Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Осасуна имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Дуро Уго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Герра Хавьер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

46' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Осасуна

45' Дьякаби Муктар не смог попасть в створ ударом издали

44' Удар от ворот произведет Валенсия

44' Орос Аймар из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Дьякаби Муктар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Пепелу из команды Валенсия разыграл угловой с правого угла.

41' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

40' Удар от ворот произведет Осасуна

40' Пепелу не смог попасть в створ ударом издали

40' Гайя Хосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Пепелу из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Барха Энрике совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Матч возобновится спорным мячом

34' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

34' Удар от ворот произведет Осасуна

34' Матч возобновлен

33' Эррера Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Перес Фран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Осасуна

30' Гайя Хосе из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Перес Фран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Дьякаби Муктар совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Корреа Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

24' Команда Осасуна забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

24' Г О О О О О Л - Орос Аймар из команды Осасуна забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Гиорги Мамардашвили прыгнул не в ту сторону.

23' Корреа Тьерри совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' После проверки VAR судья не изменил решения - Осасуна пробьет пенальти!

22' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Осасуна

21' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Осасуна

19' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Рауль Гарсия выиграл воздушное противоборство у Дженк Озкаджар.

17' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Ибаньес Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Валенсия

13' Удар от ворот произведет Осасуна

13' Гайя Хосе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

11' Муньос Икер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Пепелу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Рауль Гарсия из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Пепелу из команды Валенсия разыграл угловой с правого угла.

9' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Дженк Озкаджар выиграл воздушное противоборство у Рауль Гарсия.

6' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Рауль Гарсия из команды Осасуна в офсайде

3' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Осасуна

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Валенсия начинает с центра поля