрехт

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Херенвен
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Эксельсиор
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
8.
Аякс
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
11.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Хераклес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
17.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Херенвен
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Хераклес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Витесс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Утрехт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Херенвен
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эксельсиор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Аякс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 3
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 2 (2)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2
Витесс Ван Гинкел Марко 2
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Хераклес Брюнс Томас 2
ПЕК Зволле Лам Томас 2
Хераклес Энгельс Марио 2
Алмере Сити Флоранюс Шерел 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПЕК Зволле 1:0 Утрехт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     