37' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Монпелье

36' Удар от ворот произведет Реймс

36' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Силла Иссиага получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Удар от ворот произведет Реймс

31' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

30' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Адамс Акор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Удар от ворот произведет Монпелье

28' Теума Тедди из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Накамура Кейто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матусива Азор пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

26' Удар от ворот произведет Монпелье

26' Матусива Азор не смог попасть в створ ударом издали

26' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Монпелье

21' Игрок из команды Реймс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

18' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Матч возобновлен

16' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

16' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Монпелье

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Удар от ворот произведет Монпелье

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Аль-Тамари Мусса получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Аль-Тамари Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Реймс

10' Норден Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Норден Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Реймс

5' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Удар от ворот произведет Реймс

4' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Монпелье

3' Накамура Кейто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Фоке Томас из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Реймс начинает с центра поля