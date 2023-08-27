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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Страсбург
0:0
Первый тайм: 45'
Тулуза
0'
43' Желтая карточка
Деминге Джесси

Ход матча

43'
Деминге Джесси
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 114
Страсбург 53.5% (61)
X 34.2% (39)
Тулуза 12.3% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Тулуза
2.38
3.50
3.77
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Абакар
Силла
2
Гильберт
Фредерик
29
Дукуре
Исмаэль
7
Деминге
Джесси
3
Делен
Тома
19
Диарра
Хабиб
10
Эмега
Эмануэль
17
Беллегард
Жан-Рикнер
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
5
Генро
Денис
20
Шмидт
Никлас
8
Сьерро
Венсан
7
Абухляль
Закария
9
Даллинга
Тийс
14
Беграуи
Янис
Страсбург
3-4-3
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Страсбург
Тулуза

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
4:2
ТМК
3:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
2:0

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.17
1.75

Среднее время на гол

41
51

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.17

Среднее время на гол

72
77

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.33
Мотиба Лебо 1 0.33
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 2 (1) 0.67
Николайсен Расмус 1 0.33
Диарра Мусса 0 0
Шаиби Фарес 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Дукуре Исмаэль 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 1 0
Коста Логан 1 0

Результаты матчей

Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Страсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2
Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1
Тулуза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1
Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1

Результаты матчей

Страсбург
Тулуза

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Реймс
 2:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
6.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Тулуза
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лилль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Монпелье
 0:2 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Страсбург
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
11.
Лорьян
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Гавр
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
14.
Мец
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Ланс
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Нант
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17.
Клермон
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
3.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Страсбург
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Реймс
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мец
 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Нант
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Монпелье
 0:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Клермон
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Тулуза
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Монпелье
 0:2 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Реймс
 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
7.
Ренн
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мец
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
14.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Клермон
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ланс
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
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Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Монако Минамино Такуми 3 (2)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
ПСЖ Мбаппе Килиан 3
Весь список

Топ нарушителей
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Нант Паллуа Николя 2
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 2
Монако Головин Александр 2
Ланс Гради Жонатан 2
Весь список
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    Прогнозы 114
    Страсбург 53.5% (61)
    X 34.2% (39)
    Тулуза 12.3% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Тулуза
    2.38
    3.50
    3.77
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    Где смотреть матч Страсбург 0:0 Тулуза онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Тулуза

    Исход игры
    Страсбург
    52.6% (60)
    Ничья
    35.1% (40)
    Тулуза
    12.3% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.45% (56)
    Меньше
    49.55% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    80.18% (89)
    Нет
    19.82% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    35.1% (40)
    1:1 Ничья
    28.9% (33)
    1:0 Страсбург
    14.9% (17)
    1:2 Тулуза
    8.8% (10)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    0:1 Тулуза
    1.8% (2)
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