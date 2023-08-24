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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Вильярреал
 
Позже
Барселона
Прогнозы 49
Вильярреал 6.1% (3)
X 18.4% (9)
Барселона 75.5% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Барселона
3.60
3.80
2.08
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Вильярреал
Барселона

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
112.5%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед

26 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

34 матча

8.8%
20.6%
70.6%
3 победы 7 ничьих 24 победы

Первый тайм

11.8%
35.3%
52.9%
4 победы 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

14.7%
38.2%
47.1%
5 побед 13 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:1
П
4:4
П
2:0
П
5:1
П
0:2
П
4:1
П
1:1
П
2:2
П
3:0
КК
1:3
КК
3:1
П
3:2
П
0:1
П
2:3
П
2:1
П
0:0
П
5:0
П
0:1
П
3:1
П
1:4
П
1:1
П
3:3
П
1:2
ПД
1:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
3:1

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.06
0.94

Среднее время на гол

85
95

Всего голов

45
34

Голов в среднем за матч

2.65
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

63
50

Голов в среднем за матч

1.85
1.47

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 1 0.5
Куэнка Хорхе 1 0.5
Баэна Алехандро 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Ферран 1 0.5
Педри 1 0.5
Левандовски Роберт 0 0
Гюндоган Илкай 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манди Аисса 1 0
Комесанья Санти 1 0
Бреретон Бен 1 0
Баэна Алехандро 1 0
Террац Рамон 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафинья Диас 1 1
Гави 2 0
Хави Эрнандес 0 1
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Де Йонг Френки 1 0
Педри 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Вильярреал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Вильярреал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1
Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1
Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4

Результаты матчей

Вильярреал
Барселона

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Валенсия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Осасуна
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Кадис
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Сельта
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
19.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Альмерия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 3 (1)
Жирона Стуани Кристиан 2
Алавес Кике Гарсия 2
Алавес Риоха Луис 1 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Атлетик Б Сансет Ойян 1 1
Севилья Гудель Неманья 2
Хетафе Митрович Стефан 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2023, осталось 2 дня 8 часов 58 минут.

    Главный судья: Эрнандес Алехандро

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  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 49
    Вильярреал 6.1% (3)
    X 18.4% (9)
    Барселона 75.5% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Барселона
    3.60
    3.80
    2.08
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Вильярреал - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Вильярреал - Барселона

    Исход игры
    Вильярреал
    6.1% (3)
    Ничья
    18.4% (9)
    Барселона
    75.5% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.74% (33)
    Меньше
    28.26% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    89.13% (41)
    Нет
    10.87% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    55.1% (27)
    1:1 Ничья
    16.3% (8)
    0:2 Барселона
    8.2% (4)
    2:3 Барселона
    4.1% (2)
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    Вильярреал
    Барселона
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