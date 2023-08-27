Тур: 3. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Нихуйс Бас
2:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
4'
11'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
80 Владение мячом, % 20
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
20
Виффер
Матс
19
Минте
Янкуба
14
Пайшао
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Белен ТомасЗащитник
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
62 Сейер ЛеоНападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Келлер СтейнВратарь
- Защитник
-
23 Manel RoyoЗащитник
- Защитник
-
28 Ресинк СтейеЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Jose Pascual
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|1
|Сейер Лео
|1
|0.5
|Тимбер Квинтен
|0
|0
|Пайшао Игор
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пост Данни
|1
|0.5
|Робине Тома
|1
|0.5
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Marcelencio Esajas
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|0
|1
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|1
|1
|Флоранюс Шерел
|2
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
|Marcelencio Esajas
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Алмере Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Алмере Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
0
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Алмере Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1
Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3
Алмере Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2
Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0 Ден Бош - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - НАК Бреда 0:2 Осс - Алмере Сити 0:5 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:3 Алмере Сити - Йонг АЗ Алкмаар 2:1 Алмере Сити - Утрехт-2 1:0
Результаты матчей
Фейеноорд
Алмере Сити
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|16.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|3 (1)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|3
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|2 (2)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|Витесс
|Ван Гинкел Марко
|2
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Хераклес
|Брюнс Томас
|2
|ПЕК Зволле
|Лам Томас
|2
|Хераклес
|Энгельс Марио
|2
|Алмере Сити
|Флоранюс Шерел
|2