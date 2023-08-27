Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Фейеноорд играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Фейеноорд

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

47' Виффер Матс нанес удар головой, но Nordin Bakker спокойно отбил мяч.

47' Минте Янкуба из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Дёйвестейн Лансе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

44' Хорошую попытку сделал Минте Янкуба . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Минте Янкуба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Хартман Квилиндси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Стенгс Келвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Стенгс Келвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Флоранюс Шерел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Ресинк Стейе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой справа.

40' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити разыграл угловой с правого угла.

39' Тимбер Квинтен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Минте Янкуба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Пайшао Игор пробил со штрафного прямо в стенку

34' Пеер Копмейнерс ослабляет давление, выбив мяч.

34' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Лимбомбе Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Лимбомбе Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Пенья Альваро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Пайшао Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Пайшао Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Оооо... вот это был удар! Робине Тома должен был забить с этой позиции.

24' Лимбомбе Антони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Пеер Копмейнерс нанес удар, но тот был заблокирован.

24' Акуджоби Хамди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Акуджоби Хамди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

22' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Г О О О О Л - Гертрейда Лютсхарел забивает с правой ноги!

19' Траунер Гернот создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Минте Янкуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Минте Янкуба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Оооо... вот это был удар! Виффер Матс должен был забить с этой позиции.

18' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Виффер Матс и попал в перекладину!

18' Виффер Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

16' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Барбе Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Г О О О О Л - Пайшао Игор забивает с правой ноги!

10' Стенгс Келвин из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Удар от ворот произведет Фейеноорд

10' Оооо... вот это был удар! Робине Тома должен был забить с этой позиции.

10' Робине Тома оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Дёйвестейн Лансе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Пенья Альваро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновится спорным мячом

8' Судья начинает матч

8' Матч прерван

7' Сильный дождь сегодня.

5' Команда Фейеноорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Г О О О О Л - Хименес Сантьяго Томас забивает с левой ноги!

4' Тимбер Квинтен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Флоранюс Шерел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре