Тур: 6. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
1:1
Второй тайм: 63'
0'
1:0
24' ГолEnzo Arevalo
29' Желтая карточкаLukas Migala
40' Желтая карточкаГодал Борис
1:1
52' ГолБобчек Томаш
Ход матча
24'
29'
40'
52'
1:1
22
Грушка
Матуш
33
Годал
Борис
21
Lukas
Migala
29
Enzo
Arevalo
39
Котула
Юрай
32
Малы
Матуш
15
Герец
Штефан
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Enzo ArevaloНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
-
88 Глинка МарекЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Adam Hanes
-
-
32 Tomas Maya
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Тучны АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хобот МарьянНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Tomko
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Ружомберок
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
25 матчей
12%
36%
52%
3 победы 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
8%
56%
36%
2 победы 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.13
1.22
Среднее время на гол
80
73
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.08
0.76
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
83
118
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|3
|0.5
|Enzo Arevalo
|3
|0.5
|Рымаренко Мартин
|2
|0.33
|Загуменски Тимотей
|1
|0.17
|Jakub Uhrincat
|1
|0.17
|Lukas Migala
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домонкос Кристоф
|3
|0.6
|Герец Штефан
|2
|0.4
|Хриен Мартин
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
|Шефчик Самуэль
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Migala
|3
|0
|Годал Борис
|2
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Branislav Luptak
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Jakub Uhrincat
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Герец Штефан
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Шефчик Самуэль
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ружомберок
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
3
Дукла Банска-Бистрица
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ружомберок
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
1
14%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
4
40%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2
Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4
Ружомберок
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1
Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Михаловце - Ружомберок 2:2
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Ружомберок
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|14 - 7
|12
|2.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|11.
|4
|0
|1
|3
|0 - 7
|1
|12.
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 5
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|4
|Жилина
|Henry Addo
|3 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|3 (1)
|Жилина
|Дурис Давид
|3 (1)
|Кошице
|Голиков Александр
|3
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|3
|Железярне Подбрезова
|Marek Kristian Bartos
|3
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|3