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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Ренн
2:2
Конец матча
Гавр
0'
1:0
10' Гол
Блас Людовик
2:0
24' Гол
Ву Кристофер
2:1
40' Гол
Алиуи Набиль
45' Желтая карточка
Грандсир Самуэль
62' Вторая желтая карточка
Грандсир Самуэль
2:2
70' Гол
Алиуи Набиль
75' Желтая карточка
Матич Неманья
90'+6

Ход матча

10'
Блас Людовик
1:0
24'
Ву Кристофер
2:0
40'
2:1
Алиуи Набиль
(Опери Кристофер)
45'
 
Грандсир Самуэль
62'
 
Грандсир Самуэль
64'
Белосьян Женуэль
Трюффер Адриен
 
70'
2:2
Алиуи Набиль
(Него Лоик)
73'
 
Сабби Эммануэль
Него Лоик
74'
 
Логбо Энди
Алиуи Набиль
75'
Матич Неманья
 
80'
Салах Ибрагим
Мюинга Арно
 
80'
Дуэ Дезире
Буриго Бенжамен
 
85'
 
Н'диайе Рассул
Кузяев Далер
90'
 
Мбемба Нолан
Кечта Яссин
90'
 
Эль-Хаджам Уалид
Сальмье Йоанн

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 673 Количество передач 440
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Ренн 93.9% (107)
X 5.3% (6)
Гавр 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
15
Ву
Кристофер
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
21
Матич
Неманья
28
Ле
Фе
Энцо
11
Блас
Людовик
9
Мюинга
Арно
10
Гуйри
Амин
30
Десма
Артур
22
Сальмье
Йоанн
93
Санганте
Аруна
4
Льорис
Готье
27
Опери
Кристофер
94
Туре
Абдулайе
8
Кечта
Яссин
7
Него
Лоик
14
Кузяев
Далер
29
Грандсир
Самуэль
10
Алиуи
Набиль
Ренн
4-3-3
Гавр
4-2-3-1

История личных встреч

Ренн
Гавр

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
2:2
ТМК
2:1
Л1
1:0
КЛ
2:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Ибрагим 2 0.67
Буриго Бенжамен 1 (1) 0.33
Блас Людовик 1 0.33
Гуйри Амин 1 0.33
Докю Жереми 1 0.33
Ву Кристофер 1 0.33
Мюинга Арно 1 0.33
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 2 0.67
Льорис Готье 1 0.33
Кузяев Далер 1 0.33
Грандсир Самуэль 1 0.33
Опери Кристофер 0 0
Него Лоик 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Касимир Хосуэ 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 1 0
Омари Вармед 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грандсир Самуэль 1 1
Таргаллин Уссама 1 0
Санганте Аруна 1 0

Результаты матчей

Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гавр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Ренн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гавр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гавр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5
Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0
Гавр
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2
Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1 Гавр - Генгам 0:0 По - Гавр 0:1 Гавр - Сент-Этьен 2:2 Мец - Гавр 1:1

Результаты матчей

Ренн
Гавр

Точный счет

2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:2
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ренн
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Реймс
 2:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
6.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Тулуза
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лилль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Монпелье
 0:2 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Страсбург
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
11.
Лорьян
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Гавр
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
14.
Мец
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Ланс
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Нант
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17.
Клермон
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
3.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Страсбург
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Реймс
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мец
 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Нант
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Монпелье
 0:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Клермон
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Тулуза
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Монпелье
 0:2 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Реймс
 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
7.
Ренн
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мец
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
14.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Клермон
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ланс
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Монако Минамино Такуми 3 (2)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
ПСЖ Мбаппе Килиан 3
Весь список

Топ нарушителей
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Нант Паллуа Николя 2
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 2
Монако Головин Александр 2
Ланс Гради Жонатан 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • После матча
  • Вничью завершился поединок между "Ренном" и "Гавром", хозяева упустили преимущество в два гола, играя в большинстве больше тридцати минут. На этом я, Федосов Дмитрий, прощаюсь с Вами. До скорых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 2:2!
  • 90'
    Убегал в контратаку на скорости Логбо и с дальней дистанции пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • Замена
    90'
    Двойная замена в составе "Гавра" произошла. Вместо Кечта и Сальмье доигрывать встречу будут Эль-Хаджам и Мбемба.
  • 90'
    Сместился с левого фланга к линии штрафной Гуйри и пробил в ближний угол, но мяч оказался точно в руках Десма.
  • Опасный момент
    90'
    Пробил по воротам с лету Блас из пределов штрафной после подачи от Белосьяна, но каким-то чудом ногой смог отбить сферу в сторону голкипер.
  • Дополнительное время
    90'
    Пять минут осталось играть командам сегодня, именно столько компенсировал арбитр.
  • 89'
    Разыграли угловой хозяева, после чего подал на дальнюю штангу с правого фланга Дуэ. Здесь с лету Гуйри пробил выше перекладины.
  • 88'
    После поперечного паса от Дуэ неожиданно пробил с дальней дистанции Теате, но мяч полетел немного неточно.
  • 87'
    С левого фланга сместился в штрафную Салах и пробил с острого угла, но мяч в подкате смог заблокировать защитник.
  • Замена
    86'
    Замена вновь в составе "Гавра" произошла. Вместо Далера Кузяева шанс проявить себя получил Рассул Н'диайе.
  • 85'
    Низом простреливал с левого фланга в штрафную Белосьян под удар Гуйри, но в последний момент мяч перехватил Льорис.
  • 84'
    С правого фланга в штрафную соперника сместился Дуэ и упал в борьбе с защитником, но судья снова проигнорировал этот эпизод.
  • 83'
    С угла поля навесил на ближнюю штангу Дуэ, но здесь после серии рикошетов Туре вынес сферу в аут.
  • 82'
    Зацепился за мяч Дуэ в чужой штрафной и сбросил головой на Бласа, но тому пробить не позволил в подкате Опери.
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    • Замена
      81'
      Очередная двойная замена в нашем поединке произошла. Мюинга и Буриго игру продолжать будут Дуэ и Салах.
    • 80'
      Ворвался Логбо в штрафную соперника после тонкого паса от Кузяева, но упал в борьбе с защитником. Судья не стад назначать пенальти. 
    • 79'
      Ушел от соперника финтами по флангу Ле Фе и прострел исполнил в штрафную, но здесь Кечта спокойно вынес сферу в центр поля.
    • 78'
      Со штрафного навесил на дальнюю штангу Кечта, но здесь спокойно на выходе забрал мяч в свои руки Манданда.
    • 77'
      В центре поля Туре получил по голове локтем в верховой борьбе против Бласа. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 76'
      Выиграл подбор на линии чужой штрафной Ле Фе и с ходу пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
    • Замена
      75'
      Сразу же еще одну замену провели гости. Вместо Набиля Алиуи свое игровое время получил Энди Логбо.
    • Замена
      74'
      Вынужденная замена в составе "Гавра" произошла. Вместо травмированного Него игру продолжит Эммануэль Сабби.
    • 73'
      Пауза в матче. На ровном месте присел на газон Него, держась за ногу. Потребуется ему помощь медиков.
    • Описание гола
      71'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-2! Набиль Алиуи! Вот это да, смогли сравнять счет гости! После ошибки соперника подхватил мяч на чужой половине поля Алиуи, расшатал Ву финтами и с линии штрафной закрутил снаряд точно в дальний верхний угол ворот.
    • 70'
      Догнал мяч на правом фланге Блас и низом прострелил вдоль ворот, но здесь пробить Мюига не позволил защитник.
    • 69'
      Ушел от соперника по флангу Буриго и прострелил вдоль ворот, но здесь на угловой вынес сферу Льорис.
    • 68'
      Со штрафного навесил Кечта на дальнюю штангу, где пытался пробить Кузяев, но проиграл он верховую борьбу за мяч Ву.
    • 67'
      В грубейшем подкате Ассиньон заехал в ноги Опери на фланге. Штрафной удар исполнять будут игроки "Гавра".
    • Офсайд
      66'
      Зацепился за мяч Буриго на чужой половине поля и забросил на ход свежему Белосьяну, но тот оказался в положении "вне игры".
    • 65'
      Тонко отдавал Гуйри в штрафную, куда забегал Буриго, но пробить по воротам не позволил ему Санганте.
    • Замена
      64'
      Замена в составе хозяев произошла. Вместо Адриена Трюффера игру продолжать будет Женуэль Белосьян.
    • 63'
      Пауза в мате. В прошлом эпизоде получил повреждение Буриго. Без помощи медиков здесь не обойтись. 
    • Жёлтая и сразу красная
      62'
      На фланге в грубом подкате Грандсир снес соперника. Судья показал желтую карточку, которая стала для футболиста второй.
    • 61'
      С фланга отдавал Него в штрафную на Кузяева, но того опередил вышедший из ворот Манданда.
    • 60'
      В центр штрафной забросил Кузяев на ход Алиуи, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Ву и не смог пробить.
    • 59'
      Подключился Трюффер к своей команде по флангу и покатил в штрафную, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.
    • 58'
      Отдавал пас по левой бровке Опери на ход Грандсиру, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 57'
      С правого фланга Блас низом покатил в штрафную на ход Мюинга, но перехватил мяч в последний момент Льорис.
    • 56'
      Подхватил мяч на дальней штанге Трюффер после навеса с угла поля и пробил низом, но мяч ногами смог отбить в сторону Десма.
    • 55'
      Мюинга пробил из пределов штрафной после поперечного паса от Буриго, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в руки голкиперу.
    • 54'
      Перехватил мяч на чужой половине поля Него и покатил в штрафную на ход Алиуи, но перехватил мяч в подкате Ву.
    • 53'
      В центре поля получил по ногам Матич в борьбе против Кузяева. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ренна".
    • 52'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Ле Фе на ход Кузяеву, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.
    • 50'
      По флангу отдавал пас Блас на ход Мюига, но тому не удалось оторваться от защитника, момент был упущен.
    • 49'
      Грубо в подкате Гуйри заехал по ногам Туре. судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу гостей.
    • 48'
      Льорис с центра поля в штрафную отдавал пас на ход Грандсиру, но того от мяча оттеснил корпусом Теате.
    • 47'
       Диагональ исполнял Туре на левый фланг, куда забегал Кузяев, но в борьбе с защитником выпустил он сферу за пределы поля.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли гости отыграться?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
    • 45'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Ассиньон. Потребуется ему медицинская помощь. 
    • Желтая карточка
      45'
      На чужой половине поля Грандсир грубо наступил сопернику на ногу, срывая контратаку , за что получил желтую карточку.
    • 45'
      Сместился с правого фланга в штрафную Кузяев и покатил поперек на Алиуи, но этот пас перехватил Ву в подкате.
    • 44'
      С угла поля навесил Алиуи в центр штрафной, но на выходе Манданда спокойно вынес мяч кулаком подальше.
    • Угловой
      43'
      Грандсир продавил соперника по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги Ву полетел на угловой.
    • 42'
      Сместился в штрафную соперника с правого фланга Кузяев и упал в борьбе с защитником. Судья не стал останавливать игру.
    • Описание гола
      41'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Набиль Алиуи! Сократили отставание игроки "Гавра". После навеса с фланга от Грандсира в чужой штрафной выиграл верховую борьбу Алиуи и головой вколотил сферу точно под перекладину. 
    • 40'
      Прорвался на скорости по флангу Гуйри и навесил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по ворота.
    • 39'
      Со штрафного навесил Буриго на дальнюю штангу, где пробил с разворота Теате, но мяч в спину защитнику угодил.
    • 38'
      На фланге получил по ногам Гуйри в подкате от Туре. Штрафной удар в пользу "Ренна" назначил арбитр.
    • 37'
      Заброс исполнял по флангу Туре на ход Грандсиру, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.
    • 36'
      Диагональ в очередной раз исполнял Матич в штрафную, куда забегал Буриго, но проиграл он борьбу за мяч защитнику.
    • 35'
      Мягко забросил Буриго в штрафную соперника на Гуйри, но тому добраться до мяча в борьбе верховой не дал Санганте.
    • 34'
      Пробивал по воротам из пределов штрафной в падении Мюинга после прострела от Трюффера, но мяч полетел выше перекладины.
    • 33'
      Оторвался от соперника по левой бровке Трюффер и прострелил вдоль ворот, но мяч никто из партнеров не смог подправить в сетку.
    • 32'
      Финтами ушел от соперника по флангу Блас, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 31'
      Диагональный пас исполнял Ле Фе на ход Буриго по левой бровке, но его опередил Сальмье и головой вынес сферу в аут.
    • 30'
      По флангу забрасывал Трюффер на ход Гуйри, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
    • 29'
      Отобрал мяч на фланге Него и тут же отдал в центр на Алиуи, который пробил с разворота, но мяч от спины защитника полетел в руки Манданда.
    • 28'
      После навеса с угла поля пробивал с линии вратарской головой Сальмье. Мяч полетел точно в руки голкиперу.
    • 27'
      Него накрутил финтом соперника на фланге и навесил в центр штрафной, но здесь головой Теате вынес снаряд за пределы поля.
    • 26'
      Покатил с правого фланга в центр штрафной низом Него на ход Кузяеву, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Ву.
    • Описание гола
      25'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Кристофер Ву! Удвоили свое преимущество хозяева. Со штрафного Буриго неожиданно пробил в ближний нижний угол. С большим трудом отбил перед собой Десма, но точно на Ву, который с нескольких метров протолкнул сферу в пустые ворота.
    • 24'
      На фланге получил по ногам Трюффер в подкате от Санганте. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
    • 23'
      Убежал в контратаку по флангу Алиуи и прострелил в штрафную на Кузяева, но тому добраться до мяча не дал Теате.
    • 22'
      Накрутил соперника на фланге Буриго, сместился в центр и отдал поперек на Гуйри, но этот пас перехватил Кечта.
    • 21'
      Мог убегать на ворота соперника Гуйри после заброса от Матича, но оторваться от защитника на скорости ему не удалось.
    • 20'
      В центре поля наступил на ногу Ле Фе в силовой борьбе Туре. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ренна".
    • 19'
      По флангу отдавал пас Трюффер на ход Гуйри, но того опередил Сальмье и в чистом подкате вынес сферу в аут.
    • Опасный момент
      18'
      Прорывался к штрафной Гюйри, после чего отдал вперед на Бласа, но тот не стал бить, а покатил поперек на Трюффера, но тот с ходу пробил выше пустых ворот.
    • 17'
      Продавил соперника по флангу Блас и прострелил в центр штрафной на Мюинга, но того от мяча корпусом оттеснил Льорис.
    • 16'
      Дальний заброс исполнял Кузяев в штрафную на ход Алиуи, но того опередил вышедший из ворот Манданда.
    • 15'
      Обрезался на своей половине поля Санганте, подарив мяч сопернику, но тут же исправился и не позволил пробить по воротам Мюинга в чистом подкате.
    • 14'
      С левого фланга низом прострелил Трюффер в штрафную, но здесь никто из партнеров так и не смог поддержать атаку.
    • 13'
      Мягко забросил в штрафную Кузяев на ход Него, но тот в борьбе с защитником с лету пробил крайне неточно.
    • Видеоповтор
      11'
      Пауза в матче. Судьи просматривают момент с взятием ворота на предмет офсайда у Гуйри, который находился рядом с траекторией полета мяча. Все же гол будет засчитан.
    • Описание гола
      10'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Людовик Блас! Удалось быстро открыть счет в матче хозяевам. Подхватил мяч перед чужой штрафной, сместился вдоль линии, обыграв защитника и пробил низом точно в дальний угол, без шансов для вратаря.
    • 9'
      Диагональ исполнял Матич в штрафную соперника на ход Гуйри, но тому не удалось избежать офсайда, что зафиксировал судья.
    • 8'
      Долго катает мяч на чужой половине поля "Ренн", но пройти массированную оборону соперника пока не удается.
    • 7'
      Догнал мяч у лицевой линии Мюинга и сбросил назад на Бласа, но тому пробить по воротам помешал Льорис в подкате.
    • 6'
      Протащил мяч по левой бровке Грансдир и попытался прострелить в штрафную, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 5'
      Ушел от соперника по флангу Буриго и отдал в центр под удар Матичу, но этот пас перехватил Кузяев в последний момент.
    • 4'
      Мог убегать на ворота соперника Алиуи после заброса от Кечта, но нарушил он правила в борьбе против Теате.
    • 3'
      По флангу прорывался на скорости Блас и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Ренн играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Ренн: 59%, Гавр: 41%.
    • 48'
      Ле Фе Энцо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 48'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 47'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Льорис Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Ренн контролирует мяч.
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Судья подбегает и показывает Грандсир Самуэль из команды Гавр отложенную желтую карточку за фол.
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Ассиньон Лоренс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Грандсир Самуэль из команды Гавр фолит на Ассиньон Лоренс, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 45'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 45'
      Трюффер Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 62%, Гавр: 38%.
    • 45'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Ле Фе Энцо наказан за толчок Кечта Яссин
    • 44'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 44'
      Гуйри Амин выиграл воздушное противоборство у Туре Абдулайе.
    • 43'
      Него Лоик наказан за толчок Мюинга Арно
    • 43'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Алиуи Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Ассиньон Лоренс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Ассиньон Лоренс из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 40'
      Опери Кристофер сделал результативную передачу.
    • 40'
      ГОООООЛ - Алиуи Набиль Гавр забивает ударом головой
    • 40'
      Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Гавр: 36%.
    • 40'
      Ву Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Гавр начинает контратаку
    • 39'
      Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Опери Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 39'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Гавр начинает контратаку
    • 38'
      Кечта Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Блас Людовик из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Судья свистит. Него Лоик атаковал сзади соперника. Это Трюффер Адриен заработал своей команде штрафной
    • 37'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 36'
      Ренн контролирует мяч.
    • 35'
      Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Гавр: 36%.
    • 34'
      Санганте Аруна ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Туре Абдулайе из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 32'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 32'
      Мюинга Арно нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 32'
      Оооо... вот это был удар! Мюинга Арно должен был забить с этой позиции.
    • 32'
      Трюффер Адриен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 32'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Льорис Готье успешно блокирует удар.
    • 31'
      Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 30'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 63%, Гавр: 37%.
    • 30'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      О, нет. Из многообещающей позиции Алиуи Набиль из команды Гавр наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 28'
      Алиуи Набиль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 28'
      Гавр начинает контратаку
    • 28'
      Кузяев Далер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Него Лоик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Сальмье Йоанн нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.
    • 27'
      Алиуи Набиль из команды Гавр подал угловой справа.
    • 27'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Трюффер Адриен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 66%, Гавр: 34%.
    • 24'
      Ву Кристофер удалось забить из легкой позиции.
    • 24'
      Г О О О О Л - Ву Кристофер забивает ударом с правой ноги!
    • 24'
      Буриго Бенжамен бьет со штрафного в створ, но Артур Десмас держит все под контролем
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Сальмье Йоанн из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Трюффер Адриен
    • 23'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 22'
      Грандсир Самуэль из команды Гавр в офсайде
    • 22'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 22'
      Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.
    • 21'
      Кечта Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Сальмье Йоанн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 20'
      Кечта Яссин из команды Гавр заходит слишком далеко, он валит Блас Людовик.
    • 20'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 67%, Гавр: 33%.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Кечта Яссин из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Ассиньон Лоренс
    • 19'
      Ренн контролирует мяч.
    • 18'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 18'
      Оооо... вот это был удар! Трюффер Адриен должен был забить с этой позиции.
    • 18'
      Трюффер Адриен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 18'
      Хорошую попытку сделал Блас Людовик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 18'
      Гуйри Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 17'
      Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Грандсир Самуэль из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Ренн начинает контратаку
    • 16'
      Матич Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 66%, Гавр: 34%.
    • 15'
      Туре Абдулайе выиграл воздушное противоборство у Буриго Бенжамен.
    • 15'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 13'
      Него Лоик из команды Гавр не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 13'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 13'
      Санганте Аруна создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ренн будет все-таки засчитан.
    • 12'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ренн.
    • 11'
      Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 10'
      Г О О О О Л - Блас Людовик забивает ударом с левой ноги!
    • 10'
      Санганте Аруна успешно блокирует удар.
    • 10'
      Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Ренн начинает контратаку
    • 10'
      Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 67%, Гавр: 33%.
    • 9'
      Матич Неманья выиграл воздушное противоборство у Кузяев Далер.
    • 9'
      Манданда Стив ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 8'
      Трюффер Адриен из команды Ренн в офсайде
    • 7'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 7'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Буриго Бенжамен выиграл воздушное противоборство у Кечта Яссин.
    • 7'
      Опери Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 6'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Матич Неманья из команды Ренн фолит на Кечта Яссин, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 6'
      Сальмье Йоанн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Грандсир Самуэль из команды Гавр в офсайде
    • 5'
      Гавр контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 47%, Гавр: 53%.
    • 4'
      Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Алиуи Набиль из команды Гавр в офсайде
    • 3'
      Кузяев Далер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Грандсир Самуэль наказан за толчок Буриго Бенжамен
    • 2'
      Гавр контролирует мяч.
    • 2'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 1'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ренн 2:2 Гавр онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 2:2 Гавр

    Исход игры
    Ренн
    93.9% (107)
    Ничья
    5.3% (6)
    Гавр
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.21% (58)
    Меньше
    46.79% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    54.13% (59)
    Нет
    45.87% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    36.8% (42)
    2:0 Ренн
    28.1% (32)
    1:0 Ренн
    12.3% (14)
    3:1 Ренн
    11.4% (13)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
    3:0 Ренн
    2.6% (3)
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