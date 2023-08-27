Тур: 3. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
1:0
10' ГолБлас Людовик
2:0
24' ГолВу Кристофер
2:1
40' ГолАлиуи Набиль
45' Желтая карточкаГрандсир Самуэль
62' Вторая желтая карточкаГрандсир Самуэль
2:2
70' ГолАлиуи Набиль
75' Желтая карточкаМатич Неманья
90'+6
Ход матча
10'
1:0
24'
2:0
40'
2:1
45'
62'
70'
2:2
75'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
9 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
673 Количество передач 440
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Ву
Кристофер
28
Ле
Фе
Энцо
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
10
Алиуи
Набиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
11 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
-
10 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреНападающий
- Нападающий
-
39 Ламбур МатисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиуи НабильНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мбемба НоланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Логбо ЭндиНападающий
- Нападающий
-
45 Сумаре ИссаНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ренн
Гавр
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Ибрагим
|2
|0.67
|Буриго Бенжамен
|1 (1)
|0.33
|Блас Людовик
|1
|0.33
|Гуйри Амин
|1
|0.33
|Докю Жереми
|1
|0.33
|Ву Кристофер
|1
|0.33
|Мюинга Арно
|1
|0.33
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|2
|0.67
|Льорис Готье
|1
|0.33
|Кузяев Далер
|1
|0.33
|Грандсир Самуэль
|1
|0.33
|Опери Кристофер
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
|Касимир Хосуэ
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|1
|0
|Омари Вармед
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грандсир Самуэль
|1
|1
|Таргаллин Уссама
|1
|0
|Санганте Аруна
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гавр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Ренн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гавр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гавр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5
Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0
Гавр
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2
Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1 Гавр - Генгам 0:0 По - Гавр 0:1 Гавр - Сент-Этьен 2:2 Мец - Гавр 1:1
Результаты матчей
Ренн
Гавр
Точный счет
2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:2
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ренн
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|0:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|14.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|0:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|2.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|0:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
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|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (2)
|Брест
|Дель Кастильо Ромен
|3 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|3
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|3
|Гавр
|Грандсир Самуэль
|1 1
|Нант
|Паллуа Николя
|2
|Нант
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|Монако
|Головин Александр
|2
|Ланс
|Гради Жонатан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 2:2 Гавр
Исход игры
Ренн
93.9% (107)
Ничья
5.3% (6)
Гавр
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.21% (58)
Меньше
46.79% (51)
Обе команды забьют
Да
54.13% (59)
Нет
45.87% (50)
Популярный счёт
2:1 Ренн
36.8% (42)
2:0 Ренн
28.1% (32)
1:0 Ренн
12.3% (14)
3:1 Ренн
11.4% (13)
1:1 Ничья
3.5% (4)
3:0 Ренн
2.6% (3)
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