Тур: 3. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Gael Angoula
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
17
Пельмар
Анди
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
18
Камара
Ламин
11
Элисор
Симон
14
Сабали
Шейх
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Конате ШейкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маурер АйманПолузащитник
- Нападающий
-
91 Бела ЖеремиНападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
-
11 Элисор СимонНападающий
- Нападающий
-
14 Сабали ШейхНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Куао КоффиЗащитник
-
38 Сане СадибуЗащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
21 Жан Н'ГессанПолузащитник
- Нападающий
-
37 Сане ИбуНападающий
-
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Клермон
Мец
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.56
1.75
Среднее время на гол
57
51
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.63
0.89
Среднее время на гол
55
101
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.59
1.29
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|1
|0.33
|Ветеска Матеуш
|1
|0.33
|Сейду Алиду
|0
|0
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|1
|0.33
|Мазиз Юссеф
|1
|0.33
|Сабали Шейх
|1
|0.33
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Колин Максим
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Н'Дорам Кевин
|1
|0
|Куао Коффи
|1
|0
|Ласло Болони
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Клермон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Клермон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0
Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1
Мец
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0
Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0 Ньор - Мец 1:3 Мец - Париж 1:1 Сент-Этьен - Мец 1:3 Мец - Бордо 3:0 По - Мец 1:1 Мец - Лаваль 1:0 Мец - Сераинг 1:1 Кевийи - Мец 1:2
Результаты матчей
Клермон
Мец
Точный счет
2:4
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Клермон
Мец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|0:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|14.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|0:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|2.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|0:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
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|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (2)
|Брест
|Дель Кастильо Ромен
|3 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|3
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|3
|Гавр
|Грандсир Самуэль
|1 1
|Нант
|Паллуа Николя
|2
|Нант
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|Монако
|Головин Александр
|2
|Ланс
|Гради Жонатан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клермон 0:0 Мец
Исход игры
Клермон
57.9% (66)
Ничья
28.9% (33)
Мец
13.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (38)
Меньше
65.77% (73)
Обе команды забьют
Да
60.36% (67)
Нет
39.64% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.4% (29)
2:1 Клермон
23.7% (27)
1:0 Клермон
21.1% (24)
2:0 Клермон
9.6% (11)
0:1 Мец
5.3% (6)
1:2 Мец
5.3% (6)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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