Тур: 3. Стадион: Сан-Мамес. Зрители: 44340 Главный судья: Сото Сесар
0'
0:1
2' ГолВиллиан Жозе
0:2
10' ГолИско Аларкон
1:2
30' ПенальтиВесга Микель
44' Желтая карточкаГидо Родригес
2:2
45' ПенальтиВесга Микель
3:2
45' ГолГурусета Горка
48' Желтая карточкаАбнер
59' Желтая карточкаПаредес Айтор
61' Желтая карточкаРуис Иньиго
79' Желтая карточкаВесга Микель
4:2
84' ГолГомес Унаи
90' Желтая карточкаБеренгер Алекс
90'+5
Ход матча
2'
0:1
10'
0:2
30'
1:2
44'
45'
2:2
45'
3:2
48'
58'
59'
61'
79'
84'
4:2
90'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
23 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
305 Количество передач 369
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Лекуе
Иньиго
16
Руис
Иньиго
10
Муньяин
Икер
11
Уильямс
Нико
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
19
Луис
Фелипе
20
Абнер
21
Рока
Марк
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
-
29 Арес МалкомНападающий
-
27 Unai Eguiluz
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
19 Фелипе ЛуисЗащитник
-
20 АбнерЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Круз ХуанЗащитник
- Защитник
-
15 Бартра МаркЗащитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Бетис
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 3 победы
29 матчей
51.7%
20.7%
27.6%
15 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.9%
51.7%
10.4%
11 побед 15 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.86
1.07
Среднее время на гол
48
84
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
0.93
1
Среднее время на гол
96
90
Всего голов
40
30
Голов в среднем за матч
1.38
1.03
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
65
87
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|2
|0.67
|Весга Микель
|2 (2)
|0.67
|Уильямс Иньяки
|1
|0.33
|Гомес Унаи
|1
|0.33
|Уильямс Нико
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|2
|0.67
|Перес Айосе
|1
|0.33
|Иско Аларкон
|1
|0.33
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Энрике Луис IX
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|1
|Руис Иньиго
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Беренгер Алекс
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Паредес Айтор
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|2
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Абнер
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Атлетик Б
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бетис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Атлетик Б
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Бетис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
5
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
2
50%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
4
5
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1
Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1
Бетис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0
Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0
Результаты матчей
Атлетик Б
Бетис
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:2
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|4 (1)
|Жирона
|Стуани Кристиан
|2
|Бетис
|Виллиан Жозе
|2
|Атлетик Б
|Гурусета Горка
|2
|Алавес
|Кике Гарсия
|2
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|3
|Альмерия
|Гонсалес Эдгар
|1 1
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 1
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|1 1
|Барселона
|Рафинья Диас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 4:2 Бетис
Исход игры
Атлетик Б
50% (59)
Ничья
34.7% (41)
Бетис
15.3% (18)
Тотал 2.5
Больше
35.09% (40)
Меньше
64.91% (74)
Обе команды забьют
Да
69.3% (79)
Нет
30.7% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (40)
2:1 Атлетик Б
26.3% (31)
1:0 Атлетик Б
22% (26)
1:2 Бетис
6.8% (8)
0:1 Бетис
4.2% (5)
0:2 Бетис
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!