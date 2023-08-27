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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 21679 Главный судья: Эрнандес Алехандро
Вильярреал
3:4
Второй тайм: 90+'
Барселона
0'
0:1
12' Гол
Гави
0:2
15' Гол
Де Йонг Френки
1:2
26' Гол
Фойт Хуан
2:2
40' Гол
Сорлот Александр
44' Желтая карточка
Ямаль Ламин
45' Желтая карточка
Левандовски Роберт
45' Желтая карточка
Фойт Хуан
3:2
50' Гол
Баэна Алехандро
57' Желтая карточка
Террац Рамон
3:3
68' Гол
Торрес Ферран
3:4
71' Гол
Левандовски Роберт
80' Желтая карточка
Габбия Маттео
82' Желтая карточка
Гарсия Эрик

Ход матча

12'
0:1
Гави
(Ямаль Ламин)
15'
0:2
Де Йонг Френки
26'
Фойт Хуан
(Баэна Алехандро)
1:2
40'
Сорлот Александр
(Педраса Альфонсо)
2:2
44'
 
Ямаль Ламин
45'
 
Левандовски Роберт
45'
Фойт Хуан
 
46'
 
Гарсия Эрик
Кристенсен Андреас
50'
Баэна Алехандро
(Педраса Альфонсо)
3:2
57'
Террац Рамон
 
63'
 
Торрес Ферран
Ромеу Ориоль
68'
3:3
Торрес Ферран
70'
Денис Суарес
Капу Этьен
 
70'
Комесанья Санти
Террац Рамон
 
70'
Ахомач Илиас
Морено Херард
 
71'
3:4
Левандовски Роберт
77'
 
Фати Ансу
Ямаль Ламин
77'
Моралес Луис
Баэна Алехандро
 
80'
Габбия Маттео
 
82'
 
Гарсия Эрик
86'
Бреретон Бен
Парехо Даниэль
 
86'
 
Лопес Фермин
Гюндоган Илкай

Статистика матча

  • 3 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 5
  • 5 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 196 Количество передач 246
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 137
Вильярреал 4.4% (6)
X 13.9% (19)
Барселона 81.8% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Барселона
48.00
8.00
2.14
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
8
Фойт
Хуан
2
Габбия
Маттео
5
Куэнка
Хорхе
24
Педраса
Альфонсо
20
Террац
Рамон
10
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
16
Баэна
Алехандро
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
15
Кристенсен
Андреас
21
Де
Йонг
Френки
20
Роберто
Серхи
17
Алонсо
Маркос
18
Ромеу
Ориоль
22
Гюндоган
Илкай
27
Ямаль
Ламин
6
Гави
9
Левандовски
Роберт
Вильярреал
4-3-3
Барселона
4-2-3-1

История личных встреч

Вильярреал
Барселона

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
112.5%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед

26 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

34 матча

8.8%
20.6%
70.6%
3 победы 7 ничьих 24 победы

Первый тайм

11.8%
35.3%
52.9%
4 победы 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

14.7%
38.2%
47.1%
5 побед 13 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:1
П
4:4
П
2:0
П
5:1
П
0:2
П
4:1
П
1:1
П
2:2
П
3:0
КК
1:3
КК
3:1
П
3:2
П
0:1
П
2:3
П
2:1
П
0:0
П
5:0
П
0:1
П
3:1
П
1:4
П
1:1
П
3:3
П
1:2
ПД
1:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
3:1

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.06
0.94

Среднее время на гол

85
95

Всего голов

45
34

Голов в среднем за матч

2.65
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

63
50

Голов в среднем за матч

1.85
1.47

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 1 0.33
Сорлот Александр 1 0.33
Морено Херард 1 0.33
Куэнка Хорхе 1 0.33
Фойт Хуан 1 0.33
Педраса Альфонсо 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Ферран 2 0.67
Левандовски Роберт 1 0.33
Де Йонг Френки 1 0.33
Педри 1 0.33
Гави 1 0.33
Гюндоган Илкай 0 0
Ямаль Ламин 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Террац Рамон 2 0
Манди Аисса 1 0
Комесанья Санти 1 0
Бреретон Бен 1 0
Фойт Хуан 1 0
Баэна Алехандро 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафинья Диас 1 1
Гави 2 0
Хави Эрнандес 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Де Йонг Френки 1 0
Педри 1 0
Ямаль Ламин 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Вильярреал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Вильярреал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1
Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1
Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4

Результаты матчей

Вильярреал
Барселона

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Барселона
 4:3 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Валенсия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Кадис
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Осасуна
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Вильярреал
 3:4 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Сельта
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Барселона
 4:3 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Вильярреал
 3:4 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Барселона
 4:3 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Вильярреал
 3:4 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
18.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 4 (1)
Жирона Стуани Кристиан 2
Алавес Кике Гарсия 2
Жирона Эррера Янгель 2
Барселона Торрес Ферран 2
Весь список

Топ нарушителей
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Кадис Сан Эметерио Феде 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
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  • Второй тайм
  • Дополнительное время
    90'
    Алехандро Эрнандес добавляет к основному времени матча 6 минут.
  • 88'
    Активный Педраса исполняет острый прострел с левого фланга, однако подуставший Сорлот не смог встретиться с мячом и пробить по воротам.
  • Замена
    86'
    Бен Бреретон играет у хозяев вместо Даниэля Парехо. У гостей Илкая Гюндогана меняет Фермин Лопес.
  • Опасный момент
    85'
    Гюндоган вырезает острую передачу с правого фланга, Фати опережает защитника и слёта пробивает с десяти метров - мяч проходит рядом со штангой!
  • 84'
    Фати врывается в штрафную хозяев с левого края и пробивает низом, однако на пути мяча возникает Куэнка.
  • 83'
    Роберто врывается в штрафную с правого края и исполняет острую передачу во вратарскую, но на дальней штанге партнерам не удается довести момент до удара.
  • Желтая карточка
    82'
    Эрик Гарсия прихватывает в центре поля Сорлота, срывая забег норвежца, еще одно предупреждение у нас.
  • Желтая карточка
    80'
    Разошелся у нас арбитр, теперь Габбия предупрежден, жестко защитник хозяев встретил в центре поля Фати.
  • Желтая карточка
    79'
    Парехо получает желтую карточку, судя по всему, за споры с арбитром.
  • 78'
    Торрес и Фати вдвоем убегали на одного защитника "Вильярреала", однако отдать точный пас Ферран не сумел.
  • Замена
    77'
    Еще одна замена и у хозяев - вместо Алехандро Баэны на поле появляется Луис Моралес.
  • Замена
    76'
    Замена в составе каталонского клуба - Ансу Фати появляется на поле вместо Ламина Ямаля.
  • 75'
    Снова "Барселона", поведя в счёте, почувствовала уверенность в себе, "Вильярреал" в эти минуты совсем действует без мяча.
  • 73'
    Просто невероятные качели у нас сегодня, вот такие матчи чемпионата Испании хочется наблюдать регулярно. А еще минут 10 рефери наверняка добавит.
  • Описание гола
    71'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:4! РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ!
    Ямаль смещается с правого фланга к центру и отмечается ударом в ближний угол, мяч попадает в штангу и отскакивает вдоль ворот, а Левандовски переправляет снаряд в открытый угол!
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    • Замена
      70'
      Массовые замены у хозяев - Денис Суарес играет вместо Этьена Капу, Илиас Ахомач меняет Жерара Морено, а Санти Комесанья в игре вместо Рамона Терраца.
    • Описание гола
      68'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:3! ФЕРРАН ТОРРЕС!
      Ферран мягко забрасывает мяч на Гави, сам же пробивает по воротам с отскоком от газона, снаряд попадает в защитника, а на добивании Торрес уже отправляет круглого в сетку!
    • 67'
      Готовит замены в составе своей команды Кике Сетьен, неплохо было бы освежить переднюю линию для острых контратак.
    • 65'
      20 минут отыграли команды после перерыва, моменты у "Барселоны" достаточно убойные, однако мяч в ворота отчаянно не идет.
    • Замена
      63'
      Вместо Ориоля Ромеу на поле появляется Ферран Торрес.
    • 61'
      Штрафной неподалеку от левого угла штрафной площади зарабатывает "Барселона", однако с мягкой подачей Гюндогана оборона "Вильярреала" справляется.
    • Опасный момент
      60'
      Левандовски получает мяч на линии штрафной и с разворота пробивает в левый от себя угол - Йоргенсен в прыжке отбивает снаряд!
    • Фол, нарушение
      59'
      Де Йонг в единоборстве с Морено толкает в спину соперника, фол в атаке для "Барселоны" фиксирует арбитр.
    • 58'
      Позиционная атака каталонцев завершается подачей Ямаля с правого фланга - Йоргенсен забирает мяч на дальней штанге.
    • Желтая карточка
      57'
      Террац получает желтую карточку за срыв атаки соперника фолом в центре поля.
    • Опасный момент
      56'
      Ямаль получает мяч в штрафной соперника и пробивает в правый от себя угол - снаряд попадает в крестовину ворот Йоргенсена!
    • Угловой
      54'
      Баэна с углового с правого фланга исполняет прострел на ближнюю штангу, партнер попытался отыграть на третьего, но оборона "Барселоны" справилась.
    • 52'
      Вот так развиваются у нас события, "Вильярреал" не просто отыгрывается, а уже и выходит вперед. Да, сезон для "Барселоны" будет не самым простым.
    • Описание гола
      50'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:2! АЛЕХАНДРО БАЭНА!
      Быстрая атака по левому флангу удается хозяевам, Педраса протащил мяч до штрафной и отдал передачу на Баэну, который в касание нанес точный обводящий удар в дальний угол!
    • Опасный момент
      49'
      Йоргенсен играет на выходе после прострела соперника, хозяевам не удается далеко выбить мяч, а Ромеу с 17 метров пробивает чуть выше перекладины!
    • 47'
      Сразу же каталонцы настырно лезут вперед, Левановски и Гюндоган неплохо комбинировали в штрафной, поляк в итоге оказался на газоне, но пенальти нет.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Эрик Гарсия появляется на поле вместо Андреаса Кристенсена.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Желтая карточка
      45'
      Левандовси получил желтую карточку за неспортивное поведение, недоволен судейством польский нападающий "Барсы".
    • 45'
      Как всегда много добавляют в Испании, команды уже готовы покинуть поле, но компенсированное время им придется отыграть полностью.
    • Опасный момент
      45'
      Ямаль врывается в штрафную с правого края, обыгрывает двоих соперников, однако удар юного дарования "Барсы" успевает заблокировать Куэнка.
    • 45'
      Последние минуты проходят без моментов, хотя "Вильяяреал" на волне успеха продолжает атаковать больше.
    • Дополнительное время
      45'
      6 минут добавляет к основному времени первого тайма Алехандро Эрнандес.
    • Желтая карточка
      44'
      Первая желтая карточка в сегодняшнем матче, Ямаль наказан за срыв перспективной атаки, которую разгонял Педраса.
    • 43'
      Ромеу завершает быструю атаку "Барселоны" ударом из-за пределов штрафной - Йоргенсен мяч накрывает.
    • 42'
      Отличный футбол мы смотрим на "Эстадио де ла Керамика", "Вильярреал" нашел в себе силы догнать соперника еще до перерыва.
    • Видеоповтор
      41'
      Проверили видеоассистенты правильность взятия ворот, был вероятен офсайд в развитии атаки в момент паса на Сорлота, но в этом случае норвежец был в правильном положении.
    • Описание гола
      40'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2! АЛЕКСАНДР СОРЛОТ!
      Морено с радиуса штрафной исполняет тонкий пас на левый край, Педраса остро простреливает вдоль ворот, а Сорлот из вратарской отправляет мяч в пустой угол!
    • 38'
      Каталонцы отбирают мяч у чужой штрафной, после чего Гюндоган отмечается ударом из-за пределов штрафной - Йоргенсен на месте.
    • 37'
      Алонсо от лицевой линии исполняет острую подачу к линии вратарской, но борьба на втором этаже остается за игроками "Вильярреала".
    • Угловой
      35'
      Разыгрывают каталонцы мяч на левом фланге атаки, после чего следует навес Гюндогана - оборона хозяев справляется.
    • 34'
      Напомним, что "Вильярреал" не побеждал "Барселону" дома с октября 2007 года, а вот на "Камп Ноу" удалось победить в конце сезона-2021/22/
    • 33'
      Некоторое затишье на поле в эти минуты, пытается "Барселона" сбить вновь вернувшийся атакующий настрой соперника.
    • 31'
      Баэна со штрафного направляет мяч во вратарский угол, однако тер Штеген был к этому готов и поймал снаряд.
    • Фол, нарушение
      30'
      Отбирают хозяева поля мяч около чужой штрафной, Сорлот оставляет снаряд Капу, который оказывается на газоне после фола Гави. Опаснейший штрафной в 20 метрах от ворот зарабатывает "Вильярреал".
    • 28'
      Педраса простреливает с левого фланга в штрафную, Капу получает мяч и катит на Морено, удар которого принимает на себя Де Йонг.
    • 27'
      Возвращается в игру "Вильярреал" благодаря "стандарту", это первый гол, пропущенный "Барселоной" на старте чемпионата Испании.
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! ХУАН ФОЙТ!
      Угловой с правого фланга исполнил Баэна, Фойт в центре штрафной выпрыгнул выше всех и головой с рикошетом от штанги отправил снаряд в сетку!
    • Опасный момент
      25'
      Педраса получает мяч на левом фланге, на скорости врывается в штрафную и пробивает низом - тер Штеген отбивает снаряд на угловой!
    • 24'
      Достаточно спокойная для "Барселоны" игра, если не считать стартовые 10 минут, сейчас от запала "Вильярреала" не осталось и следа.
    • 22'
      Гюндоган с углового исполнил перевод на левый фланг, Ямаль принял мяч и навесил во вратарскую, где мяч забрал Йоргенсен.
    • 21'
      Мяч отскакивает к Де Йонгу перед штрафной соперника, тот катит на ход Левандовски, Роберт входит в штрафную и бьет, однако мяч от ноги Габбии проходит рядом со штангой.
    • 19'
      Позиционно атакует "Барселона" в эти минуты, такой счёт практически гарантирует каталонцам успех, учитывая, как мало они пропускают.
    • 18'
      Еще один угловой заработали каталонц на левом фланге, в этот раз после навеса Гюндогана хозяева мяч выбили надежнее.
    • 17'
      Фойт получает мяч на правом краю штрафной и простреливает, но попадает в Алонсо, претензии на игру рукой абсолютно беспочвенны.
    • 16'
      Дисквалифицированный Хави смотрит за игрой своей команды с трибун, пока реализация моментов не может не радовать наставника "Барселоны".
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ФРЕНКИ ДЕ ЙОНГ!
      Левандовски получил мяч на линии штрафной, Педраса, казалось, остановил поляка, однако снаряд отскочил к свободному Де Йонгу, который спокойно расстрелял ворота хозяева!
    • 14'
      В прошлом сезоне "Барселоне" для гостевой победы над "Вильярреалом" хватило одного гола Педри, сегодня есть хорошая заявка на очередные 3 очка.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ГАВИ!
      Справились хозяева с угловым у своих ворот, мяч отскочил на правый фланг к Ямалю, тот подает на дальнюю штангу, а Гави головой посылает снаряд в противоход Йоргенсену!
    • 11'
      Пока очень мощно начинает "Вильярреал", нет у "Барселоны" противоядия против быстрых атак соперника.
    • Опасный момент
      10'
      Сорлот играет в "стенку" с Баэной, вываливается на рандеву с тер Штегеном, однако голкипер ногой парирует несильный удар норвежца!
    • 9'
      Морено приближается к штрафной с правого края, играет в "стенку" с Капу и пытается пробить с 16 метров, однако на пути мяча возникает защитник "Барсы".
    • 8'
      Напомним, что "Вильярреал" стартовал с домашнего поражения от "Бетиса" (1:2), однако в прошлые выходные на выезде победил "Мальорку" с минимальным счётом.
    • Опасный момент
      7'
      Педраса прорывается по левому флангу и низом катит мяч на линию штрафной, а Баэна в касание пробивает рядом с дальней штангой!
    • Видеоповтор
      6'
      Подтверждает ВАР правильность решения бригады арбитров, хотя судьбу эпизода реально решили какие-то сантиметры.
    • Офсайд
      5'
      Сорлот после передачи из глубины поля вываливается на рандеву с тер Штегеном и укладывает мяч в нижний угол, однако рефери фиксирует офсайд, причем довольно спорный.
    • 4'
      Морено приблизился к штрафной соперника и исполнил перевод на левый край на Баэну, который возможности для удара не нашел.
    • 3'
      Де Йонг из центральной зоны вырезает передачу на правый край штрафной, однако Левандовски к мячу не успевает.
    • 2'
      Напомним, что "Барселона" начала защиту чемпионского титула с нулевой ничей против "Хетафе", а во втором туре лишь в концовке дожала "Кадис" - 2:0.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 3:4 Барселона

    Исход игры
    Вильярреал
    4.4% (6)
    Ничья
    13.9% (19)
    Барселона
    81.8% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (78)
    Меньше
    31.58% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (95)
    Нет
    16.67% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    44.5% (61)
    1:1 Ничья
    12.4% (17)
    0:1 Барселона
    9.5% (13)
    1:3 Барселона
    5.1% (7)
    0:2 Барселона
    4.4% (6)
    2:3 Барселона
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    1:4 Барселона
    1.5% (2)
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