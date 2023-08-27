Тур: 5. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
0:2
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаRein Van Helden
0:1
63' ГолСомерс Тибо
0:2
68' ГолДенкей Кевин
82' Желтая карточкаДеман Оливье
90'+7
Ход матча
42'
63'
0:1
66'
68'
0:2
82'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
11
Кая
Фатих
1
Варлесон
23
Деман
Оливье
41
Сике
Уго
34
Сомерс
Тибо
10
Гбоо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бока ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кая ФатихНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Сике УгоПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Нападающий
-
10 Гбоо ЯннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сент-Трейден
Серкль Брюгге
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
21 матч
19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
9.5%
52.4%
38.1%
2 победы 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
0.6
1.09
Среднее время на гол
150
82
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.33
1.05
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
67
85
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|2
|0.4
|Mathias Delorge
|1
|0.2
|Jarne Steuckers
|1
|0.2
|Анану Фредерик
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сомерс Тибо
|2
|0.4
|Денкей Кевин
|2 (1)
|0.4
|Минда Алан
|1
|0.2
|Гбоо Янн
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|3
|0
|Годо Бруно
|2
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Хасиока Даики
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
|Mathias Delorge
|1
|0
|Harry Charsley
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Лопес Леонардо
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Серкль Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Серкль Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Сент-Трейден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Серкль Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0
Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Тес Спорт - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Дессель 3:0 Сент-Трейден - Цепперен Брустем 3:1 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Остенде 5:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Кёльн - Сент-Трейден 0:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0
Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0
Результаты матчей
Сент-Трейден
Серкль Брюгге
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|5 - 3
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|14 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 9
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|5 - 2
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|4
|2
|0
|2
|4 - 12
|6
|12.
|0:1
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|13.
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|15.
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|11.
|0:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 8
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|3 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|3
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|3
|Сент-Трейден
|Rein Van Helden
|3
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 1