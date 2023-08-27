Тур: 5. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
0:3
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаХайль Юрген
28' Желтая карточкаSinan Karweina
0:1
44' ГолAndy Irving
0:2
62' ГолSinan Karweina
63' Желтая карточкаДиаките Усман
80' Желтая карточкаTurgay Gemicibasi
0:3
90' ГолSinan Karweina
90'+5
Ход матча
28'
28'
44'
0:1
62'
0:2
63'
90'
0:3
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
26
Ланг
Кристоф
19
Andy
Irving
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Хартберг
Аустрия Клагенфурт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
17 матчей
5.9%
11.8%
82.3%
1 победа 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Среднее время на гол
49
60
Всего голов
24
28
Голов в среднем за матч
2.18
2.15
Среднее время на гол
41
41
Всего голов
35
34
Голов в среднем за матч
2.06
2
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
43
45
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|3
|0.6
|Прокоп Доминик
|1
|0.2
|Christoph Urdl
|1
|0.2
|Диаките Усман
|1
|0.2
|Ланг Кристоф
|1
|0.2
|Хайль Юрген
|0
|0
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Провиденс Рубен
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|4
|0.8
|Andy Irving
|3
|0.6
|Верницниг Кристофер
|1
|0.2
|Christopher Cvetko
|1
|0.2
|Kosmas Gezos
|0
|0
|Florian Jaritz
|0
|0
|Арвайлер Йонас
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаките Усман
|4
|0
|Хайль Юрген
|3
|0
|Mamadou Sangare
|1
|1
|Прокоп Доминик
|2
|0
|Кайнц Тобиас
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Энтруп Максимилиан
|1
|0
|Ланг Кристоф
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенателли Рико
|2
|0
|Turgay Gemicibasi
|2
|0
|Kosmas Gezos
|1
|0
|Thorsten Mahrer
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Шумахер Тилль
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
|Штрауди Симон
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Хартберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аустрия Клагенфурт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Хартберг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Аустрия Клагенфурт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
10
1
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
13
4
3 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
2
50%
61-75
4
31%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хартберг - Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2
Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3
Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0 Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Аустрия Клагенфурт - Ферлах 8:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Штурм-2 - Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:1
Результаты матчей
Хартберг
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
14
23
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|4 (2)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|3 (2)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Хартберг
|Диаките Усман
|4
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|3
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|3
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|3
|Хартберг
|Хайль Юрген
|3