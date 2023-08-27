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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 44340 Главный судья: Сото Сесар
Атлетик Б
4:2
Конец матча
Бетис
0'
0:1
2' Гол
Виллиан Жозе
0:2
10' Гол
Иско Аларкон
1:2
30' Пенальти
Весга Микель
44' Желтая карточка
Гидо Родригес
2:2
45' Пенальти
Весга Микель
3:2
45' Гол
Гурусета Горка
48' Желтая карточка
Абнер
59' Желтая карточка
Паредес Айтор
61' Желтая карточка
Руис Иньиго
79' Желтая карточка
Весга Микель
4:2
84' Гол
Гомес Унаи
90' Желтая карточка
Беренгер Алекс
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Виллиан Жозе
10'
0:2
Иско Аларкон
(Руибаль Айтор)
30'
Весга Микель
1:2
44'
 
Гидо Родригес
45'
Весга Микель
2:2
45'
Гурусета Горка
(Уильямс Иньяки)
3:2
48'
 
Абнер
57'
 
Родри Родриго
Руибаль Айтор
58'
 
Миранда Хуан
Абнер
59'
Паредес Айтор
 
61'
Руис Иньиго
 
65'
 
Акуоку Поль
Гидо Родригес
66'
Юри Берчиче
Гарсия Иманол
 
66'
Беренгер Алекс
Гурусета Горка
 
66'
Гомес Унаи
Муньяин Икер
 
74'
 
Иглесиас Борха
Виллиан Жозе
74'
 
Гуардадо Андрес
Рока Марк
75'
Вильялибре Асьер
Уильямс Нико
 
79'
Весга Микель
 
84'
Гомес Унаи
4:2
85'
Гарсия Дани
Руис Иньиго
 
90'
Беренгер Алекс
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 23 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 305 Количество передач 369
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Атлетик Б 50% (59)
X 34.7% (41)
Бетис 15.3% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
19
Гарсия
Иманол
16
Руис
Иньиго
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
6
Песселья
Херман
19
Луис
Фелипе
20
Абнер
5
Гидо
Родригес
21
Рока
Марк
24
Руибаль
Айтор
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
Атлетик Б
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетик Б
Бетис

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 3 победы

29 матчей

51.7%
20.7%
27.6%
15 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.9%
51.7%
10.4%
11 побед 15 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
КК
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
П
1:0
П
2:2
П
2:0
П
0:2
П
2:1
П
1:0
П
3:1
П
1:3
ТМК
1:1
П
0:2
КК
2:0
КК
1:0
П
2:1
П
1:1
П
3:5
П
2:1
П
2:3
П
1:0
П
0:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.86
1.07

Среднее время на гол

48
84

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

0.93
1

Среднее время на гол

96
90

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

1.38
1.03

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

65
87

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 2 0.67
Весга Микель 2 (2) 0.67
Уильямс Иньяки 1 0.33
Гомес Унаи 1 0.33
Уильямс Нико 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 2 0.67
Перес Айосе 1 0.33
Иско Аларкон 1 0.33
Сабали Юссуф 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Энрике Луис IX 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 1
Руис Иньиго 2 0
Муньяин Икер 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Весга Микель 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Паредес Айтор 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 2 0
Иско Аларкон 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Луис Фелипе 1 0
Абнер 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Атлетик Б
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бетис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Атлетик Б
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Бетис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
2
50%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1
Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1
Бетис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0
Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Бетис

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Кадис
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Бетис
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Сельта
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Бетис
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
18.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 4 (1)
Жирона Стуани Кристиан 2
Бетис Виллиан Жозе 2
Атлетик Б Гурусета Горка 2
Алавес Кике Гарсия 2
Весь список

Топ нарушителей
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Кадис Сан Эметерио Феде 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    После классного второго тайма Атлетик Б совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Атлетик Б: 45%, Бетис: 55%.
  • 94'
    Иглесиас Борха из команды Бетис в офсайде
  • 94'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 93'
    Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Унай Симон взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Контроль мяча: Атлетик Б: 46%, Бетис: 54%.
    • 90'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 90'
      Вильялибре Асьер из команды Атлетик Б перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Иско Аларкон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 89'
      Унай Симон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 89'
      Миранда Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Перес Айосе пробует нанести удар издали, но Унаи Симон держит все под контролем
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Атлетик Б 50% (59)
    X 34.7% (41)
    Бетис 15.3% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетик Б 4:2 Бетис онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 4:2 Бетис

    Исход игры
    Атлетик Б
    50% (59)
    Ничья
    34.7% (41)
    Бетис
    15.3% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (40)
    Меньше
    64.91% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    69.3% (79)
    Нет
    30.7% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (40)
    2:1 Атлетик Б
    26.3% (31)
    1:0 Атлетик Б
    22% (26)
    1:2 Бетис
    6.8% (8)
    0:1 Бетис
    4.2% (5)
    0:2 Бетис
    1.7% (2)
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