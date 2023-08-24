Тур: 3. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Эрнандес Алехандро
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История личных встреч
Вильярреал
Барселона
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
112.5%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед
26 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы
Первый тайм
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
34 матча
8.8%
20.6%
70.6%
3 победы 7 ничьих 24 победы
Первый тайм
11.8%
35.3%
52.9%
4 победы 12 ничьих 18 побед
Второй тайм
14.7%
38.2%
47.1%
5 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.06
0.94
Среднее время на гол
85
95
Всего голов
45
34
Голов в среднем за матч
2.65
2
Среднее время на гол
34
45
Всего голов
63
50
Голов в среднем за матч
1.85
1.47
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
48
61
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|1
|0.5
|Куэнка Хорхе
|1
|0.5
|Баэна Алехандро
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Ферран
|1
|0.5
|Педри
|1
|0.5
|Левандовски Роберт
|0
|0
|Гюндоган Илкай
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манди Аисса
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Баэна Алехандро
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафинья Диас
|1
|1
|Гави
|2
|0
|Хави Эрнандес
|0
|1
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Де Йонг Френки
|1
|0
|Педри
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Вильярреал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Вильярреал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1
Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1
Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4
Результаты матчей
Вильярреал
Барселона
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|3 (1)
|Жирона
|Стуани Кристиан
|2
|Алавес
|Кике Гарсия
|2
|Алавес
|Риоха Луис
|1 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|1 (1)
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 1
|Барселона
|Рафинья Диас
|1 1
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|1 1
|Севилья
|Гудель Неманья
|2
|Хетафе
|Митрович Стефан
|2
Прогнозы на матч Вильярреал - Барселона
Исход игры
Вильярреал
6.1% (3)
Ничья
18.4% (9)
Барселона
75.5% (37)
Тотал 2.5
Больше
71.74% (33)
Меньше
28.26% (13)
Обе команды забьют
Да
89.13% (41)
Нет
10.87% (5)
Популярный счёт
1:2 Барселона
55.1% (27)
1:1 Ничья
16.3% (8)
0:2 Барселона
8.2% (4)
2:3 Барселона
4.1% (2)
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