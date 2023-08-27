  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Gael Angoula
Клермон
0:1
Конец матча
Мец
0'
58' Желтая карточка
Чам Мухаммед
0:1
69' Гол
Микаутадзе Жорж
83' Желтая карточка
Сабали Шейх
90'+9

Ход матча

11'
 
Куао Коффи
Колин Максим
58'
Чам Мухаммед
 
68'
Маурер Айман
Аллевина Джим
 
68'
Киэ Грежон
Андрич Комнен
 
69'
0:1
Микаутадзе Жорж
71'
 
Маига Хабиб
Элисор Симон
79'
Бутубба Биляль
Зеффан Мехди
 
79'
Конате Шейк
Ожье Флоран
 
83'
 
Сабали Шейх
86'
 
Сане Ибу
Микаутадзе Жорж
86'
 
Joseph Nduquidi
Сабали Шейх
90'
Бела Жереми
Чам Мухаммед
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 649 Количество передач 256
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Клермон 57.9% (66)
X 28.9% (33)
Мец 13.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
17
Пельмар
Анди
2
Зеффан
Мехди
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
10
Чам
Мухаммед
9
Андрич
Комнен
11
Аллевина
Джим
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
5
Канде
Фали
3
Юдоль
Матьё
27
Жан-Жак
Данле
6
Н'Дорам
Кевин
18
Камара
Ламин
11
Элисор
Симон
9
Микаутадзе
Жорж
14
Сабали
Шейх
Клермон
3-4-3
Мец
4-3-3

История личных встреч

Клермон
Мец

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:2
Л2
1:2
Л2
2:3
Л2
2:1
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
3:3
Л2
1:1
КЛ
3:1
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
1:3
Л2
1:0

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.75

Среднее время на гол

57
51

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
0.89

Среднее время на гол

55
101

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.59
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 1 0.33
Ветеска Матеуш 1 0.33
Сейду Алиду 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 2 0.67
Мазиз Юссеф 1 0.33
Сабали Шейх 1 0.33
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чам Мухаммед 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Куао Коффи 1 0
Сабали Шейх 1 0
Ласло Болони 1 0

Результаты матчей

Клермон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Мец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Клермон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Клермон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Мец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0
Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1
Мец
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0
Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0 Ньор - Мец 1:3 Мец - Париж 1:1 Сент-Этьен - Мец 1:3 Мец - Бордо 3:0 По - Мец 1:1 Мец - Лаваль 1:0 Мец - Сераинг 1:1 Кевийи - Мец 1:2

Результаты матчей

Клермон
Мец

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Клермон
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Страсбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
7.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Мец
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
13.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Гавр
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Нант
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
4.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Нант
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Мец
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ренн
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Лилль
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ланс
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Монако Минамино Такуми 3 (2)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
Монпелье Аль-Тамари Мусса 3
Весь список

Топ нарушителей
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Нант Паллуа Николя 2
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 2
Монако Головин Александр 2
Ланс Гради Жонатан 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Клермон: 72%, Мец: 28%.
  • 99'
    Вивальдо Боргес до Сантос Нето нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.
  • 98'
    Укиджа Александр ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 98'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 97'
    Траоре Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 97'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 96'
    Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 96'
    Бутубба Биляль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Бутубба Биляль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Юдоль Матьё из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 94'
      Судья сигнализирует, что Камара Ламин из команды Мец поставил подножку. Пострадал Вивальдо Боргес до Сантос Нето
    • 93'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Joseph Nduquidi из команды Мец опасно и грубо сыграл. Сейду Алиду пострадал.
    • 93'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 92'
      Чам Мухаммед получил травму и заменен. Бела Жереми выходит на поле.
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Камара Ламин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Первый тайм
    • 48'
      Юдоль Матьё пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Клермон: 72%, Мец: 28%.
    • 47'
      Судья свистит. Гастьен Йоан атаковал сзади соперника. Это Камара Ламин заработал своей команде штрафной
    • 47'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 45'
      Траоре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Диао Мори взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Хорошую попытку сделал Чам Мухаммед. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 44'
      Сейду Алиду создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 44'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Камара Ламин из команды Мец поставил подножку. Пострадал Чам Мухаммед
    • 41'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Юдоль Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Клермон: 71%, Мец: 29%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 40'
      Шейк Сабали оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Микаутадзе Жорж. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Жан-Жак Данле из команды Мец поставил подножку. Пострадал Гоналон Максим
    • 38'
      Микаутадзе Жорж нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Мец пытается что-то создать.
    • 38'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Чам Мухаммед пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
    • 37'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 37'
      Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Мец начинает контратаку
    • 36'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Клермон: 72%, Мец: 28%.
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Гоналон Максим из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
    • 34'
      Канде Фали успешно блокирует удар.
    • 34'
      Аллевина Джим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Клермон контролирует мяч.
    • 31'
      Мец начинает контратаку
    • 31'
      Сейду Алиду ошибается в защите.
    • 31'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Клермон: 70%, Мец: 30%.
    • 30'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 30'
      Гастьен Йоан ошибается в защите.
    • 30'
      Клермон контролирует мяч.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Шанс! Ожье Флоран из команды Клермон пробил головой, но мимо
    • 28'
      Гастьен Йоан из команды Клермон подал угловой справа.
    • 28'
      Юдоль Матьё из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 27'
      Гастьен Йоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 26'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Клермон: 69%, Мец: 31%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 25'
      Андрич Комнен не смог попасть в створ ударом издали
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Канде Фали из команды Мец поставил подножку. Пострадал Андрич Комнен
    • 24'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 23'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Сейду Алиду из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Мец пытается что-то создать.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Жан-Жак Данле из команды Мец поставил подножку. Пострадал Гастьен Йоан
    • 22'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 22'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 21'
      Андрич Комнен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 20'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Клермон: 66%, Мец: 34%.
    • 20'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Юдоль Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Зеффан Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Мец контролирует мяч.
    • 16'
      Зеффан Мехди из команды Клермон заходит слишком далеко, он валит Шейк Сабали.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 15'
      Н'Дорам Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Клермон: 69%, Мец: 31%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 15'
      Микаутадзе Жорж оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Диао Мори ошибается в защите.
    • 14'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Сейду Алиду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Н'Дорам Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 11'
      Колин Максим получил травму и заменен. Куао Коффи выходит на поле.
    • 11'
      Чам Мухаммед наказан за толчок Шейк Сабали
    • 10'
      Контроль мяча: Клермон: 71%, Мец: 29%.
    • 10'
      Ожье Флоран наказан за толчок Микаутадзе Жорж
    • 10'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 9'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 8'
      Колин Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 8'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Вивальдо Боргес до Сантос Нето из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Колин Максим
    • 7'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 7'
      Пельмар Анди не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Чам Мухаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Андрич Комнен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 7'
      Чам Мухаммед из команды Клермон подал угловой слева.
    • 7'
      Колин Максим успешно блокирует удар.
    • 7'
      Зеффан Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Чам Мухаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Траоре Исмаэль успешно блокирует удар.
    • 6'
      Чам Мухаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Клермон начинает контратаку
    • 5'
      Контроль мяча: Клермон: 80%, Мец: 20%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 5'
      Аллевина Джим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 5'
      Чам Мухаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 4'
      Зеффан Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Игрок из команды Клермон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Канде Фали из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 1'
      Ожье Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Клермон начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Клермон 57.9% (66)
    X 28.9% (33)
    Мец 13.2% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Клермон 0:1 Мец онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 0:1 Мец

    Исход игры
    Клермон
    57.9% (66)
    Ничья
    28.9% (33)
    Мец
    13.2% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.23% (38)
    Меньше
    65.77% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    60.36% (67)
    Нет
    39.64% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.4% (29)
    2:1 Клермон
    23.7% (27)
    1:0 Клермон
    21.1% (24)
    2:0 Клермон
    9.6% (11)
    0:1 Мец
    5.3% (6)
    1:2 Мец
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     