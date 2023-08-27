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Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 42478 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Валенсия
1:2
Конец матча
Осасуна
0'
23' Желтая карточка
Корреа Тьерри
0:1
24' Пенальти
Орос Аймар
27' Желтая карточка
Дьякаби Муктар
35' Желтая карточка
Барха Энрике
59' Желтая карточка
Дуро Уго
62' Желтая карточка
Муньос Икер
1:1
80' Гол
Дуро Уго
90' Желтая карточка
Будимир Анте
90' Желтая карточка
Монкайола Хон
1:2
90' Гол
Видаль Начо
90'+8

Ход матча

23'
Корреа Тьерри
 
24'
0:1
Орос Аймар
27'
Дьякаби Муктар
 
35'
 
Барха Энрике
46'
Алмейда Андре
Дьякаби Муктар
 
46'
 
Видаль Начо
Барха Энрике
58'
Фулкье Димитри
Перес Фран
 
59'
Дуро Уго
 
62'
 
Муньос Икер
67'
 
Монкайола Хон
Орос Аймар
67'
 
Мохика Хоан
Арнаис Хосе
74'
 
Будимир Анте
Гарсия Рауль
75'
Каньос Серхи
Лопес Диего
 
75'
Москера Кристиан
Габриэль Паулиста
 
77'
 
Пенья Рубен
Аресо Хесус
80'
Дуро Уго
1:1
90'
 
Будимир Анте
90'
 
Монкайола Хон
90'
1:2
Видаль Начо
(Будимир Анте)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 422 Количество передач 194
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Валенсия 92.6% (112)
X 6.6% (8)
Осасуна 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
15
Озкаджар
Дженк
14
Гайя
Хосе
23
Перес
Фран
18
Пепелу
4
Дьякаби
Муктар
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
9
Дуро
Уго
8
Герра
Хавьер
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
19
Ибаньес
Пабло
34
Муньос
Икер
11
Барха
Энрике
10
Орос
Аймар
20
Арнаис
Хосе
23
Гарсия
Рауль
Валенсия
4-4-2
Осасуна
4-2-3-1

История личных встреч

Валенсия
Осасуна

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

26 матчей

57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.6%
53.8%
11.6%
9 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:4
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
П
4:1
П
3:3
П
1:1
П
3:0
П
4:0
КК
2:1
КК
0:2
П
0:1
П
4:0
П
1:1
П
1:0
П
3:3
П
3:0
П
1:3
П
1:0
П
1:0
ПД
3:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

2.46
1.46

Среднее время на гол

36
61

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.23
0.62

Среднее время на гол

73
146

Всего голов

48
27

Голов в среднем за матч

1.85
1.04

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

48
86

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 1 0.33
Дьякаби Муктар 1 0.33
Герра Хавьер 1 0.33
Пепелу 1 (1) 0.33
Алмейда Андре IV 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Рубен 1 0.33
Гомес Мойсес 1 0.33
Видаль Начо 1 0.33
Орос Аймар 1 (1) 0.33
Будимир Анте 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 2 0
Дуро Уго 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авила Эсекьель 0 1
Будимир Анте 1 0
Торро Лукас 1 0
Барха Энрике 1 0
Гарсия Давид III 1 0
Монкайола Хон 1 0
Муньос Икер 1 0

Результаты матчей

Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осасуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Валенсия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Осасуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Осасуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0
Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0
Осасуна
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2
Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2

Результаты матчей

Валенсия
Осасуна

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Бетис
 2:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Атлетик Б
 2:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Кадис
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Сельта
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Бетис
 2:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Атлетик Б
 2:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Бетис
 2:2 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Атлетик Б
 2:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
18.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 4 (1)
Жирона Стуани Кристиан 2
Бетис Виллиан Жозе 2
Алавес Кике Гарсия 2
Жирона Эррера Янгель 2
Весь список

Топ нарушителей
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Кадис Сан Эметерио Феде 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
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    Прогнозы 121
    Валенсия 92.6% (112)
    X 6.6% (8)
    Осасуна 0.8% (1)
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    Где смотреть матч Валенсия 1:2 Осасуна онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 1:2 Осасуна

    Исход игры
    Валенсия
    92.6% (112)
    Ничья
    6.6% (8)
    Осасуна
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.49% (53)
    Меньше
    53.51% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    51.75% (59)
    Нет
    48.25% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    40.5% (49)
    1:0 Валенсия
    30.6% (37)
    2:0 Валенсия
    13.2% (16)
    1:1 Ничья
    5% (6)
    3:1 Валенсия
    2.5% (3)
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