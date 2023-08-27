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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Сент-Трейден
0:2
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
42' Желтая карточка
Rein Van Helden
0:1
63' Гол
Сомерс Тибо
0:2
68' Гол
Денкей Кевин
82' Желтая карточка
Деман Оливье
90'+7
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
4
Хасиока
Даики
8
Фуджита
Джоэл
Чима
17
Mathias
Delorge
77
Бока
Эрик
18
Jarne
Steuckers
11
Кая
Фатих
7
Койта
Абубакари
1
Варлесон
5
Попович
Борис
66
Christiaan
Ravych
4
Даланн
Йеспер
23
Деман
Оливье
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
22
Лопес
Леонардо
41
Сике
Уго
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
10
Гбоо
Янн
Сент-Трейден
3-4-3
Серкль Брюгге
3-4-3

История личных встреч

Сент-Трейден
Серкль Брюгге

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

21 матч

19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

9.5%
52.4%
38.1%
2 победы 11 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
0:1
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
3:0
ПДА
3:0
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
0:0
ТМК
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ТМС
0:1
PU
1:0
PU
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

0.6
1.09

Среднее время на гол

150
82

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.33
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

67
85

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 2 0.4
Mathias Delorge 1 0.2
Jarne Steuckers 1 0.2
Анану Фредерик 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сомерс Тибо 2 0.4
Денкей Кевин 2 (1) 0.4
Минда Алан 1 0.2
Гбоо Янн 0 0
Nils De Wilde 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 3 0
Годо Бруно 2 0
Койта Абубакари 1 0
Хасиока Даики 1 0
Бока Эрик 1 0
Mathias Delorge 1 0
Harry Charsley 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрэнсис Абу 2 0
Попович Борис 2 0
Лопес Леонардо 1 0
Деман Оливье 1 0
Christiaan Ravych 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Серкль Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Серкль Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Сент-Трейден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Серкль Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0
Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Тес Спорт - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Дессель 3:0 Сент-Трейден - Цепперен Брустем 3:1 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Остенде 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Кёльн - Сент-Трейден 0:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0
Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0

Результаты матчей

Сент-Трейден
Серкль Брюгге

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1:0 5 4 0 1 5 - 3 12
2.
Брюгге
 4 3 1 0 14 - 2 10
3.
Гент
 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Эйпен
 5 3 1 1 9 - 9 10
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 8 - 5 9
6.
Серкль Брюгге
 5 3 0 2 5 - 2 9
7.
Антверпен
 4 2 1 1 8 - 2 7
8.
Генк
 4 2 1 1 5 - 1 7
9.
Мехелен
 5 2 1 2 8 - 5 7
10.
Сент-Трейден
 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
РВДМ 47
 4 2 0 2 4 - 12 6
12.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 5 0 3 2 2 - 5 3
13.
Стандард
 5 0 2 3 2 - 5 2
14.
АХ Лёвен
 5 0 2 3 5 - 12 2
15.
Вестерло
 5 0 1 4 6 - 11 1
16.
Кортрейк
 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Брюгге
 2 1 1 0 8 - 2 4
5.
Гент
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Эйпен
 3 1 1 1 5 - 8 4
7.
Мехелен
 2 1 0 1 4 - 1 3
8.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
РВДМ 47
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Сент-Трейден
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Генк
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Кортрейк
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Вестерло
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эйпен
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Андерлехт
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
РВДМ 47
 2 1 0 1 3 - 8 3
11.
Стандард
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Вестерло
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Антверпен
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 3 0 1 2 0 - 3 1
15.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Кортрейк
 2 0 0 2 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 4 (1)
Антверпен Янссен Винсент 4
Брюгге Синкернагель Филип 3 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 3
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 3
Сент-Трейден Rein Van Helden 3
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 1
Весь список
  • 68'
    Минда Алан сделал результативную передачу.
  • 68'
    Г О О О О Л - Денкей Кевин бьет в цель!
  • 66'
    Сике Уго уходит с поля. Минда Алан выходит вместо него
  • 63'
    Гбоо Янн сделал результативную передачу.
  • 63'
    Г О О О О Л - Сомерс Тибо бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Rein Van Helden получил желтую карточку от судьи
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