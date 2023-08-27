Тур: 5. Стадион: Альянц.
1:1
Конец матча
0'
0:1
8' ГолКронбергер Лука
33' Желтая карточкаКронбергер Лука
53' Желтая карточкаКверфельд Леопольд
1:1
60' ГолЗайдль Маттиас
62' Желтая карточкаГугганиг Давид
76' Желтая карточкаСтейскал Адам
90' Желтая карточкаЭртльталер Юлиус
90' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
90'+7
Ход матча
8'
0:1
33'
60'
1:1
62'
76'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Кюн
Николас
29
Байич
Анте
17
Фалли
Маюлу
44
Шульц
Кофи
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
-
17 Фалли МаюлуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Грюлль МаркоНападающий
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Рапид Вена
Сваровски Тироль
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
13 матчей
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
2.5
2.71
Среднее время на гол
36
33
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.71
0.83
Среднее время на гол
126
108
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.54
1.85
Тотал матчей
2.5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
48
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0.6
|Кюн Николас
|2
|0.4
|Зайдль Маттиас
|2
|0.4
|Байич Анте
|1
|0.2
|Фалли Маюлу
|1 (1)
|0.2
|Ауэр Йонас
|1
|0.2
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.2
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Морманн Мартин
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кронбергер Лука
|2
|0.4
|Прелец Ник
|1
|0.2
|Букса Александр
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Кверфельд Леопольд
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Кершбаум Роман
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
|Зайдль Маттиас
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|3
|0
|Эртльталер Юлиус
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сваровски Тироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сваровски Тироль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
1
Рапид Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сваровски Тироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
9%
1
33%
1-15
3
27%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1
Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 3:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3
Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Зальцбург 1:3
Результаты матчей
Рапид Вена
Сваровски Тироль
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
23
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|4 (2)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|3 (2)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Хартберг
|Диаките Усман
|4
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|3
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|3
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|3
|Хартберг
|Хайль Юрген
|3