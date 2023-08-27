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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Хартберг
0:3
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
28' Желтая карточка
Хайль Юрген
28' Желтая карточка
Sinan Karweina
0:1
44' Гол
Andy Irving
0:2
62' Гол
Sinan Karweina
63' Желтая карточка
Диаките Усман
80' Желтая карточка
Turgay Gemicibasi
0:3
90' Гол
Sinan Karweina
90'+5
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
33
Фризер
Доминик
26
Ланг
Кристоф
45
Mamadou
Sangare
27
Прокоп
Доминик
11
Энтруп
Максимилиан
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
19
Andy
Irving
20
Бенателли
Рико
14
Christopher
Cvetko
17
Штрауди
Симон
39
Арвайлер
Йонас
10
Sinan
Karweina
Хартберг
4-1-4-1
Аустрия Клагенфурт
4-3-3

История личных встреч

Хартберг
Аустрия Клагенфурт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

17 матчей

5.9%
11.8%
82.3%
1 победа 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:0
Б
2:3
ТМК
2:4
Б
0:2
Б
4:3
ТМК
1:3
ТМС
1:3
РЛЦ
3:1
РЛЦ
5:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
КА
4:2
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Среднее время на гол

49
60

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

2.18
2.15

Среднее время на гол

41
41

Всего голов

35
34

Голов в среднем за матч

2.06
2

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

43
45

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 3 0.6
Прокоп Доминик 1 0.2
Christoph Urdl 1 0.2
Диаките Усман 1 0.2
Ланг Кристоф 1 0.2
Хайль Юрген 0 0
Manuel Pfeifer 0 0
Провиденс Рубен 0 0
Компош Пауль 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 4 0.8
Andy Irving 3 0.6
Верницниг Кристофер 1 0.2
Christopher Cvetko 1 0.2
Kosmas Gezos 0 0
Florian Jaritz 0 0
Арвайлер Йонас 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Усман 4 0
Хайль Юрген 3 0
Mamadou Sangare 1 1
Прокоп Доминик 2 0
Кайнц Тобиас 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Энтруп Максимилиан 1 0
Ланг Кристоф 1 0
Christoph Urdl 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенателли Рико 2 0
Turgay Gemicibasi 2 0
Kosmas Gezos 1 0
Thorsten Mahrer 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Шумахер Тилль 1 0
Sinan Karweina 1 0
Штрауди Симон 1 0

Результаты матчей

Хартберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Хартберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аустрия Клагенфурт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Хартберг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Аустрия Клагенфурт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
1
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

13
4
3 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
2
50%
61-75
4
31%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хартберг - Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2
Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3
Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0 Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Аустрия Клагенфурт - Ферлах 8:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Штурм-2 - Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:1

Результаты матчей

Хартберг
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 5 5 0 0 14 - 2 15
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 9 - 4 9
4.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
5.
ЛАСК
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Альтах
 5 2 1 2 5 - 7 7
7.
Вольфсбергер
 5 1 3 1 6 - 6 6
8.
Хартберг
 5 1 2 2 7 - 13 5
9.
Аустрия Вена
 5 1 1 3 2 - 7 4
10.
Аустрия Лустенау
 5 0 2 3 3 - 9 2
11.
Сваровски Тироль
 5 0 2 3 3 - 9 2
12.
Блау-Вайсс Линц
 5 0 1 4 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
ЛАСК
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Рапид Вена
 3 1 1 1 5 - 2 4
5.
Вольфсбергер
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Альтах
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Аустрия Вена
 2 0 1 1 0 - 3 1
10.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 8 1
11.
Хартберг
 3 0 1 2 3 - 10 1
12.
Аустрия Лустенау
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Аустрия Клагенфурт
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Штурм Грац
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Рапид Вена
 2 1 1 0 6 - 1 4
5.
Хартберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Аустрия Вена
 3 1 0 2 2 - 4 3
8.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Вольфсбергер
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 1 - 5 1
12.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 4 (2)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 3 (2)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 4
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 3
Штурм Грац Китеишвили Отар 3
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 3
Хартберг Хайль Юрген 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Kosmas Gezos сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Andy Irving бьет в цель!
    • 28'
      Sinan Karweina получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Хайль Юрген получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт онлайн

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