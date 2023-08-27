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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Лозанна
2:5
Конец матча
Винтертур
0'
0:1
10' Гол
Туркес Алдин
35' Желтая карточка
Янкевиц Александр
40' Желтая карточка
Бальде Алиу
0:2
53' Гол
Adrian Gantenbein
0:3
57' Гол
Samuel Ballet
76' Желтая карточка
Samuel Ballet
1:3
78' Гол
Дюссенн Ноэ
1:4
86' Гол
Лтайеф Сайфалла
87' Желтая карточка
Лтайеф Сайфалла
2:4
90' Гол
Дюссенн Ноэ
2:5
90' Гол
Лтайеф Сайфалла
90'+4

Ход матча

10'
0:1
Туркес Алдин
(Samuel Ballet)
35'
 
Янкевиц Александр
40'
Бальде Алиу
 
53'
0:2
Adrian Gantenbein
(Ди Джусто Маттео)
57'
0:3
Samuel Ballet
(Ди Джусто Маттео)
58'
Поати Морган
Каблан Крис
 
59'
Сузуки Тоити
Илие Рареш
 
59'
Сене Кали
Лабо Бригтон
 
66'
 
Лтайеф Сайфалла
Буркарт Нишан
66'
 
Араз Муса
Ди Джусто Маттео
73'
Кукурузович Степан
Кустодио Оливье
 
73'
Гриппо Симоне
Raoul Giger
 
76'
 
Samuel Ballet
78'
Дюссенн Ноэ
(Кукурузович Степан)
1:3
80'
 
Samir Ramizi
Samuel Ballet
80'
 
Буэсс Роман
Туркес Алдин
86'
1:4
Лтайеф Сайфалла
(Samir Ramizi)
87'
 
Лтайеф Сайфалла
88'
 
Арнольд Ремо
Янкевиц Александр
90'
Дюссенн Ноэ
(Сузуки Тоити)
2:4
90'
2:5
Лтайеф Сайфалла
(Samir Ramizi)

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 6
  • 11 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 483 Количество передач 296
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кастелла
Томас
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
4
Anel
Husic
20
Каблан
Крис
11
Бальде
Алиу
24
Бернед
Антуан
10
Кустодио
Оливье
19
Илие
Рареш
80
Саншеш
Алвин
96
Лабо
Бригтон
30
Кустер
Маркус
19
Adrian
Gantenbein
23
Granit
Lekaj
4
Стильхарт
Базиль
18
Диаби
Сулейман
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
17
Samuel
Ballet
10
Ди
Джусто
Маттео
99
Буркарт
Нишан
11
Туркес
Алдин
Лозанна
4-4-2
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Лозанна
Винтертур

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

23 матча

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:4
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:6
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
5:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
5:2
ЧЛ
3:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:3

Голы

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.92
2

Среднее время на гол

46
45

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.73
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

42
38

Голов в среднем за матч

1.83
1.65

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

49
54

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюссенн Ноэ 2 0.4
Бальде Алиу 2 0.4
Сене Кали 1 0.2
Саншеш Алвин 1 0.2
Илие Рареш 1 0.2
Кукурузович Степан 0 0
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 3 0.6
Ди Джусто Маттео 2 0.4
Samuel Ballet 2 0.4
Туркес Алдин 2 (1) 0.4
Стильхарт Базиль 1 0.2
Randy Schneider 1 0.2
Adrian Gantenbein 1 0.2
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 3 0
Бальде Алиу 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Anel Husic 1 0
Сене Кали 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 4 0
Samuel Ballet 2 0
Янкевиц Александр 2 0
Лтайеф Сайфалла 2 0
Буэсс Роман 1 0
Диаби Сулейман 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Шмид Янник 1 0
Randy Schneider 1 0

Результаты матчей

Лозанна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Винтертур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
4
Лозанна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Винтертур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Лозанна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Винтертур
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
44%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
50%
5
42%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
43%
5
42%
76-90

Пропущено

11
13
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1
Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1 Арау - Лозанна 2:2 Лозанна - Виль 2:0 Тун - Лозанна 3:3 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна 1:0 Лозанна - Шаффхаузен 1:1 Вадуц - Лозанна 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 2:1 Беллинцона - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 2:0
Винтертур
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2
Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2

Результаты матчей

Лозанна
Винтертур

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:2
2 раза 67%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
5:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 2 0 11 - 3 11
2.
Лугано
 4 3 0 1 10 - 4 9
3.
Янг Бойз
 4 2 2 0 10 - 6 8
4.
Санкт-Галлен
 5 2 2 1 6 - 5 8
5.
Люцерн
 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
Винтертур
 5 2 1 2 12 - 13 7
7.
Ивердон
 5 2 1 2 9 - 12 7
8.
Серветт
 5 1 3 1 8 - 9 6
9.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 6 - 9 4
10.
Лозанна
 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Базель
 4 1 0 3 8 - 9 3
12.
Стад Лозанна-Уши
 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
4.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Ивердон
 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Винтертур
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Люцерн
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Базель
 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Грасcхоппер
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Серветт
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Лозанна
 3 0 1 2 4 - 8 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
3.
Серветт
 3 1 1 1 5 - 6 4
4.
Лозанна
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Винтертур
 3 1 0 2 9 - 12 3
7.
Ивердон
 3 1 0 2 3 - 9 3
8.
Янг Бойз
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Санкт-Галлен
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Цюрих Окита Жонатан 4
Винтертур Лтайеф Сайфалла 3
Базель Фрай Фабиан 3
Лугано Штеффен Ренато 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Сидлер Сильван 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Грасcхоппер Абраши Амир 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 3
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 3
Весь список
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    • 40'
      Алиу Бальде получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Янкевиц Александр получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Самуэль Баллет сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Туркес Алдин бьет в цель!
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