Вничью завершился поединок между "Ренном" и "Гавром", хозяева упустили преимущество в два гола, играя в большинстве больше тридцати минут. На этом я, Федосов Дмитрий, прощаюсь с Вами. До скорых встреч!

Пять минут осталось играть командам сегодня, именно столько компенсировал арбитр.

Пробил по воротам с лету Блас из пределов штрафной после подачи от Белосьяна, но каким-то чудом ногой смог отбить сферу в сторону голкипер.

Сместился с левого фланга к линии штрафной Гуйри и пробил в ближний угол, но мяч оказался точно в руках Десма.

Двойная замена в составе "Гавра" произошла. Вместо Кечта и Сальмье доигрывать встречу будут Эль-Хаджам и Мбемба.

Убегал в контратаку на скорости Логбо и с дальней дистанции пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 2:2!

Зацепился за мяч Дуэ в чужой штрафной и сбросил головой на Бласа, но тому пробить не позволил в подкате Опери.

С угла поля навесил на ближнюю штангу Дуэ, но здесь после серии рикошетов Туре вынес сферу в аут.

С правого фланга в штрафную соперника сместился Дуэ и упал в борьбе с защитником, но судья снова проигнорировал этот эпизод.

Низом простреливал с левого фланга в штрафную Белосьян под удар Гуйри, но в последний момент мяч перехватил Льорис.

С левого фланга сместился в штрафную Салах и пробил с острого угла, но мяч в подкате смог заблокировать защитник.

После поперечного паса от Дуэ неожиданно пробил с дальней дистанции Теате, но мяч полетел немного неточно.

Разыграли угловой хозяева, после чего подал на дальнюю штангу с правого фланга Дуэ. Здесь с лету Гуйри пробил выше перекладины.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-2! Набиль Алиуи! Вот это да, смогли сравнять счет гости! После ошибки соперника подхватил мяч на чужой половине поля Алиуи, расшатал Ву финтами и с линии штрафной закрутил снаряд точно в дальний верхний угол ворот.

Пауза в матче. На ровном месте присел на газон Него, держась за ногу. Потребуется ему помощь медиков.

Сразу же еще одну замену провели гости. Вместо Набиля Алиуи свое игровое время получил Энди Логбо.

Выиграл подбор на линии чужой штрафной Ле Фе и с ходу пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

В центре поля Туре получил по голове локтем в верховой борьбе против Бласа. Штрафной удар исполнять будут гости.

Со штрафного навесил на дальнюю штангу Кечта, но здесь спокойно на выходе забрал мяч в свои руки Манданда.

Ушел от соперника финтами по флангу Ле Фе и прострел исполнил в штрафную, но здесь Кечта спокойно вынес сферу в центр поля.

Ворвался Логбо в штрафную соперника после тонкого паса от Кузяева, но упал в борьбе с защитником. Судья не стад назначать пенальти.

Очередная двойная замена в нашем поединке произошла. Мюинга и Буриго игру продолжать будут Дуэ и Салах.

Диагональ исполнял Туре на левый фланг, куда забегал Кузяев, но в борьбе с защитником выпустил он сферу за пределы поля.

Льорис с центра поля в штрафную отдавал пас на ход Грандсиру, но того от мяча оттеснил корпусом Теате.

Грубо в подкате Гуйри заехал по ногам Туре. судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу гостей.

По флангу отдавал пас Блас на ход Мюига, но тому не удалось оторваться от защитника, момент был упущен.

Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Ле Фе на ход Кузяеву, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.

В центре поля получил по ногам Матич в борьбе против Кузяева. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ренна".

Перехватил мяч на чужой половине поля Него и покатил в штрафную на ход Алиуи, но перехватил мяч в подкате Ву.

Мюинга пробил из пределов штрафной после поперечного паса от Буриго, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в руки голкиперу.

Подхватил мяч на дальней штанге Трюффер после навеса с угла поля и пробил низом, но мяч ногами смог отбить в сторону Десма.

С правого фланга Блас низом покатил в штрафную на ход Мюинга, но перехватил мяч в последний момент Льорис.

Отдавал пас по левой бровке Опери на ход Грандсиру, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

Подключился Трюффер к своей команде по флангу и покатил в штрафную, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.

В центр штрафной забросил Кузяев на ход Алиуи, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Ву и не смог пробить.

С фланга отдавал Него в штрафную на Кузяева, но того опередил вышедший из ворот Манданда.

На фланге в грубом подкате Грандсир снес соперника. Судья показал желтую карточку, которая стала для футболиста второй.

Пауза в мате. В прошлом эпизоде получил повреждение Буриго. Без помощи медиков здесь не обойтись.

Тонко отдавал Гуйри в штрафную, куда забегал Буриго, но пробить по воротам не позволил ему Санганте.

Зацепился за мяч Буриго на чужой половине поля и забросил на ход свежему Белосьяну, но тот оказался в положении "вне игры".

В грубейшем подкате Ассиньон заехал в ноги Опери на фланге. Штрафной удар исполнять будут игроки "Гавра".

Со штрафного навесил Кечта на дальнюю штангу, где пытался пробить Кузяев, но проиграл он верховую борьбу за мяч Ву.

Ушел от соперника по флангу Буриго и прострелил вдоль ворот, но здесь на угловой вынес сферу Льорис.

Догнал мяч на правом фланге Блас и низом прострелил вдоль ворот, но здесь пробить Мюига не позволил защитник.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

45' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Ассиньон. Потребуется ему медицинская помощь.

45' На чужой половине поля Грандсир грубо наступил сопернику на ногу, срывая контратаку , за что получил желтую карточку.

45' Сместился с правого фланга в штрафную Кузяев и покатил поперек на Алиуи, но этот пас перехватил Ву в подкате.

44' С угла поля навесил Алиуи в центр штрафной, но на выходе Манданда спокойно вынес мяч кулаком подальше.

43' Грандсир продавил соперника по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги Ву полетел на угловой.

42' Сместился в штрафную соперника с правого фланга Кузяев и упал в борьбе с защитником. Судья не стал останавливать игру.

41' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Набиль Алиуи! Сократили отставание игроки "Гавра". После навеса с фланга от Грандсира в чужой штрафной выиграл верховую борьбу Алиуи и головой вколотил сферу точно под перекладину.

40' Прорвался на скорости по флангу Гуйри и навесил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по ворота.

39' Со штрафного навесил Буриго на дальнюю штангу, где пробил с разворота Теате, но мяч в спину защитнику угодил.

38' На фланге получил по ногам Гуйри в подкате от Туре. Штрафной удар в пользу "Ренна" назначил арбитр.

37' Заброс исполнял по флангу Туре на ход Грандсиру, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.

36' Диагональ в очередной раз исполнял Матич в штрафную, куда забегал Буриго, но проиграл он борьбу за мяч защитнику.

35' Мягко забросил Буриго в штрафную соперника на Гуйри, но тому добраться до мяча в борьбе верховой не дал Санганте.

34' Пробивал по воротам из пределов штрафной в падении Мюинга после прострела от Трюффера, но мяч полетел выше перекладины.

33' Оторвался от соперника по левой бровке Трюффер и прострелил вдоль ворот, но мяч никто из партнеров не смог подправить в сетку.

32' Финтами ушел от соперника по флангу Блас, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

31' Диагональный пас исполнял Ле Фе на ход Буриго по левой бровке, но его опередил Сальмье и головой вынес сферу в аут.

30' По флангу забрасывал Трюффер на ход Гуйри, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

29' Отобрал мяч на фланге Него и тут же отдал в центр на Алиуи, который пробил с разворота, но мяч от спины защитника полетел в руки Манданда.

28' После навеса с угла поля пробивал с линии вратарской головой Сальмье. Мяч полетел точно в руки голкиперу.

27' Него накрутил финтом соперника на фланге и навесил в центр штрафной, но здесь головой Теате вынес снаряд за пределы поля.

26' Покатил с правого фланга в центр штрафной низом Него на ход Кузяеву, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Ву.

25' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Кристофер Ву! Удвоили свое преимущество хозяева. Со штрафного Буриго неожиданно пробил в ближний нижний угол. С большим трудом отбил перед собой Десма, но точно на Ву, который с нескольких метров протолкнул сферу в пустые ворота.

24' На фланге получил по ногам Трюффер в подкате от Санганте. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

23' Убежал в контратаку по флангу Алиуи и прострелил в штрафную на Кузяева, но тому добраться до мяча не дал Теате.

22' Накрутил соперника на фланге Буриго, сместился в центр и отдал поперек на Гуйри, но этот пас перехватил Кечта.

21' Мог убегать на ворота соперника Гуйри после заброса от Матича, но оторваться от защитника на скорости ему не удалось.

20' В центре поля наступил на ногу Ле Фе в силовой борьбе Туре. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ренна".

19' По флангу отдавал пас Трюффер на ход Гуйри, но того опередил Сальмье и в чистом подкате вынес сферу в аут.

18' Прорывался к штрафной Гюйри, после чего отдал вперед на Бласа, но тот не стал бить, а покатил поперек на Трюффера, но тот с ходу пробил выше пустых ворот.

17' Продавил соперника по флангу Блас и прострелил в центр штрафной на Мюинга, но того от мяча корпусом оттеснил Льорис.

16' Дальний заброс исполнял Кузяев в штрафную на ход Алиуи, но того опередил вышедший из ворот Манданда.

15' Обрезался на своей половине поля Санганте, подарив мяч сопернику, но тут же исправился и не позволил пробить по воротам Мюинга в чистом подкате.

14' С левого фланга низом прострелил Трюффер в штрафную, но здесь никто из партнеров так и не смог поддержать атаку.

13' Мягко забросил в штрафную Кузяев на ход Него, но тот в борьбе с защитником с лету пробил крайне неточно.

11' Пауза в матче. Судьи просматривают момент с взятием ворота на предмет офсайда у Гуйри, который находился рядом с траекторией полета мяча. Все же гол будет засчитан.

10' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Людовик Блас! Удалось быстро открыть счет в матче хозяевам. Подхватил мяч перед чужой штрафной, сместился вдоль линии, обыграв защитника и пробил низом точно в дальний угол, без шансов для вратаря.

9' Диагональ исполнял Матич в штрафную соперника на ход Гуйри, но тому не удалось избежать офсайда, что зафиксировал судья.

8' Долго катает мяч на чужой половине поля "Ренн", но пройти массированную оборону соперника пока не удается.

7' Догнал мяч у лицевой линии Мюинга и сбросил назад на Бласа, но тому пробить по воротам помешал Льорис в подкате.

6' Протащил мяч по левой бровке Грансдир и попытался прострелить в штрафную, но мяч застрял в гуще защитников.

5' Ушел от соперника по флангу Буриго и отдал в центр под удар Матичу, но этот пас перехватил Кузяев в последний момент.

4' Мог убегать на ворота соперника Алиуи после заброса от Кечта, но нарушил он правила в борьбе против Теате.

3' По флангу прорывался на скорости Блас и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.