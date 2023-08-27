Тур: 3. Стадион: Месталья. Зрители: 42478 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
0'
23' Желтая карточкаКорреа Тьерри
0:1
24' ПенальтиОрос Аймар
27' Желтая карточкаДьякаби Муктар
35' Желтая карточкаБарха Энрике
59' Желтая карточкаДуро Уго
62' Желтая карточкаМуньос Икер
1:1
80' ГолДуро Уго
90' Желтая карточкаБудимир Анте
90' Желтая карточкаМонкайола Хон
1:2
90' ГолВидаль Начо
90'+8
Ход матча
23'
24'
0:1
27'
35'
59'
62'
80'
1:1
90'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
10 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
422 Количество передач 194
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Гайя
Хосе
23
Перес
Фран
18
Пепелу
9
Дуро
Уго
12
Аресо
Хесус
34
Муньос
Икер
11
Барха
Энрике
10
Орос
Аймар
20
Арнаис
Хосе
23
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
-
9 Дуро УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Гонсалес УгоВратарь
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
20 Арнаис ХосеПолузащитник
-
23 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Валенсия
Осасуна
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
26 матчей
57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
34.6%
53.8%
11.6%
9 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
2.46
1.46
Среднее время на гол
36
61
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.23
0.62
Среднее время на гол
73
146
Всего голов
48
27
Голов в среднем за матч
1.85
1.04
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
48
86
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|1
|0.33
|Дьякаби Муктар
|1
|0.33
|Герра Хавьер
|1
|0.33
|Пепелу
|1 (1)
|0.33
|Алмейда Андре IV
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Рубен
|1
|0.33
|Гомес Мойсес
|1
|0.33
|Видаль Начо
|1
|0.33
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.33
|Будимир Анте
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьякаби Муктар
|2
|0
|Дуро Уго
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авила Эсекьель
|0
|1
|Будимир Анте
|1
|0
|Торро Лукас
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Гарсия Давид III
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Муньос Икер
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осасуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Валенсия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Осасуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Осасуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0
Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0
Осасуна
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2
Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2
Результаты матчей
Валенсия
Осасуна
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|2:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|2:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|4 (1)
|Жирона
|Стуани Кристиан
|2
|Бетис
|Виллиан Жозе
|2
|Алавес
|Кике Гарсия
|2
|Жирона
|Эррера Янгель
|2
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|3
|Альмерия
|Гонсалес Эдгар
|1 1
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 1
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|1 1
|Барселона
|Рафинья Диас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия 1:2 Осасуна
Исход игры
Валенсия
92.6% (112)
Ничья
6.6% (8)
Осасуна
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.49% (53)
Меньше
53.51% (61)
Обе команды забьют
Да
51.75% (59)
Нет
48.25% (55)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
40.5% (49)
1:0 Валенсия
30.6% (37)
2:0 Валенсия
13.2% (16)
1:1 Ничья
5% (6)
3:1 Валенсия
2.5% (3)
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