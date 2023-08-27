Эрик Гарсия прихватывает в центре поля Сорлота, срывая забег норвежца, еще одно предупреждение у нас.

Роберто врывается в штрафную с правого края и исполняет острую передачу во вратарскую, но на дальней штанге партнерам не удается довести момент до удара.

Фати врывается в штрафную хозяев с левого края и пробивает низом, однако на пути мяча возникает Куэнка.

Гюндоган вырезает острую передачу с правого фланга, Фати опережает защитника и слёта пробивает с десяти метров - мяч проходит рядом со штангой!

Бен Бреретон играет у хозяев вместо Даниэля Парехо. У гостей Илкая Гюндогана меняет Фермин Лопес.

Активный Педраса исполняет острый прострел с левого фланга, однако подуставший Сорлот не смог встретиться с мячом и пробить по воротам.

Алехандро Эрнандес добавляет к основному времени матча 6 минут.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:4! РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ! Ямаль смещается с правого фланга к центру и отмечается ударом в ближний угол, мяч попадает в штангу и отскакивает вдоль ворот, а Левандовски переправляет снаряд в открытый угол!

Просто невероятные качели у нас сегодня, вот такие матчи чемпионата Испании хочется наблюдать регулярно. А еще минут 10 рефери наверняка добавит.

Снова "Барселона", поведя в счёте, почувствовала уверенность в себе, "Вильярреал" в эти минуты совсем действует без мяча.

Замена в составе каталонского клуба - Ансу Фати появляется на поле вместо Ламина Ямаля.

Еще одна замена и у хозяев - вместо Алехандро Баэны на поле появляется Луис Моралес.

Торрес и Фати вдвоем убегали на одного защитника "Вильярреала", однако отдать точный пас Ферран не сумел.

Парехо получает желтую карточку, судя по всему, за споры с арбитром.

Разошелся у нас арбитр, теперь Габбия предупрежден, жестко защитник хозяев встретил в центре поля Фати.

Террац получает желтую карточку за срыв атаки соперника фолом в центре поля.

Позиционная атака каталонцев завершается подачей Ямаля с правого фланга - Йоргенсен забирает мяч на дальней штанге.

Де Йонг в единоборстве с Морено толкает в спину соперника, фол в атаке для "Барселоны" фиксирует арбитр.

Левандовски получает мяч на линии штрафной и с разворота пробивает в левый от себя угол - Йоргенсен в прыжке отбивает снаряд!

Штрафной неподалеку от левого угла штрафной площади зарабатывает "Барселона", однако с мягкой подачей Гюндогана оборона "Вильярреала" справляется.

20 минут отыграли команды после перерыва, моменты у "Барселоны" достаточно убойные, однако мяч в ворота отчаянно не идет.

Готовит замены в составе своей команды Кике Сетьен, неплохо было бы освежить переднюю линию для острых контратак.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:3! ФЕРРАН ТОРРЕС! Ферран мягко забрасывает мяч на Гави, сам же пробивает по воротам с отскоком от газона, снаряд попадает в защитника, а на добивании Торрес уже отправляет круглого в сетку!

Массовые замены у хозяев - Денис Суарес играет вместо Этьена Капу, Илиас Ахомач меняет Жерара Морено, а Санти Комесанья в игре вместо Рамона Терраца.

Второй тайм начался! Эрик Гарсия появляется на поле вместо Андреаса Кристенсена.

Сразу же каталонцы настырно лезут вперед, Левановски и Гюндоган неплохо комбинировали в штрафной, поляк в итоге оказался на газоне, но пенальти нет.

Йоргенсен играет на выходе после прострела соперника, хозяевам не удается далеко выбить мяч, а Ромеу с 17 метров пробивает чуть выше перекладины!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:2! АЛЕХАНДРО БАЭНА! Быстрая атака по левому флангу удается хозяевам, Педраса протащил мяч до штрафной и отдал передачу на Баэну, который в касание нанес точный обводящий удар в дальний угол!

Вот так развиваются у нас события, "Вильярреал" не просто отыгрывается, а уже и выходит вперед. Да, сезон для "Барселоны" будет не самым простым.

Баэна с углового с правого фланга исполняет прострел на ближнюю штангу, партнер попытался отыграть на третьего, но оборона "Барселоны" справилась.

Ямаль получает мяч в штрафной соперника и пробивает в правый от себя угол - снаряд попадает в крестовину ворот Йоргенсена!

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Левандовси получил желтую карточку за неспортивное поведение, недоволен судейством польский нападающий "Барсы".

45' Как всегда много добавляют в Испании, команды уже готовы покинуть поле, но компенсированное время им придется отыграть полностью.

45' Ямаль врывается в штрафную с правого края, обыгрывает двоих соперников, однако удар юного дарования "Барсы" успевает заблокировать Куэнка.

45' Последние минуты проходят без моментов, хотя "Вильяяреал" на волне успеха продолжает атаковать больше.

45' 6 минут добавляет к основному времени первого тайма Алехандро Эрнандес.

44' Первая желтая карточка в сегодняшнем матче, Ямаль наказан за срыв перспективной атаки, которую разгонял Педраса.

43' Ромеу завершает быструю атаку "Барселоны" ударом из-за пределов штрафной - Йоргенсен мяч накрывает.

42' Отличный футбол мы смотрим на "Эстадио де ла Керамика", "Вильярреал" нашел в себе силы догнать соперника еще до перерыва.

41' Проверили видеоассистенты правильность взятия ворот, был вероятен офсайд в развитии атаки в момент паса на Сорлота, но в этом случае норвежец был в правильном положении.

40' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2! АЛЕКСАНДР СОРЛОТ!

Морено с радиуса штрафной исполняет тонкий пас на левый край, Педраса остро простреливает вдоль ворот, а Сорлот из вратарской отправляет мяч в пустой угол!

38' Каталонцы отбирают мяч у чужой штрафной, после чего Гюндоган отмечается ударом из-за пределов штрафной - Йоргенсен на месте.

37' Алонсо от лицевой линии исполняет острую подачу к линии вратарской, но борьба на втором этаже остается за игроками "Вильярреала".

35' Разыгрывают каталонцы мяч на левом фланге атаки, после чего следует навес Гюндогана - оборона хозяев справляется.

34' Напомним, что "Вильярреал" не побеждал "Барселону" дома с октября 2007 года, а вот на "Камп Ноу" удалось победить в конце сезона-2021/22/

33' Некоторое затишье на поле в эти минуты, пытается "Барселона" сбить вновь вернувшийся атакующий настрой соперника.

31' Баэна со штрафного направляет мяч во вратарский угол, однако тер Штеген был к этому готов и поймал снаряд.

30' Отбирают хозяева поля мяч около чужой штрафной, Сорлот оставляет снаряд Капу, который оказывается на газоне после фола Гави. Опаснейший штрафной в 20 метрах от ворот зарабатывает "Вильярреал".

28' Педраса простреливает с левого фланга в штрафную, Капу получает мяч и катит на Морено, удар которого принимает на себя Де Йонг.

27' Возвращается в игру "Вильярреал" благодаря "стандарту", это первый гол, пропущенный "Барселоной" на старте чемпионата Испании.

26' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! ХУАН ФОЙТ!

Угловой с правого фланга исполнил Баэна, Фойт в центре штрафной выпрыгнул выше всех и головой с рикошетом от штанги отправил снаряд в сетку!

25' Педраса получает мяч на левом фланге, на скорости врывается в штрафную и пробивает низом - тер Штеген отбивает снаряд на угловой!

24' Достаточно спокойная для "Барселоны" игра, если не считать стартовые 10 минут, сейчас от запала "Вильярреала" не осталось и следа.

22' Гюндоган с углового исполнил перевод на левый фланг, Ямаль принял мяч и навесил во вратарскую, где мяч забрал Йоргенсен.

21' Мяч отскакивает к Де Йонгу перед штрафной соперника, тот катит на ход Левандовски, Роберт входит в штрафную и бьет, однако мяч от ноги Габбии проходит рядом со штангой.

19' Позиционно атакует "Барселона" в эти минуты, такой счёт практически гарантирует каталонцам успех, учитывая, как мало они пропускают.

18' Еще один угловой заработали каталонц на левом фланге, в этот раз после навеса Гюндогана хозяева мяч выбили надежнее.

17' Фойт получает мяч на правом краю штрафной и простреливает, но попадает в Алонсо, претензии на игру рукой абсолютно беспочвенны.

16' Дисквалифицированный Хави смотрит за игрой своей команды с трибун, пока реализация моментов не может не радовать наставника "Барселоны".

15' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ФРЕНКИ ДЕ ЙОНГ!

Левандовски получил мяч на линии штрафной, Педраса, казалось, остановил поляка, однако снаряд отскочил к свободному Де Йонгу, который спокойно расстрелял ворота хозяева!

14' В прошлом сезоне "Барселоне" для гостевой победы над "Вильярреалом" хватило одного гола Педри, сегодня есть хорошая заявка на очередные 3 очка.

12' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ГАВИ!

Справились хозяева с угловым у своих ворот, мяч отскочил на правый фланг к Ямалю, тот подает на дальнюю штангу, а Гави головой посылает снаряд в противоход Йоргенсену!

11' Пока очень мощно начинает "Вильярреал", нет у "Барселоны" противоядия против быстрых атак соперника.

10' Сорлот играет в "стенку" с Баэной, вываливается на рандеву с тер Штегеном, однако голкипер ногой парирует несильный удар норвежца!

9' Морено приближается к штрафной с правого края, играет в "стенку" с Капу и пытается пробить с 16 метров, однако на пути мяча возникает защитник "Барсы".

8' Напомним, что "Вильярреал" стартовал с домашнего поражения от "Бетиса" (1:2), однако в прошлые выходные на выезде победил "Мальорку" с минимальным счётом.

7' Педраса прорывается по левому флангу и низом катит мяч на линию штрафной, а Баэна в касание пробивает рядом с дальней штангой!

6' Подтверждает ВАР правильность решения бригады арбитров, хотя судьбу эпизода реально решили какие-то сантиметры.

5' Сорлот после передачи из глубины поля вываливается на рандеву с тер Штегеном и укладывает мяч в нижний угол, однако рефери фиксирует офсайд, причем довольно спорный.

4' Морено приблизился к штрафной соперника и исполнил перевод на левый край на Баэну, который возможности для удара не нашел.

3' Де Йонг из центральной зоны вырезает передачу на правый край штрафной, однако Левандовски к мячу не успевает.

2' Напомним, что "Барселона" начала защиту чемпионского титула с нулевой ничей против "Хетафе", а во втором туре лишь в концовке дожала "Кадис" - 2:0.