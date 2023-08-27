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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 19700 Главный судья: Линдхут Аллард
Херенвен
1:3
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
0:1
34' Гол
Леуритсен Тобиас
0:2
53' Гол
Саито Коки
0:3
62' Гол
Саито Коки
1:3
71' Гол
Бохневич Павел
90' Красная карточка
Хайе Том
90'+6

Ход матча

34'
0:1
Леуритсен Тобиас
53'
0:2
Саито Коки
62'
0:3
Саито Коки
62'
Брауэрс Люк
Ольссон Симон
 
71'
Бохневич Павел
(Сахрауи Осам)
1:3
77'
Халл Дензел
Али Хусейн
 
77'
Карлсбакк Даниэль
Нуннели Че
 
78'
 
Ван Мюллем Джереми
Де Гузман Джонатан
88'
 
Негли Камиель
Саито Коки
88'
Melle Witteveen
Николаеску Йон
 
88'
 
Брим Шарль-Андреас
Леуритсен Тобиас
89'
 
Клемент Пелле
Версейрен Арно
90'
Хайе Том
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 503 Количество передач 430
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
44
Нопперт
Андрис
15
Али
Хусейн
6
Ван
Оттеле
Сюб
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
17
Нуннели
Че
19
Ольссон
Симон
20
Сахрауи
Осам
18
Николаеску
Йон
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Велтхёйс
Тейс
5
Вормердам
Дьянго
8
Китолано
Джошуа
6
Де
Гузман
Джонатан
7
Ван
Крой
Вито
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
Херенвен
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
Спарта Роттердам

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
4:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:4
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:0
Э
3:1
ТМС
2:1
Э
4:1
Э
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

2.11
1.38

Среднее время на гол

42
65

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.13
0.78

Среднее время на гол

42
115

Всего голов

36
18

Голов в среднем за матч

2.12
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

42
85

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 2 0.67
Бохневич Павел 2 0.67
Николаеску Йон 1 0.33
Карлсбакк Даниэль 1 0.33
Хайе Том 0 0
Тахири Анас 0 0
Ольссон Симон 0 0
Melle Witteveen 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 2 0.67
Саито Коки 2 0.67
Брим Шарль-Андреас 2 0.67
Де Гузман Джонатан 0 0
Ван Крой Вито 0 0
Версейрен Арно 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 0 1
Ван Оттеле Сюб 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Гузман Джонатан 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Бакари Саид 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0

Результаты матчей

Херенвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
0
Херенвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спарта Роттердам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Херенвен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Спарта Роттердам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0
Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спарта Роттердам - АДО-20 0:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 АКВ - Спарта Роттердам 4:2 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2
Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Мамелоди Сандаунс - Спарта Роттердам 4:1 Спарта Роттердам - Зульте-Варегем 4:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Гронинген - Спарта Роттердам 0:5 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 2:1 Спарта Роттердам - Камбюр 4:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 3:2 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:0

Результаты матчей

Херенвен
Спарта Роттердам

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Херенвен
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 3 5
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Эксельсиор
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
9.
Аякс
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
11.
Витесс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Хераклес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Хераклес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Утрехт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Валвейк
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Витесс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Херенвен
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эксельсиор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Аякс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
Волендам
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 3 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 3
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 3
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 2 (2)
Херенвен Сахрауи Осам 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Хераклес Брюнс Томас 2
ПЕК Зволле Лам Томас 2
Хераклес Энгельс Марио 2
Алмере Сити Флоранюс Шерел 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Негли Камиель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 93'
      Charles-Andreas Brym создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 93'
      Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Спарта Роттердам начинает контратаку
    • 93'
      Бакари Саид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 92'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Контроль мяча: Херенвен: 55%, Спарта Роттердам: 45%.
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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