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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Рапид Вена
1:1
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
0:1
8' Гол
Кронбергер Лука
33' Желтая карточка
Кронбергер Лука
53' Желтая карточка
Кверфельд Леопольд
1:1
60' Гол
Зайдль Маттиас
62' Желтая карточка
Гугганиг Давид
76' Желтая карточка
Стейскал Адам
90' Желтая карточка
Эртльталер Юлиус
90' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
90'+7
45
Хедль
Никлас
22
Косцельник
Мартин
43
Кверфельд
Леопольд
20
Хофманн
Максимилиан
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
5
Кершбаум
Роман
10
Кюн
Николас
18
Зайдль
Маттиас
29
Байич
Анте
17
Фалли
Маюлу
40
Стейскал
Адам
14
Alexander
Ranacher
5
Felix
Bacher
3
Гугганиг
Давид
44
Шульц
Кофи
6
Зульцбахер
Лукас
20
Устюндаг
Джем
7
Кронбергер
Лука
30
Тафернер
Маттойс
11
Букса
Александр
9
Прелец
Ник
Рапид Вена
4-2-3-1
Сваровски Тироль
4-3-1-2

История личных встреч

Рапид Вена
Сваровски Тироль

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

13 матчей

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Б
2:0
К
1:4
Б
0:5
БE
2:0
БE
1:2
Б
0:2
Б
5:2
Б
2:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:2

Голы

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

2.5
2.71

Среднее время на гол

36
33

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.71
0.83

Среднее время на гол

126
108

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.54
1.85

Тотал матчей

2.5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
48

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 3 0.6
Кюн Николас 2 0.4
Зайдль Маттиас 2 0.4
Байич Анте 1 0.2
Фалли Маюлу 1 (1) 0.2
Ауэр Йонас 1 0.2
Кверфельд Леопольд 1 0.2
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Морманн Мартин 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кронбергер Лука 2 0.4
Прелец Ник 1 0.2
Букса Александр 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауэр Йонас 2 0
Кверфельд Леопольд 2 0
Бургшталлер Гвидо 1 0
Кершбаум Роман 1 0
Кюн Николас 1 0
Заттльбергер Николас 1 0
Зайдль Маттиас 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 3 0
Эртльталер Юлиус 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Шульц Кофи 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Стейскал Адам 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сваровски Тироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сваровски Тироль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
1
Рапид Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сваровски Тироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
9%
1
33%
1-15
3
27%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1
Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 3:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3
Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Зальцбург 1:3

Результаты матчей

Рапид Вена
Сваровски Тироль

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 5 5 0 0 14 - 2 15
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 9 - 4 9
4.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
5.
ЛАСК
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Альтах
 5 2 1 2 5 - 7 7
7.
Вольфсбергер
 5 1 3 1 6 - 6 6
8.
Хартберг
 5 1 2 2 7 - 13 5
9.
Аустрия Вена
 5 1 1 3 2 - 7 4
10.
Аустрия Лустенау
 5 0 2 3 3 - 9 2
11.
Сваровски Тироль
 5 0 2 3 3 - 9 2
12.
Блау-Вайсс Линц
 5 0 1 4 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
ЛАСК
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Рапид Вена
 3 1 1 1 5 - 2 4
5.
Вольфсбергер
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Альтах
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Аустрия Вена
 2 0 1 1 0 - 3 1
10.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 8 1
11.
Хартберг
 3 0 1 2 3 - 10 1
12.
Аустрия Лустенау
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Аустрия Клагенфурт
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Штурм Грац
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Рапид Вена
 2 1 1 0 6 - 1 4
5.
Хартберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Аустрия Вена
 3 1 0 2 2 - 4 3
8.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Вольфсбергер
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 1 - 5 1
12.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 4 (2)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 3 (2)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 4
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 3
Штурм Грац Китеишвили Отар 3
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 3
Хартберг Хайль Юрген 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Кронбергер Лука получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Г О О О О Л - Кронбергер Лука бьет в цель!
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