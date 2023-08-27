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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Атлетик Б
3:2
Перерыв
Бетис
0'
0:1
2' Гол
Виллиан Жозе
0:2
10' Гол
Иско Аларкон
1:2
31' Пенальти
Весга Микель
45' Желтая карточка
Гидо Родригес
2:2
45' Пенальти
Весга Микель
3:2
45' Гол
Гурусета Горка

Ход матча

2'
0:1
Виллиан Жозе
10'
0:2
Иско Аларкон
(Руибаль Айтор)
31'
Весга Микель
1:2
45'
 
Гидо Родригес
45'
Весга Микель
2:2
45'
Гурусета Горка
(Уильямс Иньяки)
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 118
Атлетик Б 50% (59)
X 34.7% (41)
Бетис 15.3% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Бетис
4.00
5.30
4.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
19
Гарсия
Иманол
16
Руис
Иньиго
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
6
Песселья
Херман
19
Луис
Фелипе
20
Абнер
5
Гидо
Родригес
21
Рока
Марк
24
Руибаль
Айтор
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
Атлетик Б
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетик Б
Бетис

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 3 победы

29 матчей

51.7%
20.7%
27.6%
15 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.9%
51.7%
10.4%
11 побед 15 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
КК
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
П
1:0
П
2:2
П
2:0
П
0:2
П
2:1
П
1:0
П
3:1
П
1:3
ТМК
1:1
П
0:2
КК
2:0
КК
1:0
П
2:1
П
1:1
П
3:5
П
2:1
П
2:3
П
1:0
П
0:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.86
1.07

Среднее время на гол

48
84

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

0.93
1

Среднее время на гол

96
90

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

1.38
1.03

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

65
87

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Весга Микель 2 (2) 0.67
Гурусета Горка 1 0.33
Уильямс Иньяки 1 0.33
Уильямс Нико 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 2 0.67
Перес Айосе 1 0.33
Иско Аларкон 1 0.33
Сабали Юссуф 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Энрике Луис IX 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 1
Муньяин Икер 1 0
Руис Иньиго 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 2 0
Иско Аларкон 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Луис Фелипе 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Атлетик Б
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Атлетик Б
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1
Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1
Бетис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0
Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Бетис

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Бетис
 2:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Атлетик Б
 2:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Кадис
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Сельта
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Бетис
 2:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Атлетик Б
 2:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Бетис
 2:2 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Атлетик Б
 2:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
18.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 4 (1)
Жирона Стуани Кристиан 2
Бетис Виллиан Жозе 2
Алавес Кике Гарсия 2
Жирона Эррера Янгель 2
Весь список

Топ нарушителей
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Кадис Сан Эметерио Феде 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Весь список
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    Прогнозы 118
    Атлетик Б 50% (59)
    X 34.7% (41)
    Бетис 15.3% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 3:2 Бетис

    Исход игры
    Атлетик Б
    50% (59)
    Ничья
    34.7% (41)
    Бетис
    15.3% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (40)
    Меньше
    64.91% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    69.3% (79)
    Нет
    30.7% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (40)
    2:1 Атлетик Б
    26.3% (31)
    1:0 Атлетик Б
    22% (26)
    1:2 Бетис
    6.8% (8)
    0:1 Бетис
    4.2% (5)
    0:2 Бетис
    1.7% (2)
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    Атлетик Б
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