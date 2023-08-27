Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Страсбург

43' Деминге Джесси получил желтую карточку от судьи

43' Удар от ворот произведет Тулуза

42' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Коста Логан нанес удар головой, но Матц Зельс спокойно отбил мяч.

36' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Страсбург

32' Генро Денис из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Тулуза

30' Диарра Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Страсбург

28' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Гильберт Фредерик из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Деминге Джесси получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Ох, нехорошо это выглядит. Генро Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Деминге Джесси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Генро Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Беллегард Жан-Рикнер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Ох, нехорошо это выглядит. Делен Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Делен Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Guillaume Restes делает важнейший сейв!

16' Эмега Эмануэль нанес удар головой, но Guillaume Restes спокойно отбил мяч.

16' Гильберт Фредерик из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Суасо Габриэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Тулуза пробьет пенальти!

12' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Тулуза

12' Деслер Миккел из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Тулуза

9' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Шмидт Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Страсбург начинает с центра поля