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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Грасcхоппер
0:1
Конец матча
Люцерн
0'
24' Желтая карточка
Кристерс Тоберс
24' Желтая карточка
Кадак Якуб
83' Желтая карточка
Ходжа Флориан
0:1
84' Гол
Шадер Софьян
89' Желтая карточка
Абраши Амир
90'+4

Ход матча

24'
Кристерс Тоберс
 
24'
 
Кадак Якуб
46'
 
Severin Ottiger
Teddy Okou
46'
 
Шадер Софьян
Кадак Якуб
60'
 
Lars Villiger
Адеми Кемаль
64'
Ходжа Флориан
Кемптер Михаэль
 
64'
Феррейра Филипе
Брэдли Финк
 
68'
Какури Дион
Шабани Меритан
 
80'
 
Спадануда Кевин
Майер Макс
83'
Ходжа Флориан
 
84'
0:1
Шадер Софьян
(Фрыдек Мартин)
85'
Шюрпф Паскаль
Корбяну Теодор
 
85'
Дадашов Ренат
Francis Momoh
 
89'
Абраши Амир
 

Статистика матча

  • 19 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 387 Количество передач 407
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
24
Кемптер
Михаэль
53
Tim
Meyer
6
Абраши
Амир
19
Корбяну
Теодор
10
Шабани
Меритан
22
Francis
Momoh
9
Брэдли
Финк
1
Pascal
Loretz
20
Дорн
Пиус
5
Симани
Денис
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
11
Teddy
Okou
7
Майер
Макс
16
Кадак
Якуб
99
Адеми
Кемаль
Грасcхоппер
4-2-3-1
Люцерн
4-2-3-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Люцерн

26 матчей

61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
46.2%
20 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
13 побед 13 ничьих 0 побед

33 матча

30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 23 победы

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 23 победы

59 матчей

27.1%
33.9%
39%
16 побед 20 ничьих 23 победы

Первый тайм

33.9%
40.7%
25.4%
20 побед 24 ничьи 15 побед

Второй тайм

22%
39%
39%
13 побед 23 ничьи 23 победы

История матчей

С
2:0
С
1:0
ТМК
0:0
С
1:3
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
ТМК
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
С
1:3
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
4:1
С
1:1
С
3:2
С
4:3
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
3:3
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:1
С
1:3
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
ТМС
3:2
С
2:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
К
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
4:2
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
1:1

Голы

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.34
1.19

Среднее время на гол

66
75

Всего голов

42
39

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Среднее время на гол

57
73

Всего голов

85
71

Голов в среднем за матч

1.44
1.2

Тотал матчей

2.5
55
Больше 93%
Меньше 7%
4
45
Больше 76%
Меньше 24%
14
26
Больше 44%
Меньше 56%
33
16
Больше 27%
Меньше 73%
43
10
Больше 17%
Меньше 83%
49
3
Больше 5%
Меньше 95%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

62
74

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 2 0.4
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.2
Феррейра Филипе 1 0.2
Дадашов Ренат 1 0.2
Брэдли Финк 1 0.2
Корбяну Теодор 0 0
Абраши Амир 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 2 0.4
Кадак Якуб 2 (1) 0.4
Шадер Софьян 1 0.2
Фрыдек Мартин 0 0
Майер Макс 0 0
Яшари Ардон 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 3 0
Кристерс Тоберс 2 0
Абелс Дирк 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Ходжа Флориан 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кадак Якуб 2 0
Бека Исмаил 2 0
Симани Денис 1 0
Майер Макс 1 0
Дорн Пиус 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Белоко Стефан 1 0
Luca Jaquez 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Грасcхоппер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Грасcхоппер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Люцерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0
Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0
Люцерн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1
Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Люцерн

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 2 0 11 - 3 11
2.
Лугано
 4 3 0 1 10 - 4 9
3.
Янг Бойз
 4 2 2 0 10 - 6 8
4.
Санкт-Галлен
 5 2 2 1 6 - 5 8
5.
Люцерн
 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
Винтертур
 5 2 1 2 12 - 13 7
7.
Ивердон
 5 2 1 2 9 - 12 7
8.
Серветт
 5 1 3 1 8 - 9 6
9.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 6 - 9 4
10.
Лозанна
 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Базель
 4 1 0 3 8 - 9 3
12.
Стад Лозанна-Уши
 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
4.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Ивердон
 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Винтертур
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Люцерн
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Базель
 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Грасcхоппер
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Серветт
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Лозанна
 3 0 1 2 4 - 8 1
12.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
3.
Серветт
 3 1 1 1 5 - 6 4
4.
Лозанна
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Винтертур
 3 1 0 2 9 - 12 3
7.
Ивердон
 3 1 0 2 3 - 9 3
8.
Янг Бойз
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Санкт-Галлен
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Цюрих Окита Жонатан 4
Винтертур Лтайеф Сайфалла 3
Базель Фрай Фабиан 3
Лугано Штеффен Ренато 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Сидлер Сильван 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Грасcхоппер Абраши Амир 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 3
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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