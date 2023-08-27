Тур: 3. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Болланжье Марк
Ход матча
8'
0:1
41'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Сако
Фалае
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
10
Теума
Тедди
22
Дьяките
Умар
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Салама АминНападающий
-
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монпелье
Реймс
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
23 матча
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
17.4%
52.2%
30.4%
4 победы 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
1.4
1.54
Среднее время на гол
64
58
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.31
1.4
Среднее время на гол
68
64
Всего голов
31
34
Голов в среднем за матч
1.35
1.48
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
66
60
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|3
|1
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0.67
|Норден Арно
|1
|0.33
|Саванье Тежи
|0
|0
|Куяте Кики
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ито Дзюня
|1
|0.33
|Манетси Маршал
|1
|0.33
|Абдельамид Юнис
|1
|0.33
|Дарами Мохаммед
|1
|0.33
|Теума Тедди
|0
|0
|Ричардсон Амир
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жюльен Кристофер
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манетси Маршал
|1
|0
|Ричардсон Амир
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реймс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Монпелье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реймс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Монпелье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Реймс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1
Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0
Реймс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2
Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1
Результаты матчей
Монпелье
Реймс
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|0:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|14.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|0:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|2.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|0:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
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|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (2)
|Брест
|Дель Кастильо Ромен
|3 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|3
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|3
|Гавр
|Грандсир Самуэль
|1 1
|Нант
|Паллуа Николя
|2
|Нант
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|Монако
|Головин Александр
|2
|Ланс
|Гради Жонатан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 0:2 Реймс
Исход игры
Монпелье
76.3% (87)
Ничья
18.4% (21)
Реймс
5.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (64)
Меньше
42.86% (48)
Обе команды забьют
Да
71.43% (80)
Нет
28.57% (32)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
44.7% (51)
1:0 Монпелье
21.9% (25)
1:1 Ничья
14.9% (17)
1:2 Реймс
4.4% (5)
2:0 Монпелье
3.5% (4)
3:1 Монпелье
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
3:2 Монпелье
1.8% (2)
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