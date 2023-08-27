Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Тальяфико Николас получает желтую карточку за неспортивное поведение

89' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ницца пробьет пенальти!

88' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ницца

88' Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Удар от ворот произведет Лион

86' Диоманде Синали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Youssouf Ndayishimiye нанес удар, но тот был заблокирован.

86' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Кадевере Тино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Тактическая замена. Диоп Софьян уходит с поля и его заменяет Билал Браими

83' Кадевере Тино не смог попасть в створ ударом издали

83' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Альверо Скелли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Youssouf Ndayishimiye выиграл воздушное противоборство у Кадевере Тино

79' Удар от ворот произведет Лион

79' Данте Бонфим не смог попасть в створ ударом издали

79' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Моффи Теремас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Ницца

77' Толиссо Корентен из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

77' Удар от ворот произведет Лион

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Тюрам Кефрен получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Тюрам Кефрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Удар от ворот произведет Лион

72' Моффи Теремас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Лион

68' Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Ницца

66' Мэйтленд-Найлс Эйнсли не смог попасть в створ ударом издали

66' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Диоп Софьян из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Youssouf Ndayishimiye выиграл воздушное противоборство у Сарр Амин

60' Удар от ворот произведет Лион

60' Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Сансон Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Шерки Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Лион

57' Сансон Морган не смог попасть в створ ударом издали

57' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

55' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Матч возобновлен

51' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

50' Удар от ворот произведет Ницца

50' Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Риу Реми взял и забрал мяч на выходе

48' Лаборд Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Удар от ворот произведет Лион

47' Сансон Морган оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Диоп Софьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.