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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Фейеноорд
2:0
Первый тайм: 45+'
Алмере Сити

Ход матча

4'
Хименес Сантьяго Томас
(Тимбер Квинтен)
1:0
11'
Пайшао Игор
(Стенгс Келвин)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 80 Владение мячом, % 20

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Алмере Сити
1.15
8.60
54.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
19
Минте
Янкуба
10
Стенгс
Келвин
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
Томас
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
4
Ван
Брюген
Дамиан
22
Барбе
Тео
2
Флоранюс
Шерел
15
Копмейнерс
Пер
6
Пенья
Альваро
27
Ван
ла
Парра
Райив
10
Дёйвестейн
Лансе
7
Лимбомбе
Антони
9
Робине
Тома
Фейеноорд
4-2-3-1
Алмере Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 2 1
Сейер Лео 1 0.5
Тимбер Квинтен 0 0
Пайшао Игор 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пост Данни 1 0.5
Робине Тома 1 0.5
Акуджоби Хамди 0 0
Marcelencio Esajas 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 0 1
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 1 1
Флоранюс Шерел 2 0
Копмейнерс Пер 1 0
Marcelencio Esajas 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Алмере Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Алмере Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Алмере Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1
Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3
Алмере Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2
Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0 Ден Бош - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - НАК Бреда 0:2 Осс - Алмере Сити 0:5 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:3 Алмере Сити - Йонг АЗ Алкмаар 2:1 Алмере Сити - Утрехт-2 1:0

Результаты матчей

Фейеноорд
Алмере Сити

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Херенвен
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Эксельсиор
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
8.
Аякс
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
11.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Хераклес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
17.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Херенвен
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Хераклес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Витесс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Утрехт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Херенвен
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эксельсиор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Аякс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 3
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 2 (2)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2
Витесс Ван Гинкел Марко 2
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Хераклес Брюнс Томас 2
ПЕК Зволле Лам Томас 2
Хераклес Энгельс Марио 2
Алмере Сити Флоранюс Шерел 2
Весь список
  • 10'
    Оооо... вот это был удар! Робине Тома должен был забить с этой позиции.
  • 10'
    Робине Тома оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 10'
    Дёйвестейн Лансе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 10'
    Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 10'
    Пенья Альваро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 10'
    Контроль мяча: Фейеноорд: 80%, Алмере Сити: 20%.
  • 9'
    Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 9'
    Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    Алмере Сити
    1.15
    8.60
    54.00
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Фейеноорд 2:0 Алмере Сити онлайн

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    Алмере Сити
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