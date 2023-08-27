Тур: 5. Стадион: Летцигрунд.
0:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаКристерс Тоберс
24' Желтая карточкаКадак Якуб
83' Желтая карточкаХоджа Флориан
0:1
84' ГолШадер Софьян
89' Желтая карточкаАбраши Амир
90'+4
Ход матча
24'
24'
83'
84'
0:1
89'
Статистика матча
-
19 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 6
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
387 Количество передач 407
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
15
Секо
Аюму
53
Tim
Meyer
20
Дорн
Пиус
30
Бека
Исмаил
11
Teddy
Okou
16
Кадак
Якуб
99
Адеми
Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
-
53 Tim MeyerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Какури ДионПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Robin Kalem
-
57 Elvir Zukaj
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Teddy OkouПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Полузащитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
69 Шадер СофьянНападающий
-
33 Leny Meyer
-
-
26 Iwan Hegglin
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Грасcхоппер
Люцерн
26 матчей
61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
46.2%
20 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
13 побед 13 ничьих 0 побед
33 матча
30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 23 победы
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 23 победы
59 матчей
27.1%
33.9%
39%
16 побед 20 ничьих 23 победы
Первый тайм
33.9%
40.7%
25.4%
20 побед 24 ничьи 15 побед
Второй тайм
22%
39%
39%
13 побед 23 ничьи 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.34
1.19
Среднее время на гол
66
75
Всего голов
42
39
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Среднее время на гол
57
73
Всего голов
85
71
Голов в среднем за матч
1.44
1.2
Тотал матчей
2.5
55
Больше 93%
Меньше 7%
4
45
Больше 76%
Меньше 24%
14
26
Больше 44%
Меньше 56%
33
16
Больше 27%
Меньше 73%
43
10
Больше 17%
Меньше 83%
49
3
Больше 5%
Меньше 95%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
62
74
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|2
|0.4
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0.2
|Феррейра Филипе
|1
|0.2
|Дадашов Ренат
|1
|0.2
|Брэдли Финк
|1
|0.2
|Корбяну Теодор
|0
|0
|Абраши Амир
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|2
|0.4
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.4
|Шадер Софьян
|1
|0.2
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Майер Макс
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|2
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Ходжа Флориан
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кадак Якуб
|2
|0
|Бека Исмаил
|2
|0
|Симани Денис
|1
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Дорн Пиус
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Белоко Стефан
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Грасcхоппер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Грасcхоппер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Люцерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
3
33%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0
Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0
Люцерн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1
Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1
Результаты матчей
Грасcхоппер
Люцерн
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
14
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|4
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|3
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Лугано
|Штеффен Ренато
|2 (2)
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|3
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|3