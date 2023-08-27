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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Ницца
0:0
Конец матча
Лион
0'
32' Желтая карточка
Ндайишимийе Юссуф
90' Желтая карточка
Тальяфико Николас
90' Желтая карточка
Кумбеди Саэль
90' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
90' Желтая карточка
Альверо Скелли
90'+8

Ход матча

32'
Ндайишимийе Юссуф
 
69'
Буанани Бадредин
Лаборд Гаэтан
 
71'
 
Альверо Скелли
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
71'
 
Кадевере Тино
Сарр Амин
83'
Браими Билаль
Диоп Софьян
 
83'
Будауи Хишем
Тюрам Кефрен
 
89'
Лотомба Жордан
Аталь Юсеф
 
89'
Гессан Эванн
Моффи Теремас
 
89'
 
Эль-Аруш Мохамед
Шерки Райан
90'
 
Тальяфико Николас
90'
 
Кумбеди Саэль
90'
 
Чалета-Цар Дуе
90'
 
Альверо Скелли

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 7 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 513 Количество передач 375
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Ницца 41.2% (49)
X 38.7% (46)
Лион 20.2% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Булка
Марцин
20
Аталь
Юсеф
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
55
Ндайишимийе
Юссуф
19
Тюрам
Кефрен
24
Лаборд
Гаэтан
9
Моффи
Теремас
10
Диоп
Софьян
17
Риу
Реми
20
Кумбеди
Саэль
55
Чалета-Цар
Дуе
2
Диоманде
Синали
3
Тальяфико
Николас
8
Толиссо
Корентен
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
18
Шерки
Райан
6
Какере
Максанс
26
Баркола
Бредли
7
Сарр
Амин
Ницца
4-3-3
Лион
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Лион

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

37 матчей

35.1%
18.9%
46%
13 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

27%
27%
46%
10 побед 10 ничьих 17 побед

Второй тайм

32.4%
32.4%
35.2%
12 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
2:3
Л1
1:4
ТМС
1:0
Л1
2:1
К
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
0:5
Л1
3:3
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
3:0
КЛ
3:1
Л1
3:4
Л1
1:3
Л1
2:2
К
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
4:1
ТМС
1:0
Л1
1:3
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.58
1.11

Среднее время на гол

57
81

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.83
1.58

Среднее время на гол

49
57

Всего голов

63
50

Голов в среднем за матч

1.7
1.35

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 1 0.33
Гессан Эванн 1 0.33
Моффи Теремас 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 1 0.33
Тальяфико Николас 1 0.33
Какере Максанс 0 0
Кумбеди Саэль 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансон Морган 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Ндайишимийе Юссуф 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 3 0
Тальяфико Николас 2 0
Ляказетт Александр 0 1
Толиссо Корентен 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Диоманде Синали 1 0
Альверо Скелли 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
0
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
100%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1
Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1
Лион
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0
РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3

Результаты матчей

Ницца
Лион

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ницца
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Страсбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
7.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Мец
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
13.
Ницца
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Гавр
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Нант
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
4.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Нант
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Мец
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ренн
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Лилль
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ланс
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Монако Минамино Такуми 3 (2)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
Монпелье Аль-Тамари Мусса 3
Весь список

Топ нарушителей
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Нант Паллуа Николя 2
Лион Тальяфико Николас 2
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Команда Ницца играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Ницца: 58%, Лион: 42%.
  • 99'
    Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Матч возобновлен
  • 98'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 98'
    Диоманде Синали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Ницца контролирует мяч.
    • 95'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 95'
      Лион начинает контратаку
    • 94'
      Диоманде Синали из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Матч возобновлен
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Чалета-Цар Дуе получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 92'
      Кумбеди Саэль из команды Лион предупрежден после нескольких фолов.
    • 92'
      Судья сигнализирует, что Кумбеди Саэль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бар Мельвен
    • 92'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Первый тайм
    • 47'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Ницца: 57%, Лион: 43%.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Бар Мельвен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сарр Амин
    • 46'
      Ницца контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Лион контролирует мяч.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 46'
      Чалета-Цар Дуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 45'
      Риу Реми взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Ницца контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Ницца: 56%, Лион: 44%.
    • 45'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 45'
      Ницца контролирует мяч.
    • 44'
      Ницца контролирует мяч.
    • 44'
      Ницца контролирует мяч.
    • 44'
      Ницца контролирует мяч.
    • 44'
      Чалета-Цар Дуе успешно блокирует удар.
    • 44'
      Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Какере Максанс из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Сансон Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Диоманде Синали из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Ницца контролирует мяч.
    • 42'
      Баркола Бредли из команды Лион в офсайде
    • 42'
      Лион контролирует мяч.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Лаборд Гаэтан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
    • 41'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 41'
      Шанс! Моффи Теремас из команды Ницца пробил головой, но мимо
    • 41'
      Сансон Морган из команды Ницца подал угловой слева.
    • 40'
      Контроль мяча: Ницца: 54%, Лион: 46%.
    • 40'
      Кумбеди Саэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 40'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Лион контролирует мяч.
    • 40'
      Лион контролирует мяч.
    • 39'
      Ницца контролирует мяч.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 39'
      Шерки Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 38'
      Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Лион начинает контратаку
    • 38'
      Тальяфико Николас из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Лион контролирует мяч.
    • 38'
      Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Ницца контролирует мяч.
    • 37'
      Лион контролирует мяч.
    • 37'
      Моффи Теремас из команды Ницца в офсайде
    • 37'
      Риу Реми из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Сансон Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Кумбеди Саэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 35'
      Диоп Софьян из команды Ницца в офсайде
    • 35'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Контроль мяча: Ницца: 54%, Лион: 46%.
    • 35'
      Ницца контролирует мяч.
    • 34'
      Ницца контролирует мяч.
    • 34'
      Сарр Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Баркола Бредли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Лион контролирует мяч.
    • 33'
      Лион контролирует мяч.
    • 33'
      Лион контролирует мяч.
    • 33'
      Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Судья подбегает и показывает Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца отложенную желтую карточку за фол.
    • 32'
      Данте Бонфим наказан за толчок Сарр Амин
    • 32'
      Хорошую попытку сделал Сарр Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 31'
      Лион начинает контратаку
    • 31'
      Диоп Софьян пробует нанести удар издали, но Реми Риу держит все под контролем
    • 31'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Ницца контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Ницца: 57%, Лион: 43%.
    • 30'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Лион пытается что-то создать.
    • 30'
      Лион контролирует мяч.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Тюрам Кефрен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Шерки Райан
    • 29'
      Лион контролирует мяч.
    • 29'
      Лион пытается что-то создать.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 28'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 27'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 27'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Мэйтленд-Найлс Эйнсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 26'
      Ницца контролирует мяч.
    • 26'
      Ницца контролирует мяч.
    • 26'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Диоманде Синали успешно блокирует удар.
    • 26'
      Сансон Морган нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Ницца начинает контратаку
    • 26'
      Сансон Морган из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Какере Максанс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Тодибо Жан-Клер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Контроль мяча: Ницца: 55%, Лион: 45%.
    • 25'
      Лион контролирует мяч.
    • 25'
      Ницца контролирует мяч.
    • 24'
      Кумбеди Саэль наказан за толчок Диоп Софьян
    • 24'
      Ницца контролирует мяч.
    • 23'
      Лион контролирует мяч.
    • 23'
      Лион контролирует мяч.
    • 23'
      Сарр Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Лион начинает контратаку
    • 23'
      Риу Реми из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 22'
      Лион контролирует мяч.
    • 22'
      Лион контролирует мяч.
    • 21'
      Контроль мяча: Ницца: 55%, Лион: 45%.
    • 21'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Баркола Бредли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Лион пытается что-то создать.
    • 20'
      Лион контролирует мяч.
    • 19'
      Хорошую попытку сделал Моффи Теремас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Аталь Юсеф не смог попасть в створ ударом издали
    • 19'
      Сансон Морган из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Лион контролирует мяч.
    • 19'
      Толиссо Корентен из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Какере Максанс наказан за толчок Диоп Софьян
    • 19'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 18'
      Диоп Софьян пробил со штрафного прямо в стенку
    • 18'
      Матч возобновлен
    • 18'
      Данте Бонфим возвращается на поле.
    • 18'
      Данте Бонфим из команды Ницца покидает поле ради замены бутс.
    • 18'
      Матч остановлен
    • 18'
      Чалета-Цар Дуе наказан за толчок Аталь Юсеф
    • 17'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 16'
      Лаборд Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали
    • 16'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 16'
      Ницца начинает контратаку
    • 16'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Баркола Бредли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Лион контролирует мяч.
    • 16'
      Лион контролирует мяч.
    • 15'
      Ницца контролирует мяч.
    • 15'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Баркола Бредли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Ницца: 66%, Лион: 34%.
    • 14'
      Лион контролирует мяч.
    • 14'
      Лион контролирует мяч.
    • 14'
      Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Моффи Теремас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Лион контролирует мяч.
    • 13'
      Лион контролирует мяч.
    • 13'
      Данте Бонфим выиграл воздушное противоборство у Сарр Амин.
    • 13'
      Моффи Теремас наказан за толчок Диоманде Синали
    • 12'
      Лион контролирует мяч.
    • 12'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 12'
      Ницца контролирует мяч.
    • 12'
      Сарр Амин наказан за толчок Данте Бонфим
    • 11'
      Мэйтленд-Найлс Эйнсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Бар Мельвен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Ницца контролирует мяч.
    • 11'
      Моффи Теремас из команды Ницца в офсайде
    • 10'
      Ницца начинает контратаку
    • 10'
      Лион контролирует мяч.
    • 10'
      Лион контролирует мяч.
    • 10'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Лион пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Ницца: 82%, Лион: 18%.
    • 10'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 10'
      Диоп Софьян из команды Ницца в офсайде
    • 9'
      Лаборд Гаэтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      Диоп Софьян из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 8'
      Ницца контролирует мяч.
    • 8'
      Ницца контролирует мяч.
    • 8'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 7'
      Ницца контролирует мяч.
    • 7'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 7'
      Лион контролирует мяч.
    • 7'
      Сансон Морган создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Кумбеди Саэль из команды Лион фолит на Диоп Софьян, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 7'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 7'
      Ницца контролирует мяч.
    • 6'
      Ницца контролирует мяч.
    • 6'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Лион контролирует мяч.
    • 6'
      Данте Бонфим наказан за толчок Сарр Амин
    • 5'
      Моффи Теремас пробует нанести удар издали, но Реми Риу ловит мяч
    • 5'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Лион контролирует мяч.
    • 5'
      Ницца контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Ницца: 76%, Лион: 24%.
    • 5'
      Ницца контролирует мяч.
    • 4'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 4'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 4'
      Чалета-Цар Дуе из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Сансон Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Диоманде Синали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Ницца контролирует мяч.
    • 2'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Ницца контролирует мяч.
    • 2'
      Ницца контролирует мяч.
    • 2'
      Ницца контролирует мяч.
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Баркола Бредли из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бар Мельвен
    • 1'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Тодибо Жан-Клер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Баркола Бредли выиграл воздушное противоборство у Бар Мельвен.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Ницца 41.2% (49)
    X 38.7% (46)
    Лион 20.2% (24)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Ницца 0:0 Лион онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 0:0 Лион

    Исход игры
    Ницца
    41.2% (49)
    Ничья
    38.7% (46)
    Лион
    20.2% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.96% (54)
    Меньше
    53.04% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    83.48% (96)
    Нет
    16.52% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.3% (42)
    2:1 Ницца
    24.4% (29)
    1:2 Лион
    14.3% (17)
    1:0 Ницца
    9.2% (11)
    3:1 Ницца
    3.4% (4)
    0:2 Лион
    2.5% (3)
    0:1 Лион
    2.5% (3)
    2:0 Ницца
    1.7% (2)
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