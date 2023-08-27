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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Gael Angoula
Клермон
0:0
Первый тайм: 45'
Мец
0'

Ход матча

11'
 
Куао Коффи
Колин Максим

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 114
Клермон 57.9% (66)
X 28.9% (33)
Мец 13.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Мец
2.00
3.65
4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
17
Пельмар
Анди
2
Зеффан
Мехди
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
10
Чам
Мухаммед
9
Андрич
Комнен
11
Аллевина
Джим
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
5
Канде
Фали
3
Юдоль
Матьё
27
Жан-Жак
Данле
6
Н'Дорам
Кевин
18
Камара
Ламин
11
Элисор
Симон
9
Микаутадзе
Жорж
14
Сабали
Шейх
Клермон
3-4-3
Мец
4-3-3

История личных встреч

Клермон
Мец

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:2
Л2
1:2
Л2
2:3
Л2
2:1
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
3:3
Л2
1:1
КЛ
3:1
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
1:3
Л2
1:0

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.75

Среднее время на гол

57
51

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
0.89

Среднее время на гол

55
101

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.59
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 1 0.33
Ветеска Матеуш 1 0.33
Сейду Алиду 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 1 0.33
Мазиз Юссеф 1 0.33
Сабали Шейх 1 0.33
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Куао Коффи 1 0
Ласло Болони 1 0

Результаты матчей

Клермон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Клермон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Клермон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0
Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1
Мец
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0
Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0 Ньор - Мец 1:3 Мец - Париж 1:1 Сент-Этьен - Мец 1:3 Мец - Бордо 3:0 По - Мец 1:1 Мец - Лаваль 1:0 Мец - Сераинг 1:1 Кевийи - Мец 1:2

Результаты матчей

Клермон
Мец

Точный счет

2:4
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Клермон
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Реймс
 2:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
6.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Тулуза
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лилль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Монпелье
 0:2 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Страсбург
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
11.
Лорьян
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Гавр
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
14.
Мец
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Ланс
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Нант
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17.
Клермон
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
3.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Страсбург
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Реймс
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мец
 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Нант
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Монпелье
 0:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Клермон
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Тулуза
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Монпелье
 0:2 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Реймс
 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
7.
Ренн
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Лилль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мец
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
14.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Клермон
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ланс
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Монако Минамино Такуми 3 (2)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
ПСЖ Мбаппе Килиан 3
Весь список

Топ нарушителей
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Нант Паллуа Николя 2
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 2
Монако Головин Александр 2
Ланс Гради Жонатан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Диао Мори взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 44'
    Хорошую попытку сделал Чам Мухаммед. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 44'
    Сейду Алиду создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 44'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 44'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 43'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 40'
      Шейк Сабали оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Микаутадзе Жорж. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Жан-Жак Данле из команды Мец поставил подножку. Пострадал Гоналон Максим
    • 38'
      Микаутадзе Жорж нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Мец пытается что-то создать.
    • 38'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Чам Мухаммед пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 37'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 37'
      Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Мец начинает контратаку
    • 36'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Клермон: 72%, Мец: 28%.
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Гоналон Максим из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
    • 34'
      Канде Фали успешно блокирует удар.
    • 34'
      Аллевина Джим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Клермон контролирует мяч.
    • 31'
      Мец начинает контратаку
    • 31'
      Сейду Алиду ошибается в защите.
    • 31'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Клермон: 70%, Мец: 30%.
    • 30'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 30'
      Гастьен Йоан ошибается в защите.
    • 30'
      Клермон контролирует мяч.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Шанс! Ожье Флоран из команды Клермон пробил головой, но мимо
    • 28'
      Гастьен Йоан из команды Клермон подал угловой справа.
    • 28'
      Юдоль Матьё из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 27'
      Гастьен Йоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 26'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Клермон: 69%, Мец: 31%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 25'
      Андрич Комнен не смог попасть в створ ударом издали
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Канде Фали из команды Мец поставил подножку. Пострадал Андрич Комнен
    • 24'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 23'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Сейду Алиду из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Мец пытается что-то создать.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Жан-Жак Данле из команды Мец поставил подножку. Пострадал Гастьен Йоан
    • 22'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 22'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 21'
      Андрич Комнен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 20'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Клермон: 66%, Мец: 34%.
    • 20'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Юдоль Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Зеффан Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Мец контролирует мяч.
    • 16'
      Зеффан Мехди из команды Клермон заходит слишком далеко, он валит Шейк Сабали.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 15'
      Н'Дорам Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Клермон: 69%, Мец: 31%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 15'
      Микаутадзе Жорж оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Диао Мори ошибается в защите.
    • 14'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Сейду Алиду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Н'Дорам Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 11'
      Колин Максим получил травму и заменен. Куао Коффи выходит на поле.
    • 11'
      Чам Мухаммед наказан за толчок Шейк Сабали
    • 10'
      Контроль мяча: Клермон: 71%, Мец: 29%.
    • 10'
      Ожье Флоран наказан за толчок Микаутадзе Жорж
    • 10'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 9'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 8'
      Колин Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 8'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Вивальдо Боргес до Сантос Нето из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Колин Максим
    • 7'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 7'
      Пельмар Анди не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Чам Мухаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Андрич Комнен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 7'
      Чам Мухаммед из команды Клермон подал угловой слева.
    • 7'
      Колин Максим успешно блокирует удар.
    • 7'
      Зеффан Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Чам Мухаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Траоре Исмаэль успешно блокирует удар.
    • 6'
      Чам Мухаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Клермон начинает контратаку
    • 5'
      Контроль мяча: Клермон: 80%, Мец: 20%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 5'
      Аллевина Джим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 5'
      Чам Мухаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 4'
      Зеффан Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Игрок из команды Клермон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 1'
      Ожье Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Клермон начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 114
    Клермон 57.9% (66)
    X 28.9% (33)
    Мец 13.2% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Клермон
    Ничья
    Мец
    2.00
    3.65
    4.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 0:0 Мец

    Исход игры
    Клермон
    57.9% (66)
    Ничья
    28.9% (33)
    Мец
    13.2% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.23% (38)
    Меньше
    65.77% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    60.36% (67)
    Нет
    39.64% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.4% (29)
    2:1 Клермон
    23.7% (27)
    1:0 Клермон
    21.1% (24)
    2:0 Клермон
    9.6% (11)
    0:1 Мец
    5.3% (6)
    1:2 Мец
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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