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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 25090 Главный судья: Бастьен Бенуа
Страсбург
2:0
Конец матча
Тулуза
0'
43' Желтая карточка
Деминге Джесси
1:0
52' Гол
Эмега Эмануэль
54' Желтая карточка
Суасо Габриэль
68' Желтая карточка
Даллинга Тийс
81' Желтая карточка
Шаиби Фарес
2:0
89' Гол
Беллегард Жан-Рикнер
90'+8

Ход матча

43'
Деминге Джесси
 
52'
Эмега Эмануэль
(Беллегард Жан-Рикнер)
1:0
54'
 
Суасо Габриэль
54'
 
Шаиби Фарес
Беграуи Янис
65'
Сиссоко Ибраима
Деминге Джесси
 
68'
 
Даллинга Тийс
69'
 
Кассерес Кристиан
Шмидт Никлас
69'
 
Магри Франк
Генро Денис
78'
Мотиба Лебо
Эмега Эмануэль
 
81'
 
Шаиби Фарес
82'
 
Хелаберт Сесар
Сьерро Венсан
82'
 
Диарра Мусса
Деслер Миккел
89'
Беллегард Жан-Рикнер
(Перрен Люка)
2:0
90'
Гамейро Кевин
Диарра Хабиб
 
90'
Прчич Саньин
Дукуре Исмаэль
 
90'
Сеная Марвин
Делен Тома
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 355 Количество передач 577
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Страсбург 52.6% (60)
X 35.1% (40)
Тулуза 12.3% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Абакар
Силла
2
Гильберт
Фредерик
29
Дукуре
Исмаэль
7
Деминге
Джесси
3
Делен
Тома
19
Диарра
Хабиб
10
Эмега
Эмануэль
17
Беллегард
Жан-Рикнер
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
5
Генро
Денис
20
Шмидт
Никлас
8
Сьерро
Венсан
7
Абухляль
Закария
9
Даллинга
Тийс
14
Беграуи
Янис
Страсбург
3-4-3
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Страсбург
Тулуза

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
4:2
ТМК
3:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
2:0

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.17
1.75

Среднее время на гол

41
51

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.17

Среднее время на гол

72
77

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.67
Мотиба Лебо 1 0.33
Эмега Эмануэль 1 0.33
Перрен Люка 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 2 (1) 0.67
Николайсен Расмус 1 0.33
Диарра Мусса 0 0
Шаиби Фарес 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Деминге Джесси 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 1 0
Суасо Габриэль 1 0
Даллинга Тийс 1 0
Коста Логан 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Страсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Страсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2
Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1
Тулуза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1
Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1

Результаты матчей

Страсбург
Тулуза

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Страсбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
7.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Мец
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
13.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Гавр
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Нант
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
4.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Нант
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Мец
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ренн
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Лилль
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ланс
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Монако Минамино Такуми 3 (2)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
Монпелье Аль-Тамари Мусса 3
Весь список

Топ нарушителей
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Нант Паллуа Николя 2
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 2
Монако Головин Александр 2
Ланс Гради Жонатан 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25090 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: Страсбург: 39%, Тулуза: 61%.
  • 98'
    Абакар Силла выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 98'
    Оооо... вот это был удар! Мотиба Лебо должен был забить с этой позиции.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 98'
    Мотиба Лебо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Страсбург 52.6% (60)
    X 35.1% (40)
    Тулуза 12.3% (14)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 2:0 Тулуза

    Исход игры
    Страсбург
    52.6% (60)
    Ничья
    35.1% (40)
    Тулуза
    12.3% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.45% (56)
    Меньше
    49.55% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    80.18% (89)
    Нет
    19.82% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    35.1% (40)
    1:1 Ничья
    28.9% (33)
    1:0 Страсбург
    14.9% (17)
    1:2 Тулуза
    8.8% (10)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    0:1 Тулуза
    1.8% (2)
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