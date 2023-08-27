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Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 12700
ЛАСК
2:0
Конец матча
Аустрия Вена
0'
1:0
32' Гол
Цуль Роберт
35' Желтая карточка
Йовичич Бранко
39' Желтая карточка
Хускович Муарем
57' Желтая карточка
Цуль Роберт
2:0
58' Гол
Цуль Роберт
74' Желтая карточка
Фитц Доминик
90'+6
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
33
Люкенедер
Феликс
29
Флеккер
Флориан
18
Йовичич
Бранко
30
Хорват
Саша
7
Реннер
Рене
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
23
Мустафа
Ибрагим
1
Фрюхтль
Кристиан
66
Мартинс
Марвин
3
Галвао
Лукас
5
Балтакса
Матан
26
Ранфтль
Райнхольд
30
Фишер
Манфред
23
Браунёдер
Маттиас
21
Гуэнуш
Хаким
17
Грубер
Андреас
9
Хускович
Муарем
36
Фитц
Доминик
ЛАСК
3-4-3
Аустрия Вена
3-4-3

История личных встреч

ЛАСК
Аустрия Вена

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
16.7%
16 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

36 матчей

44.4%
19.4%
36.2%
16 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
16 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Б
3:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
2:3
Б
0:2
ТМК
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:3
Б
5:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:3
Б
2:2
Б
2:0
К
1:0
ТМС
2:0
Б(M
5:0
Б(M
0:4
Б(M
4:1
Б(M
3:4
Б(M
0:1
К
1:0
Б(M
0:1
Б(M
3:0
Б(M
4:5
Б(M
4:0
Б(M
4:0
Б(M
5:0
Б(M
0:1
Б(M
2:1
Б(M
0:0

Голы

Всего голов

37
20

Голов в среднем за матч

1.95
1.18

Среднее время на гол

46
76

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.94
1.37

Среднее время на гол

46
65

Всего голов

70
46

Голов в среднем за матч

1.94
1.28

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

46
70

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуль Роберт 3 0.6
Цирайс Филипп 1 0.2
Люкенедер Феликс 1 0.2
Хавель Элиас 1 0.2
Флеккер Флориан 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 2 0.4
Ранфтль Райнхольд 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Роберт 2 0
Стойкович Филип 2 0
Хорват Саша 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Реннер Рене 2 0
Любич Иван 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грубер Андреас 2 0
Хускович Муарем 2 0
Мартинс Марвин 0 1
Ранфтль Райнхольд 1 0
Галвао Лукас 1 0
Балтакса Матан 1 0
Фитц Доминик 1 0
Джукич Александар 1 0
Хандль Йоханнес 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
ЛАСК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
0
ЛАСК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Аустрия Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0
ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Зальцбург - ЛАСК 0:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2
Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1

Результаты матчей

ЛАСК
Аустрия Вена

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
3 раза 60%
1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
2
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 5 5 0 0 14 - 2 15
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 9 - 4 9
4.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
5.
ЛАСК
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Альтах
 5 2 1 2 5 - 7 7
7.
Вольфсбергер
 5 1 3 1 6 - 6 6
8.
Хартберг
 5 1 2 2 7 - 13 5
9.
Аустрия Вена
 5 1 1 3 2 - 7 4
10.
Аустрия Лустенау
 5 0 2 3 3 - 9 2
11.
Сваровски Тироль
 5 0 2 3 3 - 9 2
12.
Блау-Вайсс Линц
 5 0 1 4 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
ЛАСК
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Рапид Вена
 3 1 1 1 5 - 2 4
5.
Вольфсбергер
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Альтах
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Аустрия Вена
 2 0 1 1 0 - 3 1
10.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 8 1
11.
Хартберг
 3 0 1 2 3 - 10 1
12.
Аустрия Лустенау
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Аустрия Клагенфурт
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Штурм Грац
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Рапид Вена
 2 1 1 0 6 - 1 4
5.
Хартберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Аустрия Вена
 3 1 0 2 2 - 4 3
8.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Вольфсбергер
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 1 - 5 1
12.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 4 (2)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 3 (2)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 4
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 3
Штурм Грац Китеишвили Отар 3
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 3
Хартберг Хайль Юрген 3
Весь список
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