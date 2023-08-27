Тур: 5. Стадион: Райффайзен Арена. Зрители: 12700
2:0
Конец матча
0'
1:0
32' ГолЦуль Роберт
35' Желтая карточкаЙовичич Бранко
39' Желтая карточкаХускович Муарем
57' Желтая карточкаЦуль Роберт
2:0
58' ГолЦуль Роберт
74' Желтая карточкаФитц Доминик
90'+6
Ход матча
32'
1:0
35'
39'
57'
58'
2:0
74'
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
21
Гуэнуш
Хаким
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесНападающий
-
10 Цуль РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Защитник
-
19 Пинто ЛенниПолузащитник
-
21 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
ЛАСК
Аустрия Вена
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
16.7%
16 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
36 матчей
44.4%
19.4%
36.2%
16 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.4%
27.8%
27.8%
16 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
20
Голов в среднем за матч
1.95
1.18
Среднее время на гол
46
76
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.94
1.37
Среднее время на гол
46
65
Всего голов
70
46
Голов в среднем за матч
1.94
1.28
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
46
70
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуль Роберт
|3
|0.6
|Цирайс Филипп
|1
|0.2
|Люкенедер Феликс
|1
|0.2
|Хавель Элиас
|1
|0.2
|Флеккер Флориан
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|2
|0.4
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуль Роберт
|2
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Хорват Саша
|2
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Любич Иван
|1
|0
|Мустафа Ибрагим
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грубер Андреас
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Мартинс Марвин
|0
|1
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Галвао Лукас
|1
|0
|Балтакса Матан
|1
|0
|Фитц Доминик
|1
|0
|Джукич Александар
|1
|0
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
ЛАСК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
0
ЛАСК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Аустрия Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0
ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Зальцбург - ЛАСК 0:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2
Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1
Результаты матчей
ЛАСК
Аустрия Вена
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
3 раза 60%
1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|4 (2)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|3 (2)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Хартберг
|Диаките Усман
|4
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|3
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|3
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|3
|Хартберг
|Хайль Юрген
|3