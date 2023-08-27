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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Лорьян
4:1
Конец матча
Лилль
0'
1:0
9' Гол
Абергель Лоран
2:0
10' Гол
Понсо Жульен
15' Желтая карточка
Йоро Лени
27' Желтая карточка
Диаките Бафоде
49' Желтая карточка
Пабло Пажис
51' Желтая карточка
Андре Бенжамин
2:1
55' Гол
Дэвид Джонатан
57' Желтая карточка
Дукуре Сирине
3:1
62' Гол
Февр Ромен
4:1
67' Гол
Ле Гофф Венсан
87' Желтая карточка
Языджи Юсуф
90'+6

Ход матча

9'
Абергель Лоран
1:0
10'
Понсо Жульен
(Дукуре Сирине)
2:0
15'
 
Йоро Лени
27'
 
Диаките Бафоде
39'
 
Гомес Анхель
Мирамон Игнасио
40'
 
Кабелла Реми
Харальдссон Хакон-Арнар
49'
Пабло Пажис
 
51'
 
Андре Бенжамин
55'
2:1
Дэвид Джонатан
(Гомес Анхель)
57'
Дукуре Сирине
 
59'
Макенго Жан-Виктор
Понсо Жульен
 
59'
Дукуре Сирине
Пабло Пажис
 
59'
Ле Бри Тео
Крупи Эли Джуниор
 
62'
Февр Ромен
(Абергель Лоран)
3:1
67'
Ле Гофф Венсан
4:1
76'
Мугиша Джоэл
Февр Ромен
 
76'
 
Кавалейру Иван
Жегрова Эдон
84'
 
Гудмундссон Габриэль
Исмаили Гонсалвес
87'
 
Языджи Юсуф

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 22 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 317 Количество передач 577
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Лорьян 9.5% (11)
X 31% (36)
Лилль 59.5% (69)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
13
Менди
Формоз
III
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
24
Калюлю
Гедеон
25
Ле
Гофф
Венсан
19
Абергель
Лоран
21
Понсо
Жульен
14
Февр
Ромен
26
Пабло
Пажис
29
Дукуре
Сирине
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
18
Диаките
Бафоде
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
20
Мирамон
Игнасио
23
Жегрова
Эдон
12
Языджи
Юсуф
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
9
Дэвид
Джонатан
Лорьян
3-4-2-1
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Лорьян
Лилль

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

26 матчей

34.6%
15.4%
50%
9 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.5%
15.4%
46.1%
10 побед 4 ничьи 12 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:4
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:4
Л1
1:0
Л1
5:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:0
Л1
6:3
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.31
0.77

Среднее время на гол

68
117

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

2.38
1.23

Среднее время на гол

37
73

Всего голов

48
26

Голов в среднем за матч

1.85
1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абергель Лоран 1 0.33
Дукуре Сирине 1 0.33
Ле Гофф Венсан 1 0.33
Февр Ромен 1 0.33
Понсо Жульен 1 0.33
Крупи Эли Джуниор 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 2 0.67
Уна Адам 1 0.33
Диаките Бафоде 1 0.33
Гомес Анхель 0 0
Кавалейру Иван 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Жульен 1 0
Дукуре Сирине 1 0
Пабло Пажис 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 0 1
Сантос Тиаго 1 0
Андре Бенжамин 1 0
Языджи Юсуф 1 0
Диаките Бафоде 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Йоро Лени 1 0

Результаты матчей

Лорьян
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Лорьян
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Лорьян
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1
Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0
Лилль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0
Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3

Результаты матчей

Лорьян
Лилль

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Страсбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
7.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Мец
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
13.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Гавр
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Нант
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
4.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Нант
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Мец
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ренн
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Лилль
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ланс
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
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Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Монако Минамино Такуми 3 (2)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
Монпелье Аль-Тамари Мусса 3
Весь список

Топ нарушителей
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Нант Паллуа Николя 2
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 2
Монако Головин Александр 2
Ланс Гради Жонатан 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Лорьян заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Лорьян: 35%, Лилль: 65%.
  • 96'
    Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Абергель Лоран ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Йоро Лени ослабляет давление, выбив мяч.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Лорьян 9.5% (11)
    X 31% (36)
    Лилль 59.5% (69)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 4:1 Лилль

    Исход игры
    Лорьян
    9.5% (11)
    Ничья
    31% (36)
    Лилль
    59.5% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.25% (50)
    Меньше
    55.75% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    72.57% (82)
    Нет
    27.43% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    35.3% (41)
    1:1 Ничья
    27.6% (32)
    0:1 Лилль
    16.4% (19)
    0:2 Лилль
    5.2% (6)
    2:1 Лорьян
    5.2% (6)
    1:0 Лорьян
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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