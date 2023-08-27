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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Монпелье
0:2
Первый тайм: 45'
Реймс
0'
0:1
8' Гол
Абдельамид Юнис
0:2
41' Гол
Теума Тедди

Ход матча

8'
0:1
Абдельамид Юнис
(Теума Тедди)
41'
0:2
Теума Тедди

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 114
Монпелье 76.3% (87)
X 18.4% (21)
Реймс 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Реймс
5.10
3.95
3.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
4
Куяте
Кики
3
Силла
Иссиага
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
9
Аль-Тамари
Мусса
8
Адамс
Акор
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
19
Уилсон-Эсбранд
Джош
21
Матусива
Азор
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
15
Манетси
Маршал
17
Накамура
Кейто
22
Дьяките
Умар
Монпелье
4-2-3-1
Реймс
4-2-3-1

История личных встреч

Монпелье
Реймс

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

17.4%
52.2%
30.4%
4 победы 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:3
Л1
0:0
Л1
0:4
КЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
3:1
К
1:0
Л2
2:2
Л2
0:4
Л2
0:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

1.4
1.54

Среднее время на гол

64
58

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.31
1.4

Среднее время на гол

68
64

Всего голов

31
34

Голов в среднем за матч

1.35
1.48

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

66
60

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 3 1
Аль-Тамари Мусса 2 0.67
Норден Арно 1 0.33
Саванье Тежи 0 0
Куяте Кики 0 0
Леруа Лео 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ито Дзюня 1 0.33
Манетси Маршал 1 0.33
Абдельамид Юнис 1 0.33
Дарами Мохаммед 1 0.33
Теума Тедди 0 0
Ричардсон Амир 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жюльен Кристофер 1 0
Куяте Кики 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манетси Маршал 1 0
Ричардсон Амир 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0

Результаты матчей

Монпелье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реймс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Монпелье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реймс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Монпелье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Реймс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1
Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0
Реймс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2
Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1

Результаты матчей

Монпелье
Реймс

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Реймс
 2:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
6.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Тулуза
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лилль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Монпелье
 0:2 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Страсбург
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
11.
Лорьян
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Гавр
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
14.
Мец
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Ланс
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Нант
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17.
Клермон
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
3.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Страсбург
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Реймс
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мец
 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Нант
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Монпелье
 0:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Клермон
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Тулуза
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Монпелье
 0:2 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Реймс
 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
7.
Ренн
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мец
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
14.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Клермон
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ланс
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Монако Минамино Такуми 3 (2)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
ПСЖ Мбаппе Килиан 3
Весь список

Топ нарушителей
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Нант Паллуа Николя 2
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 2
Монако Головин Александр 2
Ланс Гради Жонатан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    Фоке Томас успешно блокирует удар.
  • 45'
    Адамс Акор нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 44'
    Судья сигнализирует, что Теума Тедди из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Норден Арно
  • 44'
    Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 44'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 43'
    Реймс контролирует мяч.
  • 43'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 43'
    Реймс контролирует мяч.
  • 42'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 42'
    Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 42'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 42'
    Реймс контролирует мяч.
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    • До матча
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    Прогнозы 114
    Монпелье 76.3% (87)
    X 18.4% (21)
    Реймс 5.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Реймс
    5.10
    3.95
    3.15
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монпелье 0:2 Реймс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 0:2 Реймс

    Исход игры
    Монпелье
    76.3% (87)
    Ничья
    18.4% (21)
    Реймс
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (64)
    Меньше
    42.86% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (80)
    Нет
    28.57% (32)
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    2:1 Монпелье
    44.7% (51)
    1:0 Монпелье
    21.9% (25)
    1:1 Ничья
    14.9% (17)
    1:2 Реймс
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    2:0 Монпелье
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