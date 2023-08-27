Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

55' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

54' Песселья Херман плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

52' Г О О О О Л - Гурусета Горка забивает с правой ноги!

52' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Иско Аларкон из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хорошую попытку сделал Уильямс Иньяки . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Бетис

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

47' Удар от ворот произведет Бетис

46' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Г О О О О О Л - Весга Микель из команды Атлетик Б забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Руй Силва прыгнул вправо!

45' После проверки VAR судья изменил решение - Атлетик Б пробьет пенальти!

44' Гидо Родригес получил желтую карточку от судьи

43' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Атлетик Б

42' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Иско Аларкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Бетис

36' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Бетис

35' Близко! Муньяин Икер нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

34' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Перес Айосе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Иско Аларкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Г О О О О О Л - Весга Микель из команды Атлетик Б забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Руй Силва прыгнул не в ту сторону.

30' После проверки VAR судья не изменил решения - Атлетик Б пробьет пенальти!

27' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Атлетик Б

25' Удар от ворот произведет Бетис

25' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Бетис

22' Рока Марк не смог попасть в створ ударом издали

20' Удар от ворот произведет Бетис

19' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Муньяин Икер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Удар от ворот произведет Бетис

14' Муньяин Икер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Муньяин Икер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Вивиан Даниэль и попал в каркас ворот!

10' Г О О О О Л - Иско Аларкон забивает с правой ноги!

10' Руибаль Айтор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Абнер из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Бетис

6' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

5' Иско Аларкон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Г О О О О Л - Виллиан Жозе забивает ударом с правой ноги!

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

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