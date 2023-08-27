Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Charles-Andreas Brym создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Первый тайм

47' Команда Спарта Роттердам имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Нуннели Че не смог попасть в створ ударом издали

46' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Саито Коки навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Идет дождь, трудные условия для игроков.

40' Нуннели Че выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Сахрауи Осам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Бакари Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Команда Спарта Роттердам забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

34' Г О О О О Л - Леуритсен Тобиас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

34' Версейрен Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Хорошую попытку сделал Саито Коки . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Сахрауи Осам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

25' Ольссон Симон не смог попасть в створ ударом издали

24' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Удар от ворот произведет Херенвен

23' Ван Крой Вито оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Сахрауи Осам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Херенвен

17' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Ольссон Симон из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Бакари Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Бохневич Павел нанес удар головой, но Nick Olij спокойно отбил мяч.

7' Сахрауи Осам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Николаеску Йон нанес удар головой, но Nick Olij спокойно отбил мяч.

6' Сахрауи Осам из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Хорошую попытку сделал Нуннели Че . Удар в створ, но вратарь начеку

6' ШТАНГА! Так было близко к голу - Сахрауи Осам нанес удар в каркас ворот!

5' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Нуннели Че пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

4' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Китолано Джошуа пробует нанести удар издали, но Андрис Нопперт держит все под контролем

3' Хорошую попытку сделал Де Гузман Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

2' Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Херенвен начинает с центра поля