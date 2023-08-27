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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Фейеноорд
6:1
Конец матча
Алмере Сити

Ход матча

4'
Хименес Сантьяго Томас
(Тимбер Квинтен)
1:0
10'
Пайшао Игор
(Стенгс Келвин)
2:0
19'
Гертрейда Лютсхарел
(Траунер Гернот)
3:0
35'
 
Ресинк Стейе
Лимбомбе Антони
44'
 
Дёйвестейн Лансе
50'
Виффер Матс
(Стенгс Келвин)
4:0
61'
Белен Томас
Траунер Гернот
 
62'
Сейер Лео
Минте Янкуба
 
62'
 
Jochem Ritmeester van de Kamp
Пенья Альваро
65'
Хименес Сантьяго Томас
5:0
71'
Уэда Аясэ
Пайшао Игор
 
71'
Зерруки Рамиз
Виффер Матс
 
77'
Зекиель Дживай
Хартман Квилиндси
 
78'
 
Маменги Кристофер
Барбе Тео
79'
 
Ван ла Парра Райив
Робине Тома
79'
 
Хансен Корнелиус
Катлайн Йоанн
89'
5:1
Jochem Ritmeester van de Kamp
(Дёйвестейн Лансе)
90'
Тимбер Квинтен
6:1

Статистика матча

  • 6 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 18 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 301 Количество передач 206
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
19
Минте
Янкуба
10
Стенгс
Келвин
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
Томас
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
4
Ван
Брюген
Дамиан
22
Барбе
Тео
2
Флоранюс
Шерел
15
Копмейнерс
Пер
6
Пенья
Альваро
27
Ван
ла
Парра
Райив
10
Дёйвестейн
Лансе
7
Лимбомбе
Антони
9
Робине
Тома
Фейеноорд
4-2-3-1
Алмере Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 3 (1) 1
Тимбер Квинтен 1 0.33
Пайшао Игор 1 0.33
Гертрейда Лютсхарел 1 0.33
Виффер Матс 1 0.33
Сейер Лео 1 0.33
Стенгс Келвин 0 0
Траунер Гернот 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пост Данни 1 0.33
Робине Тома 1 0.33
Jochem Ritmeester van de Kamp 1 0.33
Дёйвестейн Лансе 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Marcelencio Esajas 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 0 1
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 1 1
Флоранюс Шерел 2 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Marcelencio Esajas 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Алмере Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Алмере Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Алмере Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1
Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3
Алмере Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2
Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0 Ден Бош - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - НАК Бреда 0:2 Осс - Алмере Сити 0:5 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:3 Алмере Сити - Йонг АЗ Алкмаар 2:1 Алмере Сити - Утрехт-2 1:0

Результаты матчей

Фейеноорд
Алмере Сити

Точный счет

0:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Херенвен
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 3 5
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Эксельсиор
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
9.
Аякс
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
11.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Хераклес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Хераклес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Утрехт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Витесс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Херенвен
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эксельсиор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Аякс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 3
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 3
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 2 (2)
Херенвен Сахрауи Осам 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Хераклес Брюнс Томас 2
ПЕК Зволле Лам Томас 2
Хераклес Энгельс Марио 2
Алмере Сити Флоранюс Шерел 2
Весь список
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