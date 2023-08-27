Тур: 5. Стадион: Stade de la Tuiliere.
0'
0:1
10' ГолТуркес Алдин
35' Желтая карточкаЯнкевиц Александр
40' Желтая карточкаБальде Алиу
0:2
53' ГолAdrian Gantenbein
0:3
57' ГолSamuel Ballet
76' Желтая карточкаSamuel Ballet
1:3
78' ГолДюссенн Ноэ
1:4
86' ГолЛтайеф Сайфалла
87' Желтая карточкаЛтайеф Сайфалла
2:4
90' ГолДюссенн Ноэ
2:5
90' ГолЛтайеф Сайфалла
90'+4
Ход матча
10'
0:1
40'
53'
57'
76'
78'
86'
1:4
87'
90'
2:4
90'
2:5
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 6
-
11 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
483 Количество передач 296
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
34
Raoul
Giger
20
Каблан
Крис
11
Бальде
Алиу
19
Илие
Рареш
80
Саншеш
Алвин
96
Лабо
Бригтон
23
Granit
Lekaj
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
-
11 Бальде АлиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илие РарешПолузащитник
-
80 Саншеш АлвинНападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
- Запасные игроки
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
-
40 Араз МусаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Лозанна
Винтертур
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
23 матча
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.92
2
Среднее время на гол
46
45
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.73
1.33
Среднее время на гол
52
67
Всего голов
42
38
Голов в среднем за матч
1.83
1.65
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
49
54
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюссенн Ноэ
|2
|0.4
|Бальде Алиу
|2
|0.4
|Сене Кали
|1
|0.2
|Саншеш Алвин
|1
|0.2
|Илие Рареш
|1
|0.2
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|3
|0.6
|Ди Джусто Маттео
|2
|0.4
|Samuel Ballet
|2
|0.4
|Туркес Алдин
|2 (1)
|0.4
|Стильхарт Базиль
|1
|0.2
|Randy Schneider
|1
|0.2
|Adrian Gantenbein
|1
|0.2
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|3
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Anel Husic
|1
|0
|Сене Кали
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|4
|0
|Samuel Ballet
|2
|0
|Янкевиц Александр
|2
|0
|Лтайеф Сайфалла
|2
|0
|Буэсс Роман
|1
|0
|Диаби Сулейман
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Randy Schneider
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Винтертур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
4
Лозанна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Винтертур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Лозанна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Винтертур
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
44%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
50%
5
42%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
43%
5
42%
76-90
Пропущено
11
13
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1
Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1 Арау - Лозанна 2:2 Лозанна - Виль 2:0 Тун - Лозанна 3:3 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна 1:0 Лозанна - Шаффхаузен 1:1 Вадуц - Лозанна 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 2:1 Беллинцона - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 2:0
Винтертур
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2
Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2
Результаты матчей
Лозанна
Винтертур
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:2
2 раза 67%
2:5
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
5:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|4
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|3
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Лугано
|Штеффен Ренато
|2 (2)
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|3
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|3