Тур: 5. Стадион: Лото-парк.
1:0
Перерыв
Ход матча
29'
34'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.71 Победа «Андерлехта»
-
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
29
Рогель
Жан
18
Хейманс
Дан
10
Баджи
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Нападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|2 (1)
|0.4
|Леони Тео
|1
|0.2
|Вертонген Ян
|1
|0.2
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.2
|Дрейер Андерс
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|1
|0.2
|Илаймахаритра Марко
|1 (1)
|0.2
|Мбенза Исаак
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Патрис Луи
|2
|0
|Леони Тео
|2
|0
|Дрейер Андерс
|0
|1
|Вертонген Ян
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Сарделла Киллиан
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Brian Riemer
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|2
|1
|Хейманс Дан
|2
|0
|Nikola Stulic
|0
|1
|Марк Дамьен
|1
|0
|Багер Йонас
|1
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Андерлехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0
Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0
Спортинг Шарлеруа
(4 матча)
75%
25%
Результаты матчей
Андерлехт
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|5 - 3
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|14 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 9
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|5 - 2
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|4
|2
|0
|2
|4 - 12
|6
|12.
|0:1
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|13.
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|15.
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|11.
|0:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 8
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|4 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|4
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|3 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|3
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|3
|Сент-Трейден
|Rein Van Helden
|3
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 1
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Прогноз на матч от Liveresult
-
1.71 Победа «Андерлехта»
-