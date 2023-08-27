Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Шейк Сабали. Удар в створ, но вратарь начеку

Хорошую попытку сделал Шейк Сабали. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Шейк Сабали - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Первый тайм

48' Юдоль Матьё пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Мец

45' Траоре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

45' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Хорошую попытку сделал Чам Мухаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Сейду Алиду создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Мец

41' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Клермон

40' Шейк Сабали оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Хорошую попытку сделал Микаутадзе Жорж . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Чам Мухаммед пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

37' Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Мец

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Гастьен Йоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Мец

25' Андрич Комнен не смог попасть в створ ударом издали

24' Удар от ворот произведет Клермон

23' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Мец

22' Вивальдо Боргес до Сантос Нето оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Андрич Комнен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Удар от ворот произведет Мец

20' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Зеффан Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Мец

15' Н'Дорам Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Клермон

15' Микаутадзе Жорж оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Н'Дорам Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Чам Мухаммед наказан за толчок Шейк Сабали

9' Удар от ворот произведет Мец

9' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновлен

8' Колин Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Удар от ворот произведет Мец

7' Пельмар Анди не смог попасть в створ ударом издали

7' Чам Мухаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Андрич Комнен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Чам Мухаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Удар от ворот произведет Мец

5' Аллевина Джим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Чам Мухаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Зеффан Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Игрок из команды Клермон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Удар от ворот произведет Клермон

1' Ожье Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Клермон начинает с центра поля